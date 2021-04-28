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Новини Убивство Шеремета
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Україна повинна розслідувати можливу причетність КДБ Білорусі до вбивства Шеремета, - доповідь Ради Європи

Україна повинна розслідувати можливу причетність КДБ Білорусі до вбивства Шеремета, - доповідь Ради Європи

В Раді Європи закликають українську владу врахувати свідчення щодо можливої ​​причетності КДБ Білорусі під час розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це йдеться в оприлюдненій 28 квітня доповіді за 2021 рік Платформи Ради Європи захисту журналістики і безпеки журналістів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У світлі нових свідчень про можливу причетність КДБ Білорусі до вбивства Павла Шеремета ми закликаємо українську владу провести нове розслідування щодо обставин навколо цього вбивства", - заявили в Раді Європи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не можемо "наступати на горло" і "ламати" прокурора, тому що так хоче вулиця, - Венедіктова про справу Антоненка

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Читайте також: Справа Шеремета: Суд залишив Антоненка під вартою

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.

Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.

10 грудня 2020 року Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполіція про допит Макара: Свідок надав інформацію, яка допоможе вийти на слід замовників вбивства Шеремета

4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року.Білоруський ексспецпризначенець Ігор Макар, який оприлюднив аудіозапис, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.

19 січня Ігор Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі про Шеремета, дав свідчення в Києві.

Автор: 

Білорусь (7925) розслідування (2267) Рада Європи (459) вбивство (3080) КДБ Білорусі (57) Шеремет Павло (520)


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Топ коментарі
+23
Вы шо, с ума сошли!!! КГБ Беларуси нашим Ерамакам ближе, чем украинские патриоты.
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28.04.2021 17:01
+21
Всем вменяемым давно уже всё понятно.
Украина должна расследовать возможную причастность КГБ Беларуси к убийству Шеремета, - доклад Совета Европы - Цензор.НЕТ 8456
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28.04.2021 17:08
+14
Лично мне пофиг на того Шеремета, он даже не гражданином Украины был... А Вот Антоненко нужно выпустить, как и снять подозрения с Дугарь и Кузьменко. Зебил должен вместе Арсен Борисычым извиниться, а государство Украина возместить компенсацию, хотя я думаю, ребята подадут в ЕСПЧ в свое время и правильно сделают, ибо нехер
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28.04.2021 17:05
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Вы шо, с ума сошли!!! КГБ Беларуси нашим Ерамакам ближе, чем украинские патриоты.
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28.04.2021 17:01 Відповісти
если филиал фсб начнет рассматривать причасность кгб беларусии к политическим убийствам в Украине, начиная со времен убийства Черновола, он выйдет на самого себя
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28.04.2021 17:02 Відповісти
100 ПРОЦЕНТІВ ВИ ПРАВІ.
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28.04.2021 22:13 Відповісти
Зеублюдки назначили настоящих героев-патриотов «убийцами» , освобождая террористов гебнявых бульбофюрера , от возмездия и наказания
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28.04.2021 17:15 Відповісти
Агента кремля, грохнул кремль.
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28.04.2021 17:03 Відповісти
... а сидят / пока / украинские патриоты .
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28.04.2021 17:04 Відповісти
Покійний Шеремет багато сил віддав, щоб долучити луку до Москви.
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28.04.2021 17:09 Відповісти
Потім кремляді зробили з Шеремета сакральну жертву.
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28.04.2021 17:12 Відповісти
слуги к батьке на анилингус ездят , а вы расследовать их просите
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28.04.2021 17:03 Відповісти
КГБ Беларуси, ФСБ и министра Авакова. - тогда все сойдется. только не при этих єрмаках.
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28.04.2021 17:04 Відповісти
Це вже другий відомий злочин лукашистської гебні, за наслідками якого в угоду кривавому таргану арештовані українські патріоти.
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28.04.2021 17:04 Відповісти
Лично мне пофиг на того Шеремета, он даже не гражданином Украины был... А Вот Антоненко нужно выпустить, как и снять подозрения с Дугарь и Кузьменко. Зебил должен вместе Арсен Борисычым извиниться, а государство Украина возместить компенсацию, хотя я думаю, ребята подадут в ЕСПЧ в свое время и правильно сделают, ибо нехер
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28.04.2021 17:05 Відповісти
щас!!! взяти і визнати шо аблажалісь? аваков на таке не підписувався
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28.04.2021 17:08 Відповісти
Всем вменяемым давно уже всё понятно.
Украина должна расследовать возможную причастность КГБ Беларуси к убийству Шеремета, - доклад Совета Европы - Цензор.НЕТ 8456
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28.04.2021 17:08 Відповісти
Схожий на тіпочка з камер відеоспостереження.
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28.04.2021 17:11 Відповісти
в фільмі Валерія Маркуса більш детально розказано про авакова і про вбивство шеремета зокрема.
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28.04.2021 17:28 Відповісти
Аваков, когда Антоненко выпустишь, поддонок!
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28.04.2021 17:09 Відповісти
аваков чорт?
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28.04.2021 17:27 Відповісти
Зачем это? У нас уже есть подозреваемый. Он еще годик посидит, потом сделка со следствием и выйдет по закону Савченко. Не надо нам тут новых обстоятельств. У нас старые на всех уровнях одобрены и лично озвучены.
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28.04.2021 17:12 Відповісти
Зеленский и его сообщники садят в тюрьмы, заставляют быть мишенями на фронте, уничтожают украинцев по приказу из вражеской роCCии но самое что удивительно в Украине всем на это побоку как уже было в УНР 100 лет назад.
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28.04.2021 17:17 Відповісти
Дивіться https://www.youtube.com/watch?v=MlJzmTGf_gU крайнє відео Валерія Маркуса там є над чим подумати.
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28.04.2021 17:26 Відповісти
Та ні, Єрмачела отримав команду від ФСБ очорнити і "доказати" вину патріотів і відбілити КГБ Білорусі і ФСБ парашії. Терористи хороші, а патріоти фашисти!
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28.04.2021 17:31 Відповісти
Аваков, ще при Богдані, лайном ментовським гаранта вимастив
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28.04.2021 17:47 Відповісти
На тих хто грабує Україну і продає агресору - накладають санкції, а патріоти по мусорському "безпределу" сидять у в'язниці.
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28.04.2021 17:55 Відповісти
Брифінг вже розтавив всі крапки над "і". Винуваті "призначені".
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28.04.2021 17:58 Відповісти
Харьків - кузня ментовським кадрів і армяньськіх цеховіків (з радянських часів, як приклад тесть Чернівецького, він зробив з нього міліардера). Аваков - продукт армянсько-мафіозного і мусорського сімбіозу, ще на службі у ФСБ
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28.04.2021 18:01 Відповісти
Да гражданину Сабакову слабо это расследовать
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28.04.2021 18:01 Відповісти
Конечно слабо. Потому что организатор убийства находится в его ближайшем окружении.
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28.04.2021 21:12 Відповісти
А в Совете Европы уже придумали шо делать Авакову с его фальсификатом ?
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28.04.2021 18:08 Відповісти
Авакяну чувствую скоро за базар придется ответить.
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28.04.2021 18:19 Відповісти
Подчиненный Авакова "Боцман" (Коротких) работает на КГБ Беларуси.

В Беларуси Боцман убил оператора Шеремета Завадского.

Так что Аваков посадит кого угодно, кроме убийцы Шеремета, но отвечать не будет.
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28.04.2021 21:10 Відповісти
Это не вписывается в "нашу"версию.
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28.04.2021 18:52 Відповісти
Ну а в нас як завжди повірили аваковим та іншим негідникам , суддят патріотів і вулантерів.
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28.04.2021 19:51 Відповісти
Так у Авакова ж работает сотрудник КГБ Беларуси Боцман/Малюта - большой спец по убийствам. Он был у Шеремета перед самой закладкой бомбы.

"https://www.youtube.com/watch?v=MlJzmTGf_gU Аваков" - узурпация влади.. https://www.youtube.com/watch?v=MlJzmTGf_gU https://www.youtube.com/watch?v=MlJzmTGf_gU даже Ахметов платит Авакову $600К в месяц за "охрану стратегических объектов". Аваков - одна з найнебезпечніших людей у нашій державі. Він контролює вулицю, контролює силовиків, а за допомогою своїх шісток створює керований хаос, щоб підгрібати під себе ще більше влади. Ще більше вбивств, контрабанди і корупції. Хто ж ці люди, які допомагають Авакову усе це контролювати?
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28.04.2021 20:45 Відповісти
Да-да. В окружении Авакова поищите.
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28.04.2021 21:08 Відповісти
Україна повинна розслідувати можливу причетність КДБ Білорусі до вбивства Шеремета, - доповідь Ради Європи - Цензор.НЕТ 6872
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28.04.2021 21:31 Відповісти
 
 