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Новини Агресія Росії проти України
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Якщо РФ перетне "червоні лінії" щодо України, ЄС має бути готовий реагувати, - Боррель

Якщо РФ перетне

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що ЄС повинен бути готовий реагувати в разі, якщо Росія перетне "червоні лінії" щодо України.

Про це він заявив у середу в Брюсселі, виступаючи в Європейському парламенті в рамках обговорення відносин Росії у світлі її останніх дій, в тому числі, і щодо України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Про це він заявив у середу в Брюсселі, виступаючи в Європейському парламенті в рамках обговорення відносин Росії у світлі її останніх дій, зокрема щодо України.

Боррель нагадав про недавнє нарощування військової присутності Росією поблизу кордонів з Україною та в Криму. "Росія має припинити свої провокації та співпрацювати над зниженням напруги. Те, що Росія робить наразі, так вдає, що є нейтральним посередником, мовляв, ми нічого не маємо спільного з конфліктом в Україні, а лише намагаємося виступати посередниками. Це удавання має бути розвінчано. Для Росії повне виконання Мінських домовленостей - це не ключові умови, але для нас - вони такими є. Це - ключові умови для суттєвого поліпшення наших відносин... Ми також маємо бути готові до додаткової реакції, якщо Росія продовжить ескалацію або перетне червоні лінії", - заявив високий представник ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напруженість навколо України стрімко зростає. Рада ЄС направила чіткий сигнал про колективну підтримку, - Боррель

Водночас він висловив упевненість, що Україна має продовжувати свої реформи, тому що "немає нічого кращого у протистоянні з Росією, ніж стати країною з демократичною системою, вільною від корупції, використовуючи наші ресурси, які ми готові надати для того, щоб поліпшити якість управління країною".

"Ми маємо продовжувати передавати скоординоване послання нашої незмінної підтримки Україні. І ми братимемо участь у саміті Кримської платформи у серпні", - запевнив Боррель.

Він констатував, що відносини ЄС з Росією "продовжують погіршуватися".

"Наші відносини з Росією на дуже низькому рівні. На жаль, цей негативний тренд триває, і ми досягли навіть небезпечнішого рівня погіршення. І без того, що ми не хочемо підживлювати подальшу динаміку ескалації, втім, ми маємо продемонструвати, що ми не приймаємо (те, що робить Росія) і маємо реагувати на те, що відбувається", - сказав Боррель.

Також читайте: РФ не сприймає попереджень ззовні про переміщення російських військ на нашій території, - Шойгу

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.

20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України.

22 квітня Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.

Автор: 

агресія (1194) росія (64946) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+6
Это тот Борель что в маскву поехал и облажался?
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28.04.2021 17:18
+6
датычоооо!!! А захват Крыма, война на Донбассе, это не пересечение красной линии?

Если РФ пересечет "красные линии" в отношении Украины, ЕС должен быть готов реагировать, - Боррель - Цензор.НЕТ 2532
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28.04.2021 17:25
+6
Про окупацію касапами українських земель - ні слова.
Хоч би резолюції Генасамлеї ООН згадав... про окупацію... про агресію...
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28.04.2021 17:53
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Это тот Борель что в маскву поехал и облажался?
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28.04.2021 17:18 Відповісти
не облажався, а на нього касапи насрали
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28.04.2021 17:52 Відповісти
да нужно их убивать нужно было еще в 2014м
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28.04.2021 17:21 Відповісти
ЕС для начала нужно навести порядок в своих рядах.. а то там у них не все есть "хорошо", напичкано рашен агентурой и почитателями " великого Пу"
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28.04.2021 17:21 Відповісти
что за спешка встретится с путиным? нам ето ниче не даст. украина на майдане доказала свою стойкость и выстоит
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28.04.2021 17:22 Відповісти
Що Боррель платоспраможність кремляді впала до низького рівня?
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28.04.2021 17:24 Відповісти
Видно ще транш не поступив, затримка.
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28.04.2021 17:47 Відповісти
датычоооо!!! А захват Крыма, война на Донбассе, это не пересечение красной линии?

Если РФ пересечет "красные линии" в отношении Украины, ЕС должен быть готов реагировать, - Боррель - Цензор.НЕТ 2532
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28.04.2021 17:25 Відповісти
то есть я так понял что ес до сих пор не готово!? мдяяяя
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28.04.2021 17:25 Відповісти
Трусы, героями не становятся.
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28.04.2021 21:46 Відповісти
ЕС должен быть готов проявить не просто глубокую, а глубочайшую озабоченность.
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28.04.2021 17:32 Відповісти
Найнеосяжнішу занепокоєнність і надглибоку зтурбованність !!!))))
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28.04.2021 17:34 Відповісти
и бубу разбудите звонком...если получиццо...
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28.04.2021 17:34 Відповісти
Зразу буде дуже велика стурбованість,і засмердить лайном
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28.04.2021 17:34 Відповісти
виходи - оккупация Крима єто не "красные линии"
еврошлюхи - дерьмо собачье
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28.04.2021 17:39 Відповісти
https://lenta.ru/tags/organizations/evroparlament/ Европейский парламент внес в свою резолюцию предложение отключить Россию от системы платежей SWIFT. Россия задействует другие возможности в случае отключения страны от системы межбанковских платежей SWIFT, но пока от ее использования Москва не отказывается, рассказал замглавы российского МИДа Александр Панкин.

Это ..полумера. Надо меры принимать сразу, пакетом, одновременно. Отключение должно быть всего интернета, всех соцсетей, всех платежей. Не переживайте, заявлено, что интернет у них свой и СВИФТ свой. Так что все нормик. Никакое животное не пострадает.
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28.04.2021 17:42 Відповісти
китайцы в экстазе от таких перспектив
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28.04.2021 22:39 Відповісти
ага, будут реагировать. они тут ждут не дождутся когда там с параши санкции снимут и можно будет этому вечно голодающему поволжью снова свою продукцию продавать.
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28.04.2021 17:45 Відповісти
Байден, прийди!
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28.04.2021 17:49 Відповісти
Про окупацію касапами українських земель - ні слова.
Хоч би резолюції Генасамлеї ООН згадав... про окупацію... про агресію...
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28.04.2021 17:53 Відповісти
Якщо РФ перетне "червоні лінії" щодо України, ЄС має бути готовий реагувати, - Боррель - Цензор.НЕТ 5148
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28.04.2021 17:57 Відповісти
Если РФ пересечет "красные линии" в отношении Украины, ЕС должен быть готов реагировать, - Боррель

ЕС скажет "Мы очень обеспокоены!" Но Северный поток 2 будет работать.
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28.04.2021 18:19 Відповісти
Коллеги не будем наивны - ни членства в ЕС, ни в НАТО, ни реальной помощи в случае нападения и агрессии РФ в Украину мы никогда не дождемся
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28.04.2021 18:21 Відповісти
Ежедневно 6-8 обстрелов, какие ещё красные линии? Он что, дибил?
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28.04.2021 18:29 Відповісти
та не торопитесь...7 лет красных линий...а как буд-то ничего и нет...
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28.04.2021 18:32 Відповісти
Ох эти евро подстилки мечтают чтобы РФ поглотила Украину и сняла им все проблемы с этими неудобными экономическими санкциями и постоянными требованиями Украины на интеграцию в ЕС, НАТО. Формат Беларуси для Украины им бы идеально подошел. ЕС не вмешиваются в происходящее в колониях РФ. Пусть там хоть людей убивают, тем более выгодные условия сотрудничества предложит РФ, это у них уже общие национальные интересы.
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28.04.2021 18:34 Відповісти
как вы догадались?
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28.04.2021 20:19 Відповісти
13 тыс.убитых еще мало,что бы наказать кацапов? Только после ядерного удара по Киеву?
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28.04.2021 18:49 Відповісти
Если по Киеву то не хрена не будет , а вот если ***** по Берлину ядренную бомбу бахнет , то тогда точняк СП-2 немцы заморозят.
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28.04.2021 21:43 Відповісти
Сразу же озаботятся и пойдут строем на гейпарад...
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28.04.2021 18:59 Відповісти
А реагувати ще до того як путін "пересечет "красные линии" в отношении Украины" ЄС не пробував?
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28.04.2021 19:07 Відповісти
Если РФ пересечет "красные линии" в отношении Украины, ЕС должен быть готов реагировать, - Боррель... ЄС повинно нєотлагатєльно виразіть глубокую і всєобШШую озабочєнность... Я розумію, що за нас ніхто воювати не буде, але б сиділи вже та мовчали і не імітували бурную дєятєльность...
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28.04.2021 19:23 Відповісти
Якщо РФ перетне "червоні лінії" щодо України, ЄС має бути готовий реагувати, - Боррель - Цензор.НЕТ 6643
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28.04.2021 19:24 Відповісти
Эти европейские клоуны мастера реагировать - в очередной раз выскажут свою очень, очень сильную озабоченность.
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28.04.2021 19:43 Відповісти
После того как ***** с Конем публично унизили этого старого мудака , а оно в ответ даже не хрюкнуло , верить что ЕС еще что то в состоянии сделать , может только идиот.
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28.04.2021 21:40 Відповісти
Интересно , а если рашка оккупирует часть какой то страны ЕС , это не будет считаться пересечением красной линии??
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28.04.2021 21:48 Відповісти
Не будет. ЕС в 39 году уже это проходил. А почему вы думаете что в 21 году будет по-другому? Французы что перестали быть хитросделанными а немцы перестали хотеть обогатится за счет более слабых? Вы такие смешные. Каждый сам за себя и если можно поживится за счет слабого-такое не упустят
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29.04.2021 01:59 Відповісти
эти ************* вечно делюгу мутную продвигают все хотят из нас прокладку сделать
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28.04.2021 22:38 Відповісти
Трёп от озабоченных.
Уже было Крым, только не стреляйте.
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28.04.2021 22:59 Відповісти
Я думаю что ЕС как обычно вместо того чтобы дать современное эффективное оружие Украине,наложить реальные а не потешные санкции на Рашку-выразят очередную озабоченность. ЕС и первоначальные потешные санкции по Крыму и Донбассу ввел не по своей инициативе а по воле США чтобы не ругатся с США-своим основным торгово-экономическим и военным партнером. Украина может немного надеятся на США,Англию,поддержку отдельных стран :Польши и Литвы,Латвии и Эстонии. И ВСЕ! Германия и Франция с удовольствием разменяет Украину на деньги из России-такова реальность
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29.04.2021 01:55 Відповісти
ти ************* вечно делюгу мутную продвигают все хотят из нас прокладку сделать
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29.04.2021 02:30 Відповісти
 
 