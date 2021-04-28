Об’єднана Європа має стояти пліч-о-пліч зі США у протидії російській агресії, - Яценюк
Європейський Союз має разом зі США протидіяти російській агресії проти України.
Про це під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму 28 квітня заявив голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України в 2014-16 роках Арсеній Яценюк, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Дуже важливо, щоб об’єднана Європа разом зі США стояли як єдина велика євроатлантична спільнота проти російської агресії. Росія є небезпекою для наших громадян, для нашої безпеки і для наших націй. Переконаний, що США будуть підтримувати Україну і українців. Вони продемонстрували це, і вони продовжуватимуть це робити", - підкреслив Яценюк.
Арсеній Яценюк наголосив, що найкраща відповідь на нинішні виклики – "не в якихось розмитих статусах для України, а в тому, щоби Україна отримала План дій щодо членства в НАТО": "За президента Байдена, сподіваюся, ми маємо історичний момент, щоби отримати ПДЧ для членства в Альянсі".
Він підкреслив, що Сполучені Штати дійсно є стратегічним союзником України: "У ці тривожні часи ми бачимо, хто друг, а хто недруг. Без сумніву, ворогом є Російська Федерація. Справжнім нашим другом і партнером є Сполучені Штати Америки", - підкреслив голова КБФ, додавши, що США виділили біля 4 млрд. доларів Україні "для боротьби проти російського ворога, для боротьби проти корупції та за нашу незалежність".
Яценюк висловив вдячність президенту Байдену і новій адміністрації США за "сміливі кроки для стримування Путіна від агресії проти України": "Кілька тижнів тому російський президент вирішив накопичити війська на кордоні з Україною. Це було не просто брязкання зброєю, це була справжня загроза того, що Путін вирішив провести масштабну операцію. І США зробили все можливе, щоб зупинити це".
"Сьогодні США повернулися на глобальну арену, повернулися в сенсі формування світової політики та підтримки й захисту глобальної демократії", - наголосив він.
"У такі непрості часи дуже важливо, щоб наші європейські партнери стали пліч-о-пліч із США, щоби зупинити російську агресію, захистити вільний світ і підтримати Україну", - підкреслив голова КБФ.
Україна потребує підтримки в кількох напрямках, наголосив він: "починаючи з надання летальної і нелетальної зброї й закінчуючи посиленням санкції проти Російської Федерації, у разі якщо Росія піде далі, якщо РФ продовжуватиме агресивно поводитися".
Водночас, Арсеній Яценюк підкреслив, що має певні сумніви стосовно того, чи українська влада готова отримувати підтримку Заходу: "Зараз дуже важлива політична воля проводити реформи. Необхідна повна реформа системи правосуддя. Потрібні ринкові реформи, а не ініціативи на кшталт нового більшовизму, які зараз проглядаються".
Щодо реформи в енергетичному секторі, він нагадав, що щойно був звільнений голова "Нафтогазу": "Сподіваюся, що уряд і президент не змарнують енергетичні реформи та енергетичну незалежність, і не відновлять імпорт російського газу з "Газпрому".
"Захід і Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб Україна показала історію успіху. І конституційний обов’язок української влади і президента - зробити цю історію реальністю", - наголосив Яценюк.
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Схоже, що дерьмаку- подляку- аферістовичу неприємні заклики до світової підтримки України.
Аваков - одна з найнебезпечніших людей у нашій державі. Він контролює вулицю, контролює силовиків, а за допомогою своїх шісток створює керований хаос, щоб підгрібати під себе ще більше влади. Ще більше вбивств, контрабанди і корупції. Хто ж ці люди, які допомагають Авакову усе це контролювати?
28.04.2021 13:59
В Совете Европы призывают украинскую власть учесть свидетельства относительно возможной причастности КГБ Беларуси при расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.
Мабуть ті свідки не на Ріфа вказали ...
По данному вопросу "объединенная Европа" не очень то и объединённая, также как и по газовому вопросу. Хотя свою позицию декларирует красиво. В этом плане Штаты на шаг впереди. Так что надеятся на неё по крайнем мере наивно. Самим нужно больше усилий в этом отношении прилагать, а не только быть сытыми их "озабоченностью" и "обеспокоенностью".