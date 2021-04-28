Київ з 1 травня переходить у "жовту" зону, - держкомісія ТЕБ та НС

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) вивела Київ з "червоної" зони епідеміологічної небезпеки.

Про це повідомив у Телеграмі міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами засідання Державна комісія вирішила скасувати з 00:00 1 травня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва, і застосувати на території міста Києва обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - написав Немчінов.

Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в Києві з суботи, 1 травня, планується послабити карантинні обмеження.

За словами Кличка, з 1 травня весь наземний громадський транспорт і Київський метрополітен відновлять перевезення пасажирів у звичайному режимі.

З 5 травня місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільних та у вищих навчальних закладах. Також у столиці відновиться прийом документів для зарахування дітей до першого класу на наступний навчальний рік.

Читайте також: Послаблення карантину: в Києві скасовують безкоштовне паркування та запроваджують додаткову автофіксацію порушень