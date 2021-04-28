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Новини Агресія Росії проти України
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На Донбасі від початку доби - 8 порушень вогню, втрат немає, - штаб ООС

На Донбасі від початку доби - 8 порушень вогню, втрат немає, - штаб ООС

Російські найманці 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі від початку середи, українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку цього періоду зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, в передмісті Красногорівки противник вів вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів", - сказано в повідомленні.

Також неподалік від н.п.Водяне вороги чотири рази відкривали вогонь у бік позицій українських захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

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Крім того, в районі населених пунктів Гнутове і Світлодарськ ворог обстріляв зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

"Бойових втрат від початку доби серед наших захисників немає. Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ", - додали в штабі ООС.

На Донбасі від початку доби - 8 порушень вогню, втрат немає, - штаб ООС 01
На Донбасі від початку доби - 8 порушень вогню, втрат немає, - штаб ООС 02

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На Донбассе с начала суток - 8 нарушений огня, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2060
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28.04.2021 18:16 Відповісти
 
 