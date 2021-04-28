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Європарламент готує жорсткі санкції проти Росії, якщо вона продовжить агресію проти України

Європарламент готує жорсткі санкції проти Росії, якщо вона продовжить агресію проти України

Члени Європарламенту підготували проєкт резолюції, де просять Євросоюз ввести жорсткі санкції проти Росії, якщо конфлікт на Донбасі знову загостриться аж до введення російських військ в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Зокрема, владу ЄС просять відключити Росію від SWIFT (Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій), всі активи олігархів в ЄС, наближених до російської влади та їх сімей, заморозити та скасувати їхні візи.

"У випадку, якщо таке військове нарощування (російських сил - ред.) у майбутньому трансформується у вторгнення Російської Федерації в Україну, ЄС повинен чітко вказати, що ціна такого порушення міжнародного права та норм буде суворою", ㅡ сказано в документі.

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Окрім того, Європарламент наполягає на тому, що ЄС має зменшити свою залежність від російської енергетики. Там закликають інституції ЄС та всі держави-члени припинити завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" та вимагати зупинки будівництва атомних електростанцій, побудованих "Росатомом".

Також, Раду Європи просять розробити новий стратегічний підхід до відносин ЄС з Росією. Кажуть, треба зміцнювати міжлюдські контакти з громадянами Росії, але проводити "чіткі червоні лінії" у співпраці з російською державою.

Також читайте: РФ не сприймає попереджень ззовні про переміщення російських військ на нашій території, - Шойгу

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України. 22 квітня Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.

Автор: 

Європарламент (1041) санкції (11771) Євросоюз (13322)


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Топ коментарі
+9
Европарламент готовит жесткие санкции против России, если она продолжит агрессию против Украины - Цензор.НЕТ 3547
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28.04.2021 19:27
+8
Европарламент готовит жесткие санкции против России, если она продолжит агрессию против Украины - Цензор.НЕТ 6214
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28.04.2021 19:29
+5
это будет очень жесткая озабоченность !
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28.04.2021 19:28
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Европарламент готовит жесткие санкции против России, если она продолжит агрессию против Украины - Цензор.НЕТ 3547
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28.04.2021 19:27 Відповісти
это будет очень жесткая озабоченность !
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28.04.2021 19:28 Відповісти
Они будут так озабочены, так озабочены! Чьто даже кушать не смогут!
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28.04.2021 20:43 Відповісти
смогут но без аппетита
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29.04.2021 09:39 Відповісти
Европарламент готовит жесткие санкции против России, если она продолжит агрессию против Украины - Цензор.НЕТ 6214
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28.04.2021 19:29 Відповісти
Пердьож в усі калюжи.
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28.04.2021 19:35 Відповісти
Если Россия вторгнется в Украину они заморозят счета приближенных олигархов. А помочь?
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28.04.2021 19:37 Відповісти
А под своей тряпкой?😂🌷
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28.04.2021 19:47 Відповісти
это европарламент просит...а кто будет вводить?
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28.04.2021 19:46 Відповісти
Европарламент примерно такая же говорильня как ПАСЕ или Генассамблея ООН, все резолюции имеют лишь рекомендательный характер и не обязательны к выполнению.
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28.04.2021 19:46 Відповісти
ТІЛЬКИ ЯКЩО ВВЕДЕ ВІЙСЬКА ВІДКРИТО,А ТАК ЯК ЗАРАЗ - все ок! прлдолжай ***** !
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28.04.2021 19:54 Відповісти
Й не махайте нам тут знаменами пробитими кулями шахтьоров з відбійних гірновидобувних молотків
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28.04.2021 19:56 Відповісти
готовит
вот уже 7 лет
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28.04.2021 20:02 Відповісти
Чергова глибока стурбованість.
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28.04.2021 20:05 Відповісти
мочи свинорусов
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28.04.2021 20:25 Відповісти
это до или после того, как достроится "нордстрим два"?
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29.04.2021 08:33 Відповісти
это мимо норд-2 потомушоэточастныйпроект
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29.04.2021 09:40 Відповісти
ну, в случае ввода войск украинцам из концлагерей будет очень приятно наблюдать как рф отключили от свифт
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29.04.2021 08:42 Відповісти
Еще боле жесткие чем 214-16 годах. Ай да молодцы. Такие решительный.
Против Гитлера тоже санкции вводили.
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29.04.2021 09:39 Відповісти
в обчем и целом у мэма стотыщепервоекитайское предупреждение есть собрат уууухмыжёст
коевросанкциюготовим...... проблемка в том что расися а хоть и без ***** уже вошла во вкус
шантажа и безответки от еропы потомушо оттуда стабильно и недорого гази нефтюшка а туда
весь евросток спуливается на ура.... и кто ж такое даст порушить за какието там принципы ка
ких то там белых папуасов из центральной еропы.......
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29.04.2021 09:48 Відповісти
Неужели дважды примут в ПАСЕ?
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29.04.2021 10:07 Відповісти
санкция называется: обеспокоенность 224568245663-й раз
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29.04.2021 10:37 Відповісти
А если не продолжит агрессию, то санкции чтобы эрэфия убралась на куй из Украины вводить не надо?
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29.04.2021 11:05 Відповісти
Пока они этот "борщ" приготовят - вся вода выкипит.
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29.04.2021 11:39 Відповісти
 
 