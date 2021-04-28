Україна повинна розслідувати можливу причетність КДБ Білорусі до вбивства Шеремета, - доповідь Ради Європи
В Раді Європи закликають українську владу врахувати свідчення щодо можливої причетності КДБ Білорусі під час розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.
Про це йдеться в оприлюдненій 28 квітня доповіді за 2021 рік Платформи Ради Європи захисту журналістики і безпеки журналістів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У світлі нових свідчень про можливу причетність КДБ Білорусі до вбивства Павла Шеремета ми закликаємо українську владу провести нове розслідування щодо обставин навколо цього вбивства", - заявили в Раді Європи.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.
21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.
Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.
10 грудня 2020 року Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.
4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року.Білоруський ексспецпризначенець Ігор Макар, який оприлюднив аудіозапис, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.
19 січня Ігор Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі про Шеремета, дав свідчення в Києві.
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В Беларуси Боцман убил оператора Шеремета Завадского.
Так что Аваков посадит кого угодно, кроме убийцы Шеремета, но отвечать не будет.
"https://www.youtube.com/watch?v=MlJzmTGf_gU Аваков" - узурпация влади.. https://www.youtube.com/watch?v=MlJzmTGf_gU https://www.youtube.com/watch?v=MlJzmTGf_gU даже Ахметов платит Авакову $600К в месяц за "охрану стратегических объектов". Аваков - одна з найнебезпечніших людей у нашій державі. Він контролює вулицю, контролює силовиків, а за допомогою своїх шісток створює керований хаос, щоб підгрібати під себе ще більше влади. Ще більше вбивств, контрабанди і корупції. Хто ж ці люди, які допомагають Авакову усе це контролювати?