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Новини
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Новий ректор НАУ Луцький виявився підозрюваним у крадіжці грошей з "Терра Банку"

Новий ректор НАУ Луцький виявився підозрюваним у крадіжці грошей з

Кума Табачника і колишнього радника Азарова Максима Луцького, який став ректором Національного авіаційного університету, пов'язують з низкою гучних скандалів. Зокрема, він голосував за "Харківські угоди", і підозрюється в організації виведення грошей вкладників "Терра банку", в який він завів рахунки викладацького та студентського складу НАУ.

Про це йдеться в статті "Як кум Табачника, якого пов'язують з банкрутством "Терра Банку", став ректором українського ВНЗ".

Видання нагадує, що в 2010 році Луцький як народний депутат голосував за Харківські угоди, факт укладення яких розслідується СБУ. Крім цього, він був причетний і до безлічі інших історій, найгучніша з яких - виведення декількох мільярдів з "Терра банку".

"У 2013 Сергій Клименко та Максим Луцький купують "Терра Банк" у (Руслана) Циплакова. Вірніше, офіційним власником фінустанови став працювати Клименко, а Луцький, мабуть, вважав за краще себе особливо не "світитися". Хоча ряд фактів, викладених в розслідуваннях ЗМІ, прямо вказують на його причетність до цій фінустанови... З банку почалося тотальне виведення грошей на афілійовані структури", - наголошується в статті. Журналісти з'ясували, що Максим Луцький "провернув схему, якій позаздрив би навіть Остап Бендер" - щоб розрахуватися з Циплаковим він взяв гроші в самому "Терра Банку", однак Циплакову їх так і не перерахував.

Мільярди гривень були перераховані на пов'язані з Клименко та Луцьким компанії "АН Траекторії", "ВВС-Факторинг", "Всеукраїнська біржа нерухомості", "НВП "Дизайн і Архітектура Молодих Авторів", "М Профіт", "Аеро Клуб", "Консалтингова компанія "Всесвіт", "Т-Капітал".

У матеріалі згадуються матеріали з Єдиного державного реєстру судових справ з посиланнями на кримінальні виробництва, за якими можна відстежити, за допомогою яких схем банкрутували "Терра Банк".

"Про масштабність афер, які проверталися в банку за часів Клименка-Луцького аж до визнання Терра Банку неплатоспроможним 21 серпня 2014, найкраще свідчать кримінальні провадження, посилання на матеріали яких можна знайти в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Таких проваджень було ініційовано кілька. Основним, в яке потім об'єднали ряд інших проваджень, вважається кримінальне провадження №12014000000000441. Але крім нього в Єдиному держреєстрі судових справ фігурують №42015100000001381, №42015100000001236, №12014100090002979, №12015040220000368 та інші", - пише видання.

Наприклад, в рішенні Печерського райсуду Києва від 12.01.2016 описується фабула кримінального провадження про виділення керівництвом "Терра Банку" кредитів на підставних осіб з метою привласнення коштів фінустанови.

"Зазначені обставини дають передумови вважати, що зазначені кредити видавалися з метою привласнення коштів ПАТ "Терра Банк", а особи, які брали участь в процедурі видачі кредитів і отримання коштів, свідомо мали злочинний умисел щодо неповернення зазначених коштів, доведення ПАТ "Терра Банк" до стану неплатоспроможності, що в свою чергу призвело до великих збитків як "ПАТ "Терра Банк", так і вкладників останнього", - цитує стаття матеріали судових рішень з сайту ЄДРСР.

У статті нагадується, що в серпні 2014 "Терра-банк" луснув, заборгувавши вкладникам і державі величезні кошти. Фонд гарантування вкладів ініціював ряд кримінальних справ.

"Восени 2015 року Сергій Клименко був заарештований і йому було пред'явлено звинувачення в розкраданні коштів. Відомо, що деякі з фігурантів розслідувань, щодо яких також були видані постанови про арешт, зникли за кордоном. Неймовірно, але Максим Луцький, судячи з усього, зумів вийти сухим з води. І ось зараз цей "банкір" знову намагається повернути собі колишній вплив - на цей раз на посаді ректора НАУ", - йдеться в публікації.

Автор: 

банки (7710) Луцький Максим (10)


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Топ коментарі
+12
Це повинно когось здивувати?
Риг- злочинець, як і всі, кого зЕ-рмак прилаштовують на керівні посади.
От якби патріота призначили, то дійсно, було б щось небачене, для вазеленської влади.
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28.04.2021 16:02
+7
Когда прочитал слово "Ректор" в заголовке новости, опять подумал про Киву. Но слава Богу не про Киву
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28.04.2021 15:53
+7
и чем этот хер в звании лучше новоиспеченного кандидата пидо...растических наук ?
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28.04.2021 16:11
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Когда прочитал слово "Ректор" в заголовке новости, опять подумал про Киву. Но слава Богу не про Киву
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28.04.2021 15:53 Відповісти
и чем этот хер в звании лучше новоиспеченного кандидата пидо...растических наук ?
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28.04.2021 16:11 Відповісти
Усе г**но повилазило. Ступити нікуди.
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28.04.2021 16:44 Відповісти
Вот и Кива метит в ректоры 😀😜😀
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28.04.2021 15:53 Відповісти
Із роботи звільнили наукового керівника народного депутата від партії Опозиційна платформа "За життя" Іллі Киви - Володимира Гурковського. Він допомагав парламентарю із дисертацією з держуправління.
Про це сказав сам народний обранець в коментарі журналістам.
- Хтось просто через свою самозакоханість брудно відіграється на наукових керівників, на тих людях, які дали мені можливість захистити дисертацію. Вони просто виконували свою роботу, - заявив він.
За словами Киви, наукового керівника звільнили 28 квітня.
- Я йому сказав, щоб він не переживав. Прийдемо до влади - зроблю міністром освіти, - додав він.
Володимир Гурковський - доктор наук з державного управління, перший заступник директора Всеукраїнської громадської організації "Центр досліджень проблем публічного управління". Нині був науковим керівником парламентаря Іллі Киви.
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28.04.2021 18:17 Відповісти
Интересно, почему старых ректоров не проверяют?
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28.04.2021 15:55 Відповісти
Та хай співають на 5 каналі по вихідних в парчовьіх пінжаках х дівчатами((( мля...
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28.04.2021 15:57 Відповісти
так нє підбарижник- знач може сидіти далі! так і чесні та професійні люди залог успєха Зе команди
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28.04.2021 16:00 Відповісти
Це повинно когось здивувати?
Риг- злочинець, як і всі, кого зЕ-рмак прилаштовують на керівні посади.
От якби патріота призначили, то дійсно, було б щось небачене, для вазеленської влади.
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28.04.2021 16:02 Відповісти
А каким образом у нас в ректорах оказываются только воры? Их ведь тоже вроде выбирают?
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28.04.2021 16:13 Відповісти
Кум Табачника .- Жили -были два громилы это я и мой Гаврила./ Дмитрий Табачник: музейный вор и казнокрад Ср, 2012-01-18 09:40/ СБУ подтвердила, что Табачник вернулся в Израиль.
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28.04.2021 16:16 Відповісти
Екс-ПРиг Луцький - це "науковець", який є набагато більш "видатним", аніж новоспечений "кандидат наук" Кива.
Він лише на рік старший за Киву - 44 роки проти 43 у Киви (і у 43-річного Нелоха, між іншим). Проте свою кандидатську дисертацію захистив ще 16 років тому (у Національному авіаційному університеті), займаючись при цьому бізнесом протягом аж 10 років (на момент захисту). Будь-хто зі справжніх науковців скаже вам, що, пішовши у бізнес, можеш ставити хрест на своїй науковій кар'єрі - настільки ці два види діяльності є несумісні один з одним. Так само як і наука та політика, або наука та торгівля на ринку.
Але це ще не все. За вісім років після захисту кандидатської Луцький примудрився захистити ще й докторську дисертацію (КНУ ім. Шевченка, 2012). Займаючи протягом цих 8 років посаду проректора НАУ та паралельно будучи нардепом у Раді (спочатку від БЮТ, а потім від ПРигів). Мабуть, розривався вдень між роботою у НАУ та засіданнями у Раді, а пізно ввечері повертався до своїх наукових досліджень, бгг. Це ж просто "трудовий подвиг науковця"!
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28.04.2021 17:25 Відповісти
Дык поэтому и назначили!
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28.04.2021 17:26 Відповісти
те, що був якорним пайовиком в банку разом з своим кумом -це секрет полишинеля. Але наказ про етику в одежі ? це шото? це викликано, скоріш за все, двома позиціями - 1) одежа не повинна нервувати ректора бо неконтрольовано для себе стає "озабоченим". 2) показує, хто в домі хазяїн, а на все інше наплювати. І знову введе мундири, які будуть шити афільовані структури (поки печатка в руках, можна поспорити про життя на марсі і крутити Ілону Маску єврейські дулі.)
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08.07.2021 22:13 Відповісти
 
 