Із загиблим на Донбасі воїном 14-ї ОМБр Романом Гуляком попрощаються 30 квітня на Хмельниччині. ФОТО

У п'ятницю, 30 квітня, у місті Волочиськ Хмельницької області на Центральній площі орієнтовно об 11.00 розпочнеться урочиста церемонія прощання з Романом Володимировичем Гуляком, 1990 року народження, старшим сержантом, військовослужбовцем 14-ї окремої механізованої бригади, який загинув 27 квітня близько 12.30 в районі населених пунктів Оріхове та Новотошківське Сєвєродонецького району Луганської області внаслідок підриву військової вантажівки "ГАЗ-66" на невстановленому вибуховому пристрої.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці Волочиської міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дорогі земляки! В п’ятницю 30.04.2021 року на площі Центральна у місті Волочиськ відбудеться вшанування загиблого бійця Гуляка Романа. Урочисте прощання заплановане орієнтовно на 11:00", - зазначається у повідомленні.

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