Об’єднана Європа має стояти пліч-о-пліч зі США у протидії російській агресії, - Яценюк

Європейський Союз має разом зі США протидіяти російській агресії проти України.

Про це під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму 28 квітня заявив голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України в 2014-16 роках Арсеній Яценюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дуже важливо, щоб об’єднана Європа разом зі США стояли як єдина велика євроатлантична спільнота проти російської агресії. Росія є небезпекою для наших громадян, для нашої безпеки і для наших націй. Переконаний, що США будуть підтримувати Україну і українців. Вони продемонстрували це, і вони продовжуватимуть це робити", - підкреслив Яценюк.

Арсеній Яценюк наголосив, що найкраща відповідь на нинішні виклики – "не в якихось розмитих статусах для України, а в тому, щоби Україна отримала План дій щодо членства в НАТО": "За президента Байдена, сподіваюся, ми маємо історичний момент, щоби отримати ПДЧ для членства в Альянсі".

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Він підкреслив, що Сполучені Штати дійсно є стратегічним союзником України: "У ці тривожні часи ми бачимо, хто друг, а хто недруг. Без сумніву, ворогом є Російська Федерація. Справжнім нашим другом і партнером є Сполучені Штати Америки", - підкреслив голова КБФ, додавши, що США виділили біля 4 млрд. доларів Україні "для боротьби проти російського ворога, для боротьби проти корупції та за нашу незалежність".

Яценюк висловив вдячність президенту Байдену і новій адміністрації США за "сміливі кроки для стримування Путіна від агресії проти України": "Кілька тижнів тому російський президент вирішив накопичити війська на кордоні з Україною. Це було не просто брязкання зброєю, це була справжня загроза того, що Путін вирішив провести масштабну операцію. І США зробили все можливе, щоб зупинити це".

"Сьогодні США повернулися на глобальну арену, повернулися в сенсі формування світової політики та підтримки й захисту глобальної демократії", - наголосив він.

"У такі непрості часи дуже важливо, щоб наші європейські партнери стали пліч-о-пліч із США, щоби зупинити російську агресію, захистити вільний світ і підтримати Україну", - підкреслив голова КБФ.

Україна потребує підтримки в кількох напрямках, наголосив він: "починаючи з надання летальної і нелетальної зброї й закінчуючи посиленням санкції проти Російської Федерації, у разі якщо Росія піде далі, якщо РФ продовжуватиме агресивно поводитися".

Водночас, Арсеній Яценюк підкреслив, що має певні сумніви стосовно того, чи українська влада готова отримувати підтримку Заходу: "Зараз дуже важлива політична воля проводити реформи. Необхідна повна реформа системи правосуддя. Потрібні ринкові реформи, а не ініціативи на кшталт нового більшовизму, які зараз проглядаються".

Щодо реформи в енергетичному секторі, він нагадав, що щойно був звільнений голова "Нафтогазу": "Сподіваюся, що уряд і президент не змарнують енергетичні реформи та енергетичну незалежність, і не відновлять імпорт російського газу з "Газпрому".

"Захід і Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб Україна показала історію успіху. І конституційний обов’язок української влади і президента - зробити цю історію реальністю", - наголосив Яценюк.