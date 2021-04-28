УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5809 відвідувачів онлайн
Новини
2 391 20

Напередодні Великодня Зеленський зустрівся з главами ПЦУ, УПЦ і УГКЦ: Люди, які приходять до церкви повинні чути про важливість вакцинації

Напередодні Великодня Зеленський зустрівся з главами ПЦУ, УПЦ і УГКЦ: Люди, які приходять до церкви повинні чути про важливість вакцинації

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм, предстоятелем Української православної церкви Онуфрієм та главою Української греко-католицької церкви Святославом Шевчуком щодо святкування Великодня в умовах карантину. У зустрічі також взяв участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Глава держави зазначив, що напередодні Великодня ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні контрольована.

"Ми якраз збили третю хвилю. Зараз перший тиждень, коли йде зменшення на одну-дві тисячі захворілих щодня. І я хотів обговорити з вами, які ще потужні сигнали ми могли б надіслати, щоб не допустити повернення регіонів у "червону" зону після Великодня, адже це дуже впливає на громадян та економіку", – зауважив він.

Також читайте: Глава УГКЦ Святослав і головний рабин Києва Маркович публічно вакцинувалися проти коронавірусу. ФОТО

Президент подякував очільникам церков за допомогу під час першої хвилі пандемії коронавірусу торік, коли вони інформували вірян про те, що важливо берегти себе та своїх близьких. Володимир Зеленський також звернувся з проханням розповісти вірянам про важливість вакцинації від COVID-19, адже це – єдиний шлях до подолання пандемії.

"Тому для нас також важливо, щоб люди, які приходять до ваших церков по допомогу, чули про важливість вакцинації", – зазначив він.

"Предстоятелі церков запевнили, що питання святкування Великодня в умовах пандемії коронавірусу перебуває в центрі уваги всіх церковних спільнот. Їхні очільники намагаються максимально зробити все, щоб богослужіння були доступні онлайн, як це було минулого року; щоб люди зберігали дистанцію та надягали захисні маски. Водночас керівники церков зазначили, що в умовах карантинних обмежень, коли люди відчувають втому, навіть агресію й розпач, духовна опіка також має велике значення", - підкреслюють в Офісі президента.

Читайте також: Церква закликає всіх до вакцинації, лише так можемо подолати хворобу, - глава ПЦУ Епіфаній. ВIДЕО

Крім того, на зустрічі Президенту повідомили, що Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій дійшла спільної позиції щодо вакцинації. Вона полягає в тому, що немає релігійних причин не проводити щеплення, а вакцинація має бути безпечною, доступною й добровільною.

Глави церков висловили подяку державі за включення священнослужителів разом із соціальними працівниками до другої хвилі вакцинації.

Автор: 

вакцина (4419) Великдень (337) УГКЦ (108) УПЦ МП (1205) церква (698) греко-католики (5) Онуфрій (70) Епіфаній (349) ПЦУ (793) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Накануне Пасхи Зеленский встретился с главами ПЦУ, УПЦ и УГКЦ: Приходящие в церковь люди должны слышать о важности вакцинации - Цензор.НЕТ 2725
показати весь коментар
28.04.2021 16:27
+7
Зеля, а чого в нас і досі діє російська церква під вивіскою української ?
показати весь коментар
28.04.2021 16:27
+5
Цензор, нема УПЦ - є рпц в Україні! Ви спеціально дратуєте людей перед великим святом?
показати весь коментар
28.04.2021 16:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ещё нужно говорить что ходить на концерты 95 квартала это не грех. Грех не ходить на эти концерты!
показати весь коментар
28.04.2021 16:22 Відповісти
вот тут всё описано , как , что и кому тут должно жить хорошо
Накануне Пасхи Зеленский встретился с главами ПЦУ, УПЦ и УГКЦ: Приходящие в церковь люди должны слышать о важности вакцинации - Цензор.НЕТ 265
показати весь коментар
28.04.2021 16:25 Відповісти
хозяева
показати весь коментар
28.04.2021 16:57 Відповісти
Зеля, а чого в нас і досі діє російська церква під вивіскою української ?
показати весь коментар
28.04.2021 16:27 Відповісти
Накануне Пасхи Зеленский встретился с главами ПЦУ, УПЦ и УГКЦ: Приходящие в церковь люди должны слышать о важности вакцинации - Цензор.НЕТ 2725
показати весь коментар
28.04.2021 16:27 Відповісти
упц не обов'язково.
показати весь коментар
28.04.2021 16:28 Відповісти
Особенно позабавил поп в центре, который маску с носа стянул.
- "Какая говорите тема? Вакцинация, коронавирус, ну я понял..."Накануне Пасхи Зеленский встретился с главами ПЦУ, УПЦ и УГКЦ: Приходящие в церковь люди должны слышать о важности вакцинации - Цензор.НЕТ 3751
показати весь коментар
28.04.2021 16:31 Відповісти
та ладно. он на лыжах был. а на лыжах короновирус не берет. бубочка доказал в буковеле
показати весь коментар
28.04.2021 17:01 Відповісти
В Украине полно людей, которые знают о важности вакцинации.
ТАК НЕТ ВАКЦИНЫ!!!!!
показати весь коментар
28.04.2021 16:39 Відповісти
Цензор, нема УПЦ - є рпц в Україні! Ви спеціально дратуєте людей перед великим святом?
показати весь коментар
28.04.2021 16:40 Відповісти
А сатанистів московської секти не треба вакцинувати?
показати весь коментар
28.04.2021 16:44 Відповісти
зеленский гнида
показати весь коментар
28.04.2021 16:45 Відповісти
во істину
показати весь коментар
28.04.2021 16:50 Відповісти
"предстоятелем Украинской православной церкви Онуфрием Источник: https://censor.net/ru/n3262594"

вы описюнели там совсем чи как?? Нет никакой УПЦ - есть МПЦ(в)У и точка!
Чекистско-ватную секту украинской церковью назвали, ни}{уя себе
показати весь коментар
28.04.2021 16:45 Відповісти
Ононухрій, рпц це не в Україні.
показати весь коментар
28.04.2021 16:46 Відповісти
немає ніякої упц
просто поміняли "р" на "у"
показати весь коментар
28.04.2021 16:48 Відповісти
спросил бы попов лучше как там Яхве на бутылке на которую егО посадил вирус, сидится то))
да пусть веруны напихиваются в капища и беснуются на здоровье - хоть гробовщиков загрузят работой.
ну и попам будет гораздо круче с карманами в платьях, полными бабла за отпевание беснующихся гоев на Песах)
показати весь коментар
28.04.2021 16:54 Відповісти
Вакцина наша насущна, даш нам днєсь. Амінь.
показати весь коментар
28.04.2021 17:02 Відповісти
Онуфрій - це РПЦ, а не УПЦ.
показати весь коментар
28.04.2021 17:15 Відповісти
Зелена пліснява роздає нікчемні вказівки.
показати весь коментар
28.04.2021 19:53 Відповісти
 
 