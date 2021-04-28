Протест під ОП: лідера "Гонору" Філімонова відправили під нічний домашній арешт замість цілодобового
Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід одному з учасників акції під Офісом президента 20 березня - Сергію Філімонову - з цілодобового на нічний домашній арешт.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал активіста Сергія Стерненка.
"Ще одна невелика перемога! Щойно Сергію Філімонову апеляційний суд змінив цілодобовий домашній арешт на нічний. Це все одно неправосудне рішення, але вже краще, ніж було", - сказано в повідомленні.
Стерненко у своєму повідомленні додав: "Сергія позбавили волі за участь в акції протесту на мою підтримку. І провадження проти нього відкрили не для якогось об'єктивного розслідування, а щоб просто обмежити його свободу і не дати брати участь у протестах".
Як повідомлялося, 1 квітня Печерський районний суд м. Київ відправив Сергія Філімонова, учасника акції протесту, яка відбулася під Офісом президента 20 березня, під цілодобовий домашній арешт.
Філімонову інкримінується ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для заподіяння тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну особу затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу у 93-й ОМБр "Холодний Яр". Пізніше суд відправив Сорда під цілодобовий домашній арешт. Всього ж поліція підготувала підозри сімом учасникам акції.
30 березня Верховна Рада ухвалила постанову, в якій засудила учасників акції протесту біля будівлі Офісу президента 20 березня.
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все недоношенные луки под этим прапором тут гадят?чы ты само по себе?