Вітренка призначили главою "Нафтогазу", а заступника голови Міненерго Бойка - т.в.о. міністра енергетики

Кабінет Міністрів призначив Юрія Вітренка головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія Нафтогаз України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Ухвалено рішення про обрання та призначення з 29 квітня 2021 р. Вітренка Юрія Юрійовича головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія Нафтогаз України", - йдеться в повідомленні.

Перед новим керівником компанії поставлено завдання із системного збільшення видобутку українського газу, а також сприяння у формуванні повноцінного і справедливого ринку газу в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу"

Тимчасовим виконувачем обов'язків міністра енергетики був призначений заступник міністра енергетики Бойко Юрій Миколайович.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що ніяких заяв про звільнення не писав.