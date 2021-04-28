Зеленський просить глав ПЦУ, УПЦ і УГКЦ звернутися з посланням про дотримання режиму тиші на Донбасі: Його мають почути і на тимчасово окупованих територіях
Президент України Володимир Зеленський сьогодні під час зустрічі з предстоятелями Православної церкви України, Української православної церкви (МП) і Українською греко-католицькою церкви напередодні Великодня попросив їх звернутися із закликом до віруючих про необхідність дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
На зустрічі також обговорили підтримку відновлення режиму припинення вогню на Донбасі. Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні відбувається засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції, найголовнішим питанням якого є обговорення повернення до режиму тиші. У зв’язку з цим Глава держави попросив предстоятелів церков звернутися з посланням до вірян щодо підтримки відновлення режиму припинення вогню, яке почули б в усій Україні, зокрема на тимчасово окупованих територіях", - сказано в повідомленні.
Також наголошується, що президента проінформували, що Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій оприлюднила окреме звернення щодо "пасхального перемир’я", в якому закликала "всіх, хто має відповідні компетенції та владу, відкласти зброю".
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при чём тут пцу?
Уродливое зверье, которые хоронится в темных местах, и не спит по ночам!!!, не может в принципе договариваться с людьми. Такова его форма! Чтобы понять или уяснить, кто перед вами, просто посмотрите на убиенных с перевала Дятлова.Это просто люди, случайно попавшие ему не пути. Учтите, некто Пукин( а почему вы решили, что это он???) всего лишь исполнитель вот этой формы. Просто фото, просто, без слов! Ну что, есть желание общаться????
Приклад впопуредника-Армія(100%), Мова(?), Віра(?) ???
Думающий атеист, живущий по совести, сам не понимает, насколько он близок к Богу. Потому что творит добро, не ожидая награды. В отличие от верующих лицемеров.
😇