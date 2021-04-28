Нацрада з ТРМ оштрафувала телеканал "Наш" за ефір з ватажком ОРЛО Мірошником

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала телеканал "НАШ" за ефір з терористом Родіоном Мірошником.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацради.

Перша перевірка ліцензіата стосувалася трансляції 04.12.2020 о 20.32 в прямому ефірі і 06.12.2020 в 20.52 в повторі передачі "П'ятниця. Вечір", в якій за допомогою інтернет-зв'язку взяв участь представник так званої "ЛНР" Родіон Мірошник.

Зазначається, що Мірошник під час свого виступу висловив протиправні твердження щодо територіальної цілісності і недоторканності державного кордону України, а також її конституційного ладу ("Донбас не перебуває в складі України").

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У своєму рішенні Нацрада зазначила, що, знаючи всю попередню діяльність Мірошника, його підтримку терористичних організацій, що діють на окупованій території Луганської області, його позицію, роль і участь у незаконно створеній окупаційній адміністрації в окупованому Луганську, запрошуючи його на ток-шоу, редактори і журналісти передачі заздалегідь були поінформовані про його позицію у питанях, які були порушені під час передачі.

"Крім того, Р. Мірошник не є учасником ТКГ, однак ведучий М. Назаров зазначав під час шоу, що він "представник тієї сторони в ТКГ". Така інформація є необ'єктивною", - сказано в повідомленні.

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Так, Нацрада оштрафувала телеканал на 114 тис. грн. Ще один штраф на таку ж суму Національна рада наклала за наявність в ефірі мовника закликів до розв'язування агресивної війни або її пропаганди і/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, поширених в ефірі телеканалу "НАШ", на основі перевірки показу відеоролика "Наша (не) залежність? Наш покаже".

Раніше повідомлялося, що ватажок ОРЛО Мірошник в ефірі телеканалу "Наш" заявив, що Донбас не в складі України.