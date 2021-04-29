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Новини
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Єврокомісія нагадала Україні про вимоги для отримання другого траншу від ЄС: Буде прикро, якщо Київ не виконає умов

Єврокомісія нагадала Україні про вимоги для отримання другого траншу від ЄС: Буде прикро, якщо Київ не виконає умов

Україна має забезпечити виконання всіх вимог надання Євросоюзом другого траншу макрофінансової допомоги, інакше існує ризик втрати цих 600 млн євро.

Про це заявила заступниця Генерального директора Директорату з питань добросусідства та розширення Єврокомісії, в.о. керівника групи підтримки України Катаріна Матернова на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вона зазначила, що, попри пандемію протягом останнього року в Україні продовжувалося впровадження багатьох ключових реформ. Зокрема у цьому контексті Матернова назвала фіскальну децентралізацію, реформу державної служби, відкриття ринку сільгоспземель, яке розпочнеться у липні, анбандлінг "Нафтогазу".

"Ми підтримуємо налаштованість на реформи в Україні і для цього розробили пакет макрофінансової допомоги 1,2 млрд євро. Але 600 млн поки що не надійшли до України, і протягом цієї моєї віртуальної місії я поставила собі завдання поговорити з відповідними міністрами, парламентаріями, представниками Офісу Президента про різні умови, які стосуються надання другого траншу цієї допомоги Україні. Якщо ми не зможемо цього зробити, то буде шкода. Ми мусимо дійсно забезпечити виконання всіх вимог, щоб не наражати на небезпеку можливість надання цих 600 млн євро", - сказала Матернова.

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Вона додала, що реформування судової системи, продовження боротьби з корупцією є також умовами надання Україні фінансової допомоги МВФ.

Як повідомлялося, Україна отримала перший транш у сумі 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС в грудні 2020 року.

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс за підсумками переговорів з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Брюсселі 10 лютого заявив, що Україна отримає другий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 600 млн євро після виконання взятих на себе зобов’язань, зокрема у відновленні антикорупційної архітектури країни, та за умови успішної співпраці з МВФ.

Автор: 

Єврокомісія (2144) кредит (3817) Євросоюз (13322) Матернова Катаріна (69)


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Топ коментарі
+11
А как же идите вы в ЖО#У ? Ведь мы не попрошайки и не госторбайтеры как завещал голый баротька
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28.04.2021 17:07
+8
Зелёные додики решили пропетлять и быть самыми умными. Не выйдет.
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28.04.2021 17:09
+5
па чьом за висєр?
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28.04.2021 17:10
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наверное нужно сделать эвтаназию всем пенсионерам
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28.04.2021 17:07 Відповісти
туда же малоимущих и проживающих в сельской местности. Так проще будет землю продавать без населения = ПАНАЕХАВШИМ.....
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28.04.2021 19:35 Відповісти
А как же идите вы в ЖО#У ? Ведь мы не попрошайки и не госторбайтеры как завещал голый баротька
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28.04.2021 17:07 Відповісти
ну и сегодня уволили кобелева, так любимого байденом
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28.04.2021 17:08 Відповісти
па чьом за висєр?
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28.04.2021 17:10 Відповісти
Зеленський: - каво условія?
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28.04.2021 17:09 Відповісти
Зелёные додики решили пропетлять и быть самыми умными. Не выйдет.
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28.04.2021 17:09 Відповісти
С воров брать десятину и транши не нужны. Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год
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28.04.2021 17:10 Відповісти
нельзя писать воров. нужно писать не воров а безальтернативных реформаторов.
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28.04.2021 17:19 Відповісти
Конечно не выполнят. К гадалке не ходи.
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28.04.2021 17:10 Відповісти
не давая нам денег -
вы заставляете нас работать...
но мы не будем работать ,
потому что ваши деньги
разворуем !
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28.04.2021 17:12 Відповісти
В Дубневича знайшли 200 кг золота, в одного із злочинних угрупувань - 300 кг срібла. Якщо добре поскребти по подібним "сусєкам", то можна і без того транша обійтися.
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28.04.2021 18:09 Відповісти
Не, ну нормально вооюще..... Украине надо, а еврокомиссия напоминает и переживает.
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28.04.2021 18:55 Відповісти
Да !!!
Далой МВФ !!!
Далой кровавую гидру миравого импириализьма !!!
Дайош ещё 10 миллиардов облигацый государственного займа под 11% годовых!
Нипаступимся принцыпами !!!
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29.04.2021 11:04 Відповісти
 
 