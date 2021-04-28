Зеленський просить глав ПЦУ, УПЦ і УГКЦ звернутися з посланням про дотримання режиму тиші на Донбасі: Його мають почути і на тимчасово окупованих територіях

Президент України Володимир Зеленський сьогодні під час зустрічі з предстоятелями Православної церкви України, Української православної церкви (МП) і Українською греко-католицькою церкви напередодні Великодня попросив їх звернутися із закликом до віруючих про необхідність дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

На зустрічі також обговорили підтримку відновлення режиму припинення вогню на Донбасі. Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні відбувається засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції, найголовнішим питанням якого є обговорення повернення до режиму тиші. У зв’язку з цим Глава держави попросив предстоятелів церков звернутися з посланням до вірян щодо підтримки відновлення режиму припинення вогню, яке почули б в усій Україні, зокрема на тимчасово окупованих територіях", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що президента проінформували, що Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій оприлюднила окреме звернення щодо "пасхального перемир’я", в якому закликала "всіх, хто має відповідні компетенції та владу, відкласти зброю".

Читайте також: Напередодні Великодня Зеленський зустрівся з главами ПЦУ, УПЦ і УГКЦ: Люди, які приходять до церкви повинні чути про важливість вакцинації