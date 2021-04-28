Європарламент готує жорсткі санкції проти Росії, якщо вона продовжить агресію проти України

Члени Європарламенту підготували проєкт резолюції, де просять Євросоюз ввести жорсткі санкції проти Росії, якщо конфлікт на Донбасі знову загостриться аж до введення російських військ в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Зокрема, владу ЄС просять відключити Росію від SWIFT (Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій), всі активи олігархів в ЄС, наближених до російської влади та їх сімей, заморозити та скасувати їхні візи.

"У випадку, якщо таке військове нарощування (російських сил - ред.) у майбутньому трансформується у вторгнення Російської Федерації в Україну, ЄС повинен чітко вказати, що ціна такого порушення міжнародного права та норм буде суворою", ㅡ сказано в документі.

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Окрім того, Європарламент наполягає на тому, що ЄС має зменшити свою залежність від російської енергетики. Там закликають інституції ЄС та всі держави-члени припинити завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" та вимагати зупинки будівництва атомних електростанцій, побудованих "Росатомом".

Також, Раду Європи просять розробити новий стратегічний підхід до відносин ЄС з Росією. Кажуть, треба зміцнювати міжлюдські контакти з громадянами Росії, але проводити "чіткі червоні лінії" у співпраці з російською державою.

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Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України. 22 квітня Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.