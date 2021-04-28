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Новини Агресія Росії проти України
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Об’єднана Європа має стояти пліч-о-пліч зі США у протидії російській агресії, - Яценюк

Об’єднана Європа має стояти пліч-о-пліч зі США у протидії російській агресії, - Яценюк

Європейський Союз має разом зі США протидіяти російській агресії проти України.

Про це під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму 28 квітня заявив голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України в 2014-16 роках Арсеній Яценюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дуже важливо, щоб об’єднана Європа разом зі США стояли як єдина велика євроатлантична спільнота проти російської агресії. Росія є небезпекою для наших громадян, для нашої безпеки і для наших націй. Переконаний, що США будуть підтримувати Україну і українців. Вони продемонстрували це, і вони продовжуватимуть це робити", - підкреслив Яценюк.

Арсеній Яценюк наголосив, що найкраща відповідь на нинішні виклики – "не в якихось розмитих статусах для України, а в тому, щоби Україна отримала План дій щодо членства в НАТО": "За президента Байдена, сподіваюся, ми маємо історичний момент, щоби отримати ПДЧ для членства в Альянсі".

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Він підкреслив, що Сполучені Штати дійсно є стратегічним союзником України: "У ці тривожні часи ми бачимо, хто друг, а хто недруг. Без сумніву, ворогом є Російська Федерація. Справжнім нашим другом і партнером є Сполучені Штати Америки", - підкреслив голова КБФ, додавши, що США виділили біля 4 млрд. доларів Україні "для боротьби проти російського ворога, для боротьби проти корупції та за нашу незалежність".

Яценюк висловив вдячність президенту Байдену і новій адміністрації США за "сміливі кроки для стримування Путіна від агресії проти України": "Кілька тижнів тому російський президент вирішив накопичити війська на кордоні з Україною. Це було не просто брязкання зброєю, це була справжня загроза того, що Путін вирішив провести масштабну операцію. І США зробили все можливе, щоб зупинити це".

"Сьогодні США повернулися на глобальну арену, повернулися в сенсі формування світової політики та підтримки й захисту глобальної демократії", - наголосив він.

"У такі непрості часи дуже важливо, щоб наші європейські партнери стали пліч-о-пліч із США, щоби зупинити російську агресію, захистити вільний світ і підтримати Україну", - підкреслив голова КБФ.

Україна потребує підтримки в кількох напрямках, наголосив він: "починаючи з надання летальної і нелетальної зброї й закінчуючи посиленням санкції проти Російської Федерації, у разі якщо Росія піде далі, якщо РФ продовжуватиме агресивно поводитися".

Водночас, Арсеній Яценюк підкреслив, що має певні сумніви стосовно того, чи українська влада готова отримувати підтримку Заходу: "Зараз дуже важлива політична воля проводити реформи. Необхідна повна реформа системи правосуддя. Потрібні ринкові реформи, а не ініціативи на кшталт нового більшовизму, які зараз проглядаються".

Щодо реформи в енергетичному секторі, він нагадав, що щойно був звільнений голова "Нафтогазу": "Сподіваюся, що уряд і президент не змарнують енергетичні реформи та енергетичну незалежність, і не відновлять імпорт російського газу з "Газпрому".

"Захід і Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб Україна показала історію успіху. І конституційний обов’язок української влади і президента - зробити цю історію реальністю", - наголосив Яценюк.

Автор: 

ПДЧ (102) США (22545) Яценюк Арсеній (2570) Київський безпековий форум (160)


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Топ коментарі
+6
Міша Подоляк зараз всю ботоферму на цю тему кине.
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28.04.2021 19:54
+4
Скільки років Кравчуку. І ще скаче неначе козлик. А Арсєнію ще років 40 жити на пенсії?
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28.04.2021 19:51
+4
Вже. По темі- нічого. Лише лемент про кроліка, куля в лоб і паркан.
Схоже, що дерьмаку- подляку- аферістовичу неприємні заклики до світової підтримки України.
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28.04.2021 20:11
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Не сидится спокойно Арсению на полит пенсии
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28.04.2021 19:47 Відповісти
Скільки років Кравчуку. І ще скаче неначе козлик. А Арсєнію ще років 40 жити на пенсії?
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28.04.2021 19:51 Відповісти
У нас в Украине к сожалению, нет практики отправки обосравшихся политиков обратно заниматься той деятельностью, которой они занимались до попаданию в политику. Наши политиканы-демагоги как залезли к корыту, так и будут сидеть или в нём или возле, пока ногами вперёд не вынесут. А надо всё-таки нам научиться прощаться с ними на всегда и давать дорогу более перспективным
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28.04.2021 20:00 Відповісти
к сожалению нет возможности отправлять вот таких быдло-избирателей на их историческую родину - паРашу...
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28.04.2021 20:43 Відповісти
Ну Порошенко его опередил на 2 дня.Правда ,не смог упредить обыски на Кузнице на Рыбальском и Богдан Моторсе за брак для ВСУ,ну да то мелочи жизни.Главное -дать ценные указания!
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28.04.2021 19:48 Відповісти
Сказав би краще ,що земля кругла. Було б більш оригінальніше.
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28.04.2021 19:49 Відповісти
Бредит Сеня. Как только возникнет хотя бы минимальная перспектива ПДЧ... у границы окажутся сотни и сотни руссо-танков. И вертолетов. И самолетов. И- никакого ПДЧ не состоится. Хватит уже лапшу вешать, уши таки- перегружены, соскальзывает.
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28.04.2021 19:50 Відповісти
да ни хрена не случится..пдч за 5 мин. провозглашается, а танкам топать и топать от варонижа))...пока приедут, уже обратно ехать пора будет..)))....тут другое, тут вечные друганы украинские против, немцы, и и др.
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28.04.2021 20:27 Відповісти
Марш вышиванок в Киеве. Объединенная Европа должна стоять бок о бок с США в противодействии российской агрессии, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5916

Объединенная Европа должна стоять бок о бок с США в противодействии российской агрессии, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3999
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28.04.2021 19:51 Відповісти
Міша Подоляк зараз всю ботоферму на цю тему кине.
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28.04.2021 19:54 Відповісти
Вже. По темі- нічого. Лише лемент про кроліка, куля в лоб і паркан.
Схоже, що дерьмаку- подляку- аферістовичу неприємні заклики до світової підтримки України.
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28.04.2021 20:11 Відповісти
Подоляк на ;ЗЕ!диджитал таки навів порядок. Працюють в поті чола. Фьодоров слабенький був як куратор.
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28.04.2021 20:17 Відповісти
Кто тут на Сеню батон крошит? Сеня ещё в чеченскую москалей пачками валил. Попрошу не забывать!
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28.04.2021 19:54 Відповісти
Арсений и украинскую ядерную кнопку нажмёт, если нужно.
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29.04.2021 07:02 Відповісти
Откуда вещает этот великий
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28.04.2021 19:57 Відповісти
Лахтинские идентифицируются по слову «Флорида»
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28.04.2021 19:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MlJzmTGf_gU «Аваков» - узурпація влади. - YouTube

Аваков - одна з найнебезпечніших людей у нашій державі. Він контролює вулицю, контролює силовиків, а за допомогою своїх шісток створює керований хаос, щоб підгрібати під себе ще більше влади. Ще більше вбивств, контрабанди і корупції. Хто ж ці люди, які допомагають Авакову усе це контролювати?
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28.04.2021 19:58 Відповісти
В Совете Европы призывают Украину расследовать причастность КГБ Беларуси к убийству Шеремета

28.04.2021 13:59

В Совете Европы призывают украинскую власть учесть свидетельства относительно возможной причастности КГБ Беларуси при расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

Мабуть ті свідки не на Ріфа вказали ...
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28.04.2021 20:02 Відповісти
"Очень важно, чтобы объединенная Европа вместе с США стояли как единое крупное евроатлантическое сообщество против российской агрессии. Россия является опасностью для наших граждан, для нашей безопасности и для нашей нации. Убежден, что США будут поддерживать Украину и украинцев. Они продемонстрировали это, и они будут продолжать это делать ", - подчеркнул Яценюк.

По данному вопросу "объединенная Европа" не очень то и объединённая, также как и по газовому вопросу. Хотя свою позицию декларирует красиво. В этом плане Штаты на шаг впереди. Так что надеятся на неё по крайнем мере наивно. Самим нужно больше усилий в этом отношении прилагать, а не только быть сытыми их "озабоченностью" и "обеспокоенностью".
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28.04.2021 20:06 Відповісти
И ***** твоё туда же
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28.04.2021 21:06 Відповісти
упс... а я чет всегда думал что именно Украина должна противостоять... сенечка ты уже "стену" построил... "построил" и слинял в США!
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28.04.2021 20:21 Відповісти
Твой то из бункера нос не высовывает
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28.04.2021 21:07 Відповісти
И сам слинял и тебя слиняет
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29.04.2021 07:03 Відповісти
И кому именно она должна?
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28.04.2021 21:25 Відповісти
Сеня зрит в корень!
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28.04.2021 22:14 Відповісти
 
 