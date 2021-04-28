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Новини Коронавірус і карантин
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Pfizer планує випустити препарат для лікування COVID-19 до кінця року, - гендиректор фармкомпанії Бурла

Pfizer планує випустити препарат для лікування COVID-19 до кінця року, - гендиректор фармкомпанії Бурла

До кінця 2021 року може з'явитися препарат для лікування коронавірусної хвороби вдома. Наразі він перебуває на стадії розробки.

Про це генеральний директор американської фармкомпанії Pfizer Альберт Бурла розповів в інтерв'ю виданню CNBC, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Він розповів, що наразі відбувається розробка двох типів ліків від COVID-19: один препарат буде в таблетках, інший ㅡ ін'єкційний.

Найбільшу увагу науковці приділяють саме розробці перорального препарату, який можна буде вживати самостійно. Такі ліки можна буде вживати вдома та не відвідувати медзаклади без зайвої потреби.

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На думку Бурли, поява таких ліків "може змінити гру".

Препарат для лікування коронавірусної хвороби розробляється як інгібітор протеази ㅡ антиретровірусний препарат, який блокує фермент вірусу. За словами Бурли, такі ліки будуть ефективними проти нових штамів коронавірусу.

Наразі науковці продовжують роботу над їх створенням, і, якщо все буде добре, перші новини про такий препарат з'являться влітку 2021 року.

Автор: 

карантин (18172) ліки (1313) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+7
Діма, ти в своєму розумі ?
Подивись, як палять трупи в Індії.
Немає вірусу...
Ідіоти !
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28.04.2021 18:56
+6
Та вже насміялись з вашим зеленським...
Не смішно більше.
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28.04.2021 19:23
+4
В течение последних 6(шести) дней- эта второе сенсационное откровение этого Гендиректора, фамилию которого я даже не хочу произносить. Помните первое, в четверг? А я помню: для верной вакцинации, в течение года, двух раз недостаточно. Надо: первую, через три недели- вторую дозу, потом- ещё одну, в течение шести месяцев. А потом- ежегодно. Бабло- такая заманчивая штука... Да, Гендиректор?
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28.04.2021 18:47
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Pfizer планирует выпустить препарат для лечения COVID-19 до конца года, - гендиректор фармкомпании Бурла - Цензор.НЕТ 215
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28.04.2021 18:45 Відповісти
Діма, ти в своєму розумі ?
Подивись, як палять трупи в Індії.
Немає вірусу...
Ідіоти !
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28.04.2021 18:56 Відповісти
.То що впадати в відчай !? ...Не розумієш сарказму ?
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28.04.2021 19:18 Відповісти
Та вже насміялись з вашим зеленським...
Не смішно більше.
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28.04.2021 19:23 Відповісти
А я ще лакові труни пам'ятаю з трояндочками і братські могили в Н.- Йорку.
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28.04.2021 19:52 Відповісти
В течение последних 6(шести) дней- эта второе сенсационное откровение этого Гендиректора, фамилию которого я даже не хочу произносить. Помните первое, в четверг? А я помню: для верной вакцинации, в течение года, двух раз недостаточно. Надо: первую, через три недели- вторую дозу, потом- ещё одну, в течение шести месяцев. А потом- ежегодно. Бабло- такая заманчивая штука... Да, Гендиректор?
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28.04.2021 18:47 Відповісти
Подсадят доверчивых баранов. Потом ломка...
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28.04.2021 18:49 Відповісти
Непременно подсадят. Правда- не всех, а тех, кто выживут.
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28.04.2021 18:55 Відповісти
Pfizer Light, Pfizer ShareWare, Pfizer Full с автоматическим продлением лицензии.. Патчи к Pfizer.
Всё вам будет. Аби вашi грошi.

.
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28.04.2021 18:48 Відповісти
Какого года??
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28.04.2021 18:49 Відповісти
Юля почне зустрічати пакунки з цим лікарством, а нарід викине намордники і, з вигуком "осанна", прикличе її до влади.
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28.04.2021 19:15 Відповісти
На самом деле, если будет препарат для эффективного лечения короны, это действительно произведет переворот, поскольку с вакцинацией есть очевидные проблемы - не все хотят прививаться, не все могут привиться и не у всех стойкий иммунитет. Так что новость очень хорошая!
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28.04.2021 19:23 Відповісти
В США,во всех штатах,тем,кто сделал себе обе дозы Пфайзера разрешено ходить без масок!
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28.04.2021 19:33 Відповісти
Это великолепная новость! Теперь- следующий вопрос: как долго они проходят?
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28.04.2021 19:46 Відповісти
Насчет Пфайзера не знаю. У меня брат (врач инфекционист) сделал вторую дозу АстраЗенека и я понял от него,что это на год.
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29.04.2021 06:10 Відповісти
а у нас быдло и так ходит, без всяких прививок.
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28.04.2021 20:28 Відповісти
Хороша новина для цивілізованих країн, а не для України з теперішнім зеленим недорозумінням
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28.04.2021 23:30 Відповісти
Всем дышать ровно: степашка снова закупит какие-нибудь китайские леденцы на несколько лярдов.
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29.04.2021 08:28 Відповісти
можливо такі ліки полегшать перебіг хвороби. Але причому тут ковід? адже, як я зрозумів, цей препарат буде ефективним проти всіх коронавірусів. Чи ні? Чи може ковід19 не є насправді коронавірусом? Ці директора з дозволу сказати є дуже дивними людьми - їх висловлювання несуть якісь протиріччя. Як і зауважив один із коментаторів. А якщо ніби поважна людина несе пургу, то як можна їй довіряти.
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29.04.2021 10:10 Відповісти
 
 