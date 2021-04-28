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Новини Коронавірус і карантин
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Київ з 1 травня переходить у "жовту" зону, - держкомісія ТЕБ та НС

Київ з 1 травня переходить у

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) вивела Київ з "червоної" зони епідеміологічної небезпеки.

Про це повідомив у Телеграмі міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами засідання Державна комісія вирішила скасувати з 00:00 1 травня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва, і застосувати на території міста Києва обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - написав Немчінов.

Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в Києві з суботи, 1 травня, планується послабити карантинні обмеження.

За словами Кличка, з 1 травня весь наземний громадський транспорт і Київський метрополітен відновлять перевезення пасажирів у звичайному режимі.

З 5 травня місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільних та у вищих навчальних закладах. Також у столиці відновиться прийом документів для зарахування дітей до першого класу на наступний навчальний рік.

Читайте також: Послаблення карантину: в Києві скасовують безкоштовне паркування та запроваджують додаткову автофіксацію порушень

Автор: 

карантин (18172) Київ (19422) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (207) коронавірус (19923)


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В Киеве проходит марш вышиванок.

Киев с 1 мая переходит в "желтую" зону, - госкомиссия ТЭБ и ЧС - Цензор.НЕТ 2647
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28.04.2021 19:19 Відповісти
Оперативненько.. Были в красной и опа на, о чудо... к майским праздникам и сразу в желтой.. а почему не вообще в белой. а числа с 20 мая опять в красную...
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28.04.2021 19:21 Відповісти
И я о том.
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28.04.2021 19:22 Відповісти
Выздоровели?Не напоминает 1 мая 1986г.?
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28.04.2021 19:21 Відповісти
А через две недельки горы трупов.Но разве это важно?Главное,что внукам хватит прибарахлиться.
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28.04.2021 19:26 Відповісти
Бабло руліт! В Києві до 50 трупів кожен день, а вони дають добро на все: школи, театри, концерти, свята...
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28.04.2021 20:02 Відповісти
не 50, а 5000000 і всі від ковіду
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29.04.2021 00:00 Відповісти
надо успеть сделать кое-какие дела, пока транспорт ходит. Это будет недолго.
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28.04.2021 20:22 Відповісти
Это надо было месяц по норам сидеть, чтобы теперь все бросить ради заработка московских попов (потому что их церквей в Киеве куда больше украинских)?
Да дьявол с ними и ихними церквями, на кой хрен из-за московских попов открывать школы? Сначала в церкви, потом в школы и садики, это что, по плану ФСБ делается?
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29.04.2021 11:04 Відповісти
 
 