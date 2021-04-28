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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський просить глав ПЦУ, УПЦ і УГКЦ звернутися з посланням про дотримання режиму тиші на Донбасі: Його мають почути і на тимчасово окупованих територіях

Зеленський просить глав ПЦУ, УПЦ і УГКЦ звернутися з посланням про дотримання режиму тиші на Донбасі: Його мають почути і на тимчасово окупованих територіях

Президент України Володимир Зеленський сьогодні під час зустрічі з предстоятелями Православної церкви України, Української православної церкви (МП) і Українською греко-католицькою церкви напередодні Великодня попросив їх звернутися із закликом до віруючих про необхідність дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

На зустрічі також обговорили підтримку відновлення режиму припинення вогню на Донбасі. Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні відбувається засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції, найголовнішим питанням якого є обговорення повернення до режиму тиші. У зв’язку з цим Глава держави попросив предстоятелів церков звернутися з посланням до вірян щодо підтримки відновлення режиму припинення вогню, яке почули б в усій Україні, зокрема на тимчасово окупованих територіях", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що президента проінформували, що Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій оприлюднила окреме звернення щодо "пасхального перемир’я", в якому закликала "всіх, хто має відповідні компетенції та владу, відкласти зброю".

Читайте також: Напередодні Великодня Зеленський зустрівся з главами ПЦУ, УПЦ і УГКЦ: Люди, які приходять до церкви повинні чути про важливість вакцинації

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) УГКЦ (108) УПЦ МП (1205) перемир’я (892) ПЦУ (793)


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Топ коментарі
+9
Он чо обкурился? Каким боком церковь к приказу про перестать стрелять относится?
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28.04.2021 16:54
+8
УПЦ МП, це секта, і вони моляться зовсім не за "перемирие" чи за перемогу України.
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28.04.2021 17:01
+7
Пусть гундосик запишет, как он смотрит в нижний глаз пуйла и просит его о мире
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28.04.2021 16:53
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Пусть гундосик запишет, как он смотрит в нижний глаз пуйла и просит его о мире
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28.04.2021 16:53 Відповісти
Пустопорожний пиар , плевать путлер хотел на все обращения , , без рашистского ОРУЖИЯ И КОМАНД , не существует «той стороны «
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28.04.2021 17:02 Відповісти
як смієте не вірити в непереможну силу гундосиків найвеличнішого???
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28.04.2021 17:07 Відповісти
Вова, попроси прежде всего бурятского шамана !
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28.04.2021 22:40 Відповісти
Красиов, но там слышать некому. У них рпц запоребриковского патриархата.
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28.04.2021 16:53 Відповісти
Он чо обкурился? Каким боком церковь к приказу про перестать стрелять относится?
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28.04.2021 16:54 Відповісти
воно вже давно перейшло на важчі наркотики - воно кокаїн нюхає
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28.04.2021 16:57 Відповісти
Как то и сказать нечего. А Бубочка молился за это в синагоге у стены плача? Или сходу к попам обратился?
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28.04.2021 16:55 Відповісти
там берл лазар от ***** не отходит...
при чём тут пцу?
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28.04.2021 17:00 Відповісти
т.е. он практически напрямую уговаривает "пенис душилина" про "перестать стрєлять"? - а это именно то, что приказал ему х#йло. думай-те.
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28.04.2021 17:01 Відповісти
УПЦ МП, це секта, і вони моляться зовсім не за "перемирие" чи за перемогу України.
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28.04.2021 17:01 Відповісти
ага, вас услишалі...глубоко глубоко! десь в районі, де наш найвеличніший мир шукав
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28.04.2021 17:06 Відповісти
Пиарщик квартальный ,на Бога надейся , а сам не плошай!
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28.04.2021 17:09 Відповісти
Не вы знаете, иногда мне просто его жалко. Жалко этого бессмысленно потраченного времени на нереализованные толковые сюжеты, на игровые жанровые репризы, на топовые фановые смешарики....кхе, кхе......о чем это я?? Ах да, это я о геостратегии. Вернусь к жизни, так вот, жалко очень жалко, что время потраченное на пустые уговоры ......подходит к концу!!!!
Уродливое зверье, которые хоронится в темных местах, и не спит по ночам!!!, не может в принципе договариваться с людьми. Такова его форма! Чтобы понять или уяснить, кто перед вами, просто посмотрите на убиенных с перевала Дятлова.Это просто люди, случайно попавшие ему не пути. Учтите, некто Пукин( а почему вы решили, что это он???) всего лишь исполнитель вот этой формы. Просто фото, просто, без слов! Ну что, есть желание общаться????
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28.04.2021 17:25 Відповісти
Точно обкурився. Краще звернися до бандитів тієї сторони, ну великоросів і малоросів, вони тебе зрозуміють, а церкви ПЦУ і УГКЦ яким боком до війни?
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28.04.2021 17:33 Відповісти
Шут нихера уже не стоящий. Только карманные всевдоСМИ несущие ахинею о каком-то рейтинге этого ********.
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28.04.2021 17:36 Відповісти
Так ПЦУ і є УПЦ, а сталінська секта, як іменує сбе так само повинна називатись своє. істинною назвою РПЦвУ
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28.04.2021 17:43 Відповісти
Якщо влада слабка чи предсмертна , завжди чіпляються за соломинку-Віра 😇
Приклад впопуредника-Армія(100%), Мова(?), Віра(?) ???
Думающий атеист, живущий по совести, сам не понимает, насколько он близок к Богу. Потому что творит добро, не ожидая награды. В отличие от верующих лицемеров.

😇
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28.04.2021 17:44 Відповісти
УПЦ МП там лишние.Это фсбэшный гадюшник,который только подливает масла в огонь. войны.
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28.04.2021 19:34 Відповісти
бубочка.... ты ошибся.... тебе надо было просить сатанистов...
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29.04.2021 12:56 Відповісти
 
 