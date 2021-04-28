Кабмін призначив Вітренка головою правління "Нафтогазу" строком на рік з 29 квітня, - розпорядження

Кабінет міністрів України оприлюднив ухвалені в середу рішення про кадрові перестановки в НАК "Нафтогаз України" в межах загальних зборів акціонерів компанії.

Розпорядження №370-р від 28 квітня 2021 оприлюднено на сайті Кабінету міністрів, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, спочатку був затверджений звіт "Нафтогазу" за 2020 рік, потім прийнято рішення про ненарахування дивідендів через отримані збитки з визнанням незадовільної роботи наглядової ради та правління компанії.

Наступним пунктом КМУ достроково припинив повноваження всіх членів наглядової ради НАК, як незалежних, так і представників від держави, і вирішив оголосити конкурсний відбір на незалежних членів ради з 5 травня 2021 року.

Далі було прийнято рішення обрати членами наглядової ради діючий до цього склад, із застереженням, що цей пункт набирає сили з 30 квітня 2021 року.

Читайте також: "Нафтогаз" про звільнення Коболєва: Юридична маніпуляція і повернення до ручного управління

Згідно з розпорядженням, далі КМУ достроково припинив повноваження голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, звільнивши його з посади з 28 квітня, та обрав і призначив главою компанії Юрія Вітренка з 29 квітня.

Підписання контракту з Вітренком і договорів із членами наглядової ради доручено міністру економіки Ігорю Петрашку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу". Сам Коболєв заявив, що ніяких заяв про звільнення не писав.