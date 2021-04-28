Вітренка призначили главою "Нафтогазу", а заступника голови Міненерго Бойка - т.в.о. міністра енергетики
Кабінет Міністрів призначив Юрія Вітренка головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія Нафтогаз України".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Ухвалено рішення про обрання та призначення з 29 квітня 2021 р. Вітренка Юрія Юрійовича головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія Нафтогаз України", - йдеться в повідомленні.
Перед новим керівником компанії поставлено завдання із системного збільшення видобутку українського газу, а також сприяння у формуванні повноцінного і справедливого ринку газу в Україні.
Тимчасовим виконувачем обов'язків міністра енергетики був призначений заступник міністра енергетики Бойко Юрій Миколайович.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".
Сам Коболєв заявив, що ніяких заяв про звільнення не писав.
Будь ласка, зачекайте...
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І знову преміщення ліжок в борделі, як і зі степановим- ляшко. Імітація бурхливої діяльності.
Після того, як по команді ВАЗеленського вони відкликали позови ще на млрдів 20 доларів, мені вже не було чого радіти.
Як показало життя, справа не в вітренках- коболевих, а в президентах, які дають їм команду захищати чи здавати інтереси України.
https://www.youtube.com/watch?v=db7Ykha_VcQ
Да, зебанутые?
- Только жопой на ограду!
І нікому стати на перешкоді інтересам олігархів. Народ? Ним керують за допомогою пульта телевізора. Громадські активісти? Які - Найєм з Лещенком? Може, Єгорка Соболєв, який хоробро з Семенченком валив Порошенка, але відразу забився в нірку, коли Семенченка ЗЕлені посадили? Всі інші активіЗти, від Шабуніна до Бігуса, які зробили зелених владою?
Народ обрав цю владу - за якої топ-олігархи багатіють у 1,5-2,7 рази за рік. Якої демократії вам ще треба? По-друге, я вважаю що Коболєв сам зробив все необхідне для своєї відставки. Якщо сідаєш грати в карти з чортом - не дивуйся, що програєш все: і гроші, і майно, і цноту, і добре ім'я. Коболєв після відставки Порошенка спробував гратися у технократа (не він один, до речі) - його паімєлі. І він сам в цьому винний. Бо це Коболєв перелічував кошти "Нафтогазу" аби приховати діру в бюджеті, що виникла через неймовірно "ефективне" господарювання ЗЕлених. Це за Коболєва "Нафтогаз", який у 2018 р. мав прибуток у 13,6 мільярдів грн., 2020 рік завершив зі збитком у 20 мільярдів грн. Такого ніколи не сталося б якби навколо "Нафтогазу" не відновилися десятки цікавих схем, що працювали при Януковичу, але вимерли при Порошенку. Очевидно, Коболєв ними хотів купити лояльність влади - купив відставку. Нафіга комусь Коболєв що грається в "незалежність "Нафтогазу", якщо можна просто посадити там людину, яка влаштує всіх?! Повторюю те, що писав сотню разів. І прибутковість "Нафтогазу" (та інших держкомпаній) і виграний у Стокгольмі суд з Газпромом були заслугою не Коболєва! Вони були заслугою Порошенка, який стояв над ними всіма з батогом і примушував їх працювати як менеджмент на вельми прибутковому "Рошені". Впливав через президентські повноваження, через фракцію у ВР, через кума-генпрокурора, чорт забирай. Не завжди гарно вигладало? Зате ця система працювала і давала результат. "Нафтогаз" приносив Україні прибуток. А нині... Не переймайтеся через Коболєва - він точно в житті не пропаде. Те що мусило статися - сталося. І ще станеться. Переймайтеся тим, аби донести от все це пересічним громадянам. Аби коли припече (а це скоро) ви могли б їм казати: "Ми попереджали". Це сильно промиває мозки.
Д.Калинчук (Вовнянко)
(с) ТК Печерский холм.
Задача Витренко - и дальше повышать тарифы на газ и электроэнергию в интересах Зеленского и олигархов.
Шмыгаль по команде Зеленского уволил Коболева с должности главы «Нефтегаза» и назначил на его место Витренко.
Эту свежую новость https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk привел в Фейсбуке полчаса назад и прокомментировал ее политолог Дмитрий Корнейчук.
Это подтверждает то, о чем я говорил с 2019 года.
Во-первых, ответственность за многократное повышение тарифов на газ для украинцев несет персонально Зеленский. Поскольку у него с 2019 года были все возможности уволить Коболева и назначить человека, который не повышал бы тарифы людям.
Поэтому драконовские тарифы для людей санкционировал лично Зеленский.
Во-вторых, Витренко оправлен Зеленским в «Нефтегаз», чтобы Зе сел на газовые коррупционные потоки, которые проходят через госмонополию. Мало того, задача Витренко и дальше повышать тарифы на газ и электроэнергию в интересах Зеленского и олигархов.
В-третьих, за Коболевым, который грабил тарифами людей при двух президентах, никогда не стояли никакие американцы, которые якобы требовали его постоянно оставлять на должности. Просто руками Коболева нас грабили и Порошенко, и его политический «сынок» Зеленский.
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Нет, вполне возможно, что Витренко в ближайшее время - по поручению Зеленского - даже немного снизит объявленные недавно цены на газ (хотя бы временно). Поскольку власть увидела гневную реакцию на них украинцев.
А ещё вчера Коболев хвастался о том,что к лету выдавит из Нафтогаз Украины Козломойскага. Не срослось. Вообще.
А теперь задайте себе вопрос,кто купит у государства ПриватБанк.
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1387399450012827648 34 мин
Увольнение Коболева с должности главы "Нафтогаза" и назначение Втренко вместо него с дикими нарушениями процедуры и законов - это выведение "Нафтогаза" в зону юридического кризиса, когда любое его решение может быть легко оспорено.
Это дестабилизация работы украинского транспортера газа перед самым решением по "Северному потоку-2"
В.Рождаєв
Але ж для зеленої , злочинноі влади , все зійде з рук , які гребуть наші гроші , мілліардами !!
Источник: https://biz.censor.net/n3262337
Зато у них самые крутые менеджеры.
люди не скоти ! Блазня - геть !
Фурса назвав 2 ймовірні причини звільнення:- можливо, зараз на рахунках "Нафтогазу" є 2 мільярди доларів, до яких хтось дуже сильно хоче дістатися;
- можливо, це одна з умов зустрічі з Путіним, адже звільнення Коболєва - це радість для російського "Газпрому".
Какую еще реформу мы не откатывали?
Почему сейчас? Воспользовались тем, что вышла плохая отчетность за 2020 год. И решили, что можно. Почему отчетность 2020 года у Нафтогаза была плохой? Во-первых, сравнивая с 2019 годом, из нее пропали доходы от транзита. Просто потому что теперь труба не у Нафтогаза. Это минус $3 млрд. Почти 100 млрд грн. Вот вам и минус. Вторая причина - долги Фирташа. Ему сказали, что можно не платить, ведь коронавирус. Вот он и не платил. И третья причина - сам 2020 год. Когда в убытке оказался весь сектор. Цены были на минимуме, в результате, потери были и у Нафтогза, и у Газпрома. Да вообще у всех.
Какую еще реформу мы не откатывали?
Можно ли сказать, что убыток случился по вине менеджмента? А где тут менеджмент? В тех трех причинах? Разве что Коболев лично слетал в Ухань и привез оттуда ручную летучую мышь. После чего все началось. Разве что Коболев вселился в Фирташа и решил за него не платить Нафтогазу. И разве что анбандлинг нужен был лично Коболеву. Мы не видели коррупционных скандалов. Нафтогаз не подписывал невыгодных контрактов. Нафтогаз не покупал по завышенным ценам вышки Бойко. Хотя, может именно за это и увольняют в Украине менеджмент госпредприятий?
Что это значит? Что отчетность - просто повод. Не причина. Просто нужна была дымовая завеса. Ее дождались. И пошли в наступление. Пошли не по закону. Пошли против договоренностей с нашими западными партнерами. Пошли против программы МВФ. Хорошо еще, что деньги успели взять под еврооблигации. Как раз в понедельник. В пятницу могли бы уже и не дать.
Кто больше празднует увольнение Коболева? Кроме одного украинского министра? Правильно - Газпром. И Фирташ. Позиции которого за последние годы, в первую очередь благодаря реформе рынка газа, были подорваны. Но теперь Коболев уволен. А Фирташ и Газпром открывают шампанское. Ведь в Украине уволили человека, которого ненавидели в Кремле. Который вместе с командой изменил лицо газового рынка Украины. Который вместе с командой пошел в Стокгольм и унизил там Газпром.
А вы еще спрашиваете, почему у нас нет программы МВФ? И почему мы до сих пор не в НАТО? Вот почему.
https://nv.ua/opinion/kobolev-uvolen-chto-budet-s-naftogazom-novosti-ukrainy-50157196.html
На тижні небайдужі та сміливі люди розкопали схему пограбунку надр. Виявляється по Україні ціла сітка нелегальних незаконніх місць видобування , при чому - без документів як виявилося, без будов, навіть серед поля без парканів. Просто стоїть видобувна установка , два продажні бидла сидять на рації і як що що, - через хвилину прибувають аваківські мусори і без усяких протоколів та пояснень погрожують фізичною розправою. Тільки по газу таких точок розкрадання - більше 200. Тобто..Через Україну з кацапської підорасії йде газ на Европу. І тут ще одне викриття за яке можуть вбити: Розслідувачі виявили що за певний період у Европу було прокачано 122 млрд. кубів газу. Але по фіксації на заході газу у нашу трубу за цей же період зафіксовано 44 млрд кубів з кацапії...Уппс...Чий газ - решта?? Тобто - тепер зрозуміло чому всі "діячі" ,білі та пухнасті рвалися по перше до влади а по друге - до газових схем...Тимошенко, Порошенко, Аваков, Бойко, Фірташ, Новінський, Коломойський, Ахметов, Петуховичі, Половина БПП та партії ригів у сраці..Бо - ось вони прибутки з повітря та вілли по Іспаніям, Італіям та мільйонні статки в долларах...і це тільки частина з усіх інших крадіжок. Тобто - зрозуміло чому за депутатство та посади - тупе бандитське бидло сплачує дикі кошти ..Мабуть щоб "писати для сірих українців правильні справедливі закони"...Так? І от виходить по розрахункам що Україна таки видобуває 20 і більше млрд кубів газу ,якого "не розвідано і немає" при потребі населення на сьогодні - 9,7 млрд. куб. А далі ще газові прокладки продають наш газ нам ,але вже розведений та з надбавкою "за труд у поті чола" громадянина кобельйоба - у 556%...Супер. Решта незаконного видобутку качається у Европу разом з кацапським ( і кацапи скоріше всього за схему ще отримують відкат щоб мовчали по цифрам) і кошти такого видобутку йдуть у кишені олігархів, кацапам, та різного роду кіпрським компаніям де кінечним бенефіном виступають різні покидьки з Британії , Сейшелів, Кіпру, Кацапської Підарасії,....з усього світу..Тут, виявляється,вже давно крадуть за хабарі на цьому, - всі кому не лінь. З усієї планети. І свої паскуди і навіть чужі. А коли спустошать наші надра - скажуть - "так ми ж казали що в Україні нічого немає". Навіть виявляється що частка навіть в Укргазвидобуванні - не українська а хрін його знає чия !!!! .І по висловам тих хто у темі, типу, - як що це почати розслідувати та припиняти - то під загрозою навіть опиняться стосунки з Европою....А це вже що?? Тепер спливає ще одна причина чому штазі - перделькель так хоче кацапський потік..- бо розуміє- схема спливе і буде бруд. Що треба цей грабунок закривати бо він починає бути небезпечним і переходити на офіціальну купівлю у кацапів. А потім - доводь що це було...Те ж стосується і нафти у Полтавській області і не тільки..Нелегально викачують..Багато...і не держава...Тепер ось комуністичний ******** буде на посаді разом с партією ригів..Знов те саме питаня..Що повинен ще зробити зе- поц щоб його та кацапську наволоч навколо цтого ідіота - знесли ? Може щоб рюкзакоу своїми мусорами почав розстрілювати населення по дворах? До якого часу це терпіння цих паскуд буде тривати?
ЦЕ ТАКИЙ СОБІ БУВ Єрмак-при президенті...
зараз з Вітренко переміг знову Єрмак , начхавши на усі вимоги ЗАХОДУ- Скинувши спостерігачів з Європи... Вони прийшли щоб усе розвалити, комусь ще не ясно? А ВОВА САМ ПА СЄБЄ ХОЧЕ ДОМОВИТИСЬ ЩЕ ПОКИ З ЦІЛОЮ ШКУРОЮ НА РАШИСТО ШЕРХАНІ