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Нацрада з ТРМ оштрафувала телеканал "Наш" за ефір з ватажком ОРЛО Мірошником

Нацрада з ТРМ оштрафувала телеканал

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала телеканал "НАШ" за ефір з терористом Родіоном Мірошником.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацради.

Перша перевірка ліцензіата стосувалася трансляції 04.12.2020 о 20.32 в прямому ефірі і 06.12.2020 в 20.52 в повторі передачі "П'ятниця. Вечір", в якій за допомогою інтернет-зв'язку взяв участь представник так званої "ЛНР" Родіон Мірошник.

Зазначається, що Мірошник під час свого виступу висловив протиправні твердження щодо територіальної цілісності і недоторканності державного кордону України, а також її конституційного ладу ("Донбас не перебуває в складі України").

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У своєму рішенні Нацрада зазначила, що, знаючи всю попередню діяльність Мірошника, його підтримку терористичних організацій, що діють на окупованій території Луганської області, його позицію, роль і участь у незаконно створеній окупаційній адміністрації в окупованому Луганську, запрошуючи його на ток-шоу, редактори і журналісти передачі заздалегідь були поінформовані про його позицію у питанях, які були порушені під час передачі.

"Крім того, Р. Мірошник не є учасником ТКГ, однак ведучий М. Назаров зазначав під час шоу, що він "представник тієї сторони в ТКГ". Така інформація є необ'єктивною", - сказано в повідомленні.

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Так, Нацрада оштрафувала телеканал на 114 тис. грн. Ще один штраф на таку ж суму Національна рада наклала за наявність в ефірі мовника закликів до розв'язування агресивної війни або її пропаганди і/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, поширених в ефірі телеканалу "НАШ", на основі перевірки показу відеоролика "Наша (не) залежність? Наш покаже".

Раніше повідомлялося, що ватажок ОРЛО Мірошник в ефірі телеканалу "Наш" заявив, що Донбас не в складі України.

Автор: 

Нацрада ТРМ (458) тероризм (2865) телебачення (1169) штраф (1856)


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Топ коментарі
+25
а закрыть слабо ? или то просто тёрки с медведкой, а не борьба с кацапскими пропогандонами ?
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28.04.2021 17:57
+11
Треба позбавляти ліцензії і притягувати за зраду.
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28.04.2021 17:59
+6
Похоже на маструбацию.
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28.04.2021 17:59
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а закрыть слабо ? или то просто тёрки с медведкой, а не борьба с кацапскими пропогандонами ?
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28.04.2021 17:57 Відповісти
А зачем закрыть? А не проще их доить? Их же финансируют. Штрафы и перерывы в вещании. Ставиться автомат с таймером и линия питания канала отключается на 15 минут каждые два часа, в течении месяца. Еще одно выступление убийц? Линия отключается уже на 30 минут каждые два часа в течении месяца.
Ох как это изматывает! Ох как оно изматывает!
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28.04.2021 18:06 Відповісти
Доить...так ***** будет платить им, а ********** ему компенсируют оплатой за нефть и газ...
Закрывать гадюшники...+ обыски сбу, налоговой...и ни капли эфира...заодно и побороться за ютуб
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28.04.2021 19:02 Відповісти
Похоже на маструбацию.
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28.04.2021 17:59 Відповісти
Не лише геніальний науКівець,схоже там всі послідовниеи Онана !!!)))
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28.04.2021 18:05 Відповісти
Треба позбавляти ліцензії і притягувати за зраду.
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28.04.2021 17:59 Відповісти
А хто бенефіціар кАналу??
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28.04.2021 18:01 Відповісти
Клоун-наркоман с Мертвейчуком!
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28.04.2021 18:04 Відповісти
Погуглю...)))
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28.04.2021 18:07 Відповісти
Знайдеш, що Мураєв - член жопоблоку рижої мразі
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28.04.2021 18:14 Відповісти
Ахметов
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28.04.2021 18:13 Відповісти
мураев стока на завтрак тратит...позорище.
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28.04.2021 18:05 Відповісти
Неужели подонок мураев один вечер в ресторан не сходит? Кошмар.😮
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28.04.2021 18:07 Відповісти
Так Ткаченко сказал же что Мертвечука каналы были последние дальше никто никого не закроют,похоже что закрытие говноканалов было не истинное желание закрыть вражеский пропагандонский контент а личная тёрка с Мертвечуком
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28.04.2021 18:08 Відповісти
як цій владі можна закрити анал, який фінансується рижою мраззю?
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28.04.2021 18:15 Відповісти
Штрафы должны быть в пользу ВСУ и удушающие.Нечего стесняться.Давим бункерную гопоту!
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28.04.2021 18:10 Відповісти
за «наличие в эфире вещателя призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, распространенных в эфире телеканала "НАШ"» - потрібно забирати ліцензію та закривати!
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28.04.2021 18:12 Відповісти
Этот говноканал вроде отключали уже,но он влез под новым названием Макси тв.Толочут воду в ступе вместо того чтобы один раз взять и закрыть эту рашопомойку
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28.04.2021 18:47 Відповісти
то може вони готуються, роблять клони.
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28.04.2021 19:15 Відповісти
₴114000 - это для меня серьезная сумма. А для телеканала, наверняка финансируемого из-за поребрика - это как для меня пирожок купить.
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28.04.2021 19:12 Відповісти
Все рыги с Ньюс Ван на Наш перебрались. Лукаш ,как ядом ,злобой плюётся,
Карасёв с "чёрного лебедя " перестроился на "чёрный квадрат " .от чего не
посветлел.
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28.04.2021 19:15 Відповісти
Эти подонки ратуют за союз , тогда нужно им устроить красный террор.Эту мразь надо вырубывать под корень,без всякой жалости , иначе они будут как гнойные раны на теле Украины .Тллько вырезать и желательно по всей родовой ветке.Как говорится яблочко от яблоньки......
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28.04.2021 19:53 Відповісти
Подумаешь штраф, каких-то 228 килогривен? Телеканал наверстает эту мелочь за счет рекламы в течении 1-2 дней. Штрафы должны быть на 1-3 порядка выше, что бы было ощутимо. А такой мизер , это все равно что шраф 1,5 гривны за езду за рулем в нетрезвом виде.
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28.04.2021 20:20 Відповісти
закройте это красноперое говнище...
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28.04.2021 20:21 Відповісти
ШТРАФИ МАЮТЬ БУТИ НА 2 ПОРЯДКИ ВИЩЕ , Або зовсім закрить.
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28.04.2021 20:40 Відповісти
1942-й рік. На Всесозному радіо виступив помічник Гітлера.
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28.04.2021 22:01 Відповісти
Дідько - спеціально відкрив цю новину аби поставити вподобайку, але коли прочитав про 114 тисяч гривень, то зрозумів, що Нацрада своїм рішення постаралась нікого не образити. Типа "Ви винні, тож 2 копійки киньте в бюджет".
Якщо б штраф був 114 міліонів, то це б було справедливе рішення!
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28.04.2021 23:29 Відповісти
Правильно писать не "оштрафовал", а "закрыл к едрене фене". Когда уже у нас народ грамоте обучится?
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29.04.2021 09:32 Відповісти
 
 