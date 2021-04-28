Якщо РФ перетне "червоні лінії" щодо України, ЄС має бути готовий реагувати, - Боррель

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що ЄС повинен бути готовий реагувати в разі, якщо Росія перетне "червоні лінії" щодо України.

Про це він заявив у середу в Брюсселі, виступаючи в Європейському парламенті в рамках обговорення відносин Росії у світлі її останніх дій, в тому числі, і щодо України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Про це він заявив у середу в Брюсселі, виступаючи в Європейському парламенті в рамках обговорення відносин Росії у світлі її останніх дій, зокрема щодо України.

Боррель нагадав про недавнє нарощування військової присутності Росією поблизу кордонів з Україною та в Криму. "Росія має припинити свої провокації та співпрацювати над зниженням напруги. Те, що Росія робить наразі, так вдає, що є нейтральним посередником, мовляв, ми нічого не маємо спільного з конфліктом в Україні, а лише намагаємося виступати посередниками. Це удавання має бути розвінчано. Для Росії повне виконання Мінських домовленостей - це не ключові умови, але для нас - вони такими є. Це - ключові умови для суттєвого поліпшення наших відносин... Ми також маємо бути готові до додаткової реакції, якщо Росія продовжить ескалацію або перетне червоні лінії", - заявив високий представник ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напруженість навколо України стрімко зростає. Рада ЄС направила чіткий сигнал про колективну підтримку, - Боррель

Водночас він висловив упевненість, що Україна має продовжувати свої реформи, тому що "немає нічого кращого у протистоянні з Росією, ніж стати країною з демократичною системою, вільною від корупції, використовуючи наші ресурси, які ми готові надати для того, щоб поліпшити якість управління країною".

"Ми маємо продовжувати передавати скоординоване послання нашої незмінної підтримки Україні. І ми братимемо участь у саміті Кримської платформи у серпні", - запевнив Боррель.

Він констатував, що відносини ЄС з Росією "продовжують погіршуватися".

"Наші відносини з Росією на дуже низькому рівні. На жаль, цей негативний тренд триває, і ми досягли навіть небезпечнішого рівня погіршення. І без того, що ми не хочемо підживлювати подальшу динаміку ескалації, втім, ми маємо продемонструвати, що ми не приймаємо (те, що робить Росія) і маємо реагувати на те, що відбувається", - сказав Боррель.

Також читайте: РФ не сприймає попереджень ззовні про переміщення російських військ на нашій території, - Шойгу

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.

20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України.

22 квітня Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.