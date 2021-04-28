Новий ректор НАУ Луцький виявився підозрюваним у крадіжці грошей з "Терра Банку"

Кума Табачника і колишнього радника Азарова Максима Луцького, який став ректором Національного авіаційного університету, пов'язують з низкою гучних скандалів. Зокрема, він голосував за "Харківські угоди", і підозрюється в організації виведення грошей вкладників "Терра банку", в який він завів рахунки викладацького та студентського складу НАУ.

Про це йдеться в статті "Як кум Табачника, якого пов'язують з банкрутством "Терра Банку", став ректором українського ВНЗ".

Видання нагадує, що в 2010 році Луцький як народний депутат голосував за Харківські угоди, факт укладення яких розслідується СБУ. Крім цього, він був причетний і до безлічі інших історій, найгучніша з яких - виведення декількох мільярдів з "Терра банку".

"У 2013 Сергій Клименко та Максим Луцький купують "Терра Банк" у (Руслана) Циплакова. Вірніше, офіційним власником фінустанови став працювати Клименко, а Луцький, мабуть, вважав за краще себе особливо не "світитися". Хоча ряд фактів, викладених в розслідуваннях ЗМІ, прямо вказують на його причетність до цій фінустанови... З банку почалося тотальне виведення грошей на афілійовані структури", - наголошується в статті. Журналісти з'ясували, що Максим Луцький "провернув схему, якій позаздрив би навіть Остап Бендер" - щоб розрахуватися з Циплаковим він взяв гроші в самому "Терра Банку", однак Циплакову їх так і не перерахував.

Мільярди гривень були перераховані на пов'язані з Клименко та Луцьким компанії "АН Траекторії", "ВВС-Факторинг", "Всеукраїнська біржа нерухомості", "НВП "Дизайн і Архітектура Молодих Авторів", "М Профіт", "Аеро Клуб", "Консалтингова компанія "Всесвіт", "Т-Капітал".

У матеріалі згадуються матеріали з Єдиного державного реєстру судових справ з посиланнями на кримінальні виробництва, за якими можна відстежити, за допомогою яких схем банкрутували "Терра Банк".

"Про масштабність афер, які проверталися в банку за часів Клименка-Луцького аж до визнання Терра Банку неплатоспроможним 21 серпня 2014, найкраще свідчать кримінальні провадження, посилання на матеріали яких можна знайти в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Таких проваджень було ініційовано кілька. Основним, в яке потім об'єднали ряд інших проваджень, вважається кримінальне провадження №12014000000000441. Але крім нього в Єдиному держреєстрі судових справ фігурують №42015100000001381, №42015100000001236, №12014100090002979, №12015040220000368 та інші", - пише видання.

Наприклад, в рішенні Печерського райсуду Києва від 12.01.2016 описується фабула кримінального провадження про виділення керівництвом "Терра Банку" кредитів на підставних осіб з метою привласнення коштів фінустанови.

"Зазначені обставини дають передумови вважати, що зазначені кредити видавалися з метою привласнення коштів ПАТ "Терра Банк", а особи, які брали участь в процедурі видачі кредитів і отримання коштів, свідомо мали злочинний умисел щодо неповернення зазначених коштів, доведення ПАТ "Терра Банк" до стану неплатоспроможності, що в свою чергу призвело до великих збитків як "ПАТ "Терра Банк", так і вкладників останнього", - цитує стаття матеріали судових рішень з сайту ЄДРСР.

У статті нагадується, що в серпні 2014 "Терра-банк" луснув, заборгувавши вкладникам і державі величезні кошти. Фонд гарантування вкладів ініціював ряд кримінальних справ.

"Восени 2015 року Сергій Клименко був заарештований і йому було пред'явлено звинувачення в розкраданні коштів. Відомо, що деякі з фігурантів розслідувань, щодо яких також були видані постанови про арешт, зникли за кордоном. Неймовірно, але Максим Луцький, судячи з усього, зумів вийти сухим з води. І ось зараз цей "банкір" знову намагається повернути собі колишній вплив - на цей раз на посаді ректора НАУ", - йдеться в публікації.