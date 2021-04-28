Напередодні Великодня Зеленський зустрівся з главами ПЦУ, УПЦ і УГКЦ: Люди, які приходять до церкви повинні чути про важливість вакцинації

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм, предстоятелем Української православної церкви Онуфрієм та главою Української греко-католицької церкви Святославом Шевчуком щодо святкування Великодня в умовах карантину. У зустрічі також взяв участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Глава держави зазначив, що напередодні Великодня ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні контрольована.

"Ми якраз збили третю хвилю. Зараз перший тиждень, коли йде зменшення на одну-дві тисячі захворілих щодня. І я хотів обговорити з вами, які ще потужні сигнали ми могли б надіслати, щоб не допустити повернення регіонів у "червону" зону після Великодня, адже це дуже впливає на громадян та економіку", – зауважив він.

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Президент подякував очільникам церков за допомогу під час першої хвилі пандемії коронавірусу торік, коли вони інформували вірян про те, що важливо берегти себе та своїх близьких. Володимир Зеленський також звернувся з проханням розповісти вірянам про важливість вакцинації від COVID-19, адже це – єдиний шлях до подолання пандемії.

"Тому для нас також важливо, щоб люди, які приходять до ваших церков по допомогу, чули про важливість вакцинації", – зазначив він.

"Предстоятелі церков запевнили, що питання святкування Великодня в умовах пандемії коронавірусу перебуває в центрі уваги всіх церковних спільнот. Їхні очільники намагаються максимально зробити все, щоб богослужіння були доступні онлайн, як це було минулого року; щоб люди зберігали дистанцію та надягали захисні маски. Водночас керівники церков зазначили, що в умовах карантинних обмежень, коли люди відчувають втому, навіть агресію й розпач, духовна опіка також має велике значення", - підкреслюють в Офісі президента.

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Крім того, на зустрічі Президенту повідомили, що Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій дійшла спільної позиції щодо вакцинації. Вона полягає в тому, що немає релігійних причин не проводити щеплення, а вакцинація має бути безпечною, доступною й добровільною.

Глави церков висловили подяку державі за включення священнослужителів разом із соціальними працівниками до другої хвилі вакцинації.