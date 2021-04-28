Pfizer планує випустити препарат для лікування COVID-19 до кінця року, - гендиректор фармкомпанії Бурла

До кінця 2021 року може з'явитися препарат для лікування коронавірусної хвороби вдома. Наразі він перебуває на стадії розробки.

Про це генеральний директор американської фармкомпанії Pfizer Альберт Бурла розповів в інтерв'ю виданню CNBC, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Він розповів, що наразі відбувається розробка двох типів ліків від COVID-19: один препарат буде в таблетках, інший ㅡ ін'єкційний.

Найбільшу увагу науковці приділяють саме розробці перорального препарату, який можна буде вживати самостійно. Такі ліки можна буде вживати вдома та не відвідувати медзаклади без зайвої потреби.

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На думку Бурли, поява таких ліків "може змінити гру".

Препарат для лікування коронавірусної хвороби розробляється як інгібітор протеази ㅡ антиретровірусний препарат, який блокує фермент вірусу. За словами Бурли, такі ліки будуть ефективними проти нових штамів коронавірусу.

Наразі науковці продовжують роботу над їх створенням, і, якщо все буде добре, перші новини про такий препарат з'являться влітку 2021 року.