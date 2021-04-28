УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11077 відвідувачів онлайн
Новини
2 314 32

Кабмін призначив Вітренка головою правління "Нафтогазу" строком на рік з 29 квітня, - розпорядження

Кабмін призначив Вітренка головою правління

Кабінет міністрів України оприлюднив ухвалені в середу рішення про кадрові перестановки в НАК "Нафтогаз України" в межах загальних зборів акціонерів компанії.

Розпорядження №370-р від 28 квітня 2021 оприлюднено на сайті Кабінету міністрів, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, спочатку був затверджений звіт "Нафтогазу" за 2020 рік, потім прийнято рішення про ненарахування дивідендів через отримані збитки з визнанням незадовільної роботи наглядової ради та правління компанії.

Наступним пунктом КМУ достроково припинив повноваження всіх членів наглядової ради НАК, як незалежних, так і представників від держави, і вирішив оголосити конкурсний відбір на незалежних членів ради з 5 травня 2021 року.

Далі було прийнято рішення обрати членами наглядової ради діючий до цього склад, із застереженням, що цей пункт набирає сили з 30 квітня 2021 року.

Читайте також: "Нафтогаз" про звільнення Коболєва: Юридична маніпуляція і повернення до ручного управління

Згідно з розпорядженням, далі КМУ достроково припинив повноваження голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, звільнивши його з посади з 28 квітня, та обрав і призначив главою компанії Юрія Вітренка з 29 квітня.

Підписання контракту з Вітренком і договорів із членами наглядової ради доручено міністру економіки Ігорю Петрашку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу". Сам Коболєв заявив, що ніяких заяв про звільнення не писав.

Автор: 

Кабмін (14065) призначення (2272) Нафтогаз (4407) Коболєв Андрій (822) Вітренко Юрій (632)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
Кабмин назначил Витренко главой правления "Нафтогаза" сроком на год с 29 апреля, - распоряжение - Цензор.НЕТ 9244
показати весь коментар
28.04.2021 20:30
+13
Зеленые везде назначают ватников украинофобов, вся суть 73% власти
показати весь коментар
28.04.2021 20:30
+7
И Щуку бросили в реку..©
показати весь коментар
28.04.2021 20:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И Щуку бросили в реку..©
показати весь коментар
28.04.2021 20:28 Відповісти
Ну чого Ви так, одразу з негативу? Може мап Наталя хвора і потребує вартісного лікування? От і вирішили, що Юпі року для цього вистачить.
показати весь коментар
28.04.2021 20:32 Відповісти
зeбiли cлухали лисичку,
а та посцяла їм у личко,
з кишеньок гроші в них зібрала,
ще раз посцяла і.... з'їбaла
показати весь коментар
28.04.2021 20:33 Відповісти
Ага...тримай 🍫..
😁
показати весь коментар
28.04.2021 20:35 Відповісти
при шоколядному - у прибутках, при зeлyпні - в збитках. тож щось у вас з іронією не вийшло, туповато, як к кварталі
показати весь коментар
28.04.2021 20:37 Відповісти
ЗЕ=ПЕ..
🤣
показати весь коментар
28.04.2021 20:41 Відповісти
я бачу в цьому вашому рівнянні яскраве підтвердження головного тезісу 73% розумововідсталих "какаяразніца"
показати весь коментар
28.04.2021 20:45 Відповісти
🤣🤣
показати весь коментар
28.04.2021 20:48 Відповісти
Лицо "простого 73% нарiду" выглядит как-то так
Кабмин назначил Витренко главой правления "Нафтогаза" сроком на год с 29 апреля, - распоряжение - Цензор.НЕТ 6499
показати весь коментар
28.04.2021 20:41 Відповісти
Ойц.. Мордяки всіх влад -дупа..
Виложіть свою улюблену,please..😁
показати весь коментар
28.04.2021 20:47 Відповісти
Кабмин назначил Витренко главой правления "Нафтогаза" сроком на год с 29 апреля, - распоряжение - Цензор.НЕТ 9244
показати весь коментар
28.04.2021 20:30 Відповісти
Зеленые везде назначают ватников украинофобов, вся суть 73% власти
показати весь коментар
28.04.2021 20:30 Відповісти
Бєня задоволений.
показати весь коментар
28.04.2021 20:31 Відповісти
поміняли одну ссучену бльдь на другу.
показати весь коментар
28.04.2021 20:32 Відповісти
тобто, за вашої логіки, незалежна Наглядова Рада теж бльді були? а тепер наберуть хароших і чесних, з народу?
показати весь коментар
28.04.2021 20:34 Відповісти
пздец. чем же он так полезен зеленскому? миньет что ли?
показати весь коментар
28.04.2021 20:33 Відповісти
Капец нафтогазу...
Интересно, зеленомордые вооще собираются дожить до окончания срока бубочки? А потом где они жить планируют?
показати весь коментар
28.04.2021 20:35 Відповісти
думаю их будут ******* все. и особенно 73 %
показати весь коментар
28.04.2021 21:39 Відповісти
впихнули невпих*емое ? )))) ай маладца !
(точно карточный долг - а это святое)
показати весь коментар
28.04.2021 20:35 Відповісти
Зелені ублюдки!
показати весь коментар
28.04.2021 20:36 Відповісти
Быть Ермаку миллиардером. Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером.
показати весь коментар
28.04.2021 20:39 Відповісти
як хитроопо. але якщо коболєв захоче- то сміло може піти в оаск чи верховний!тут порушень тьма. зрештою якщо така революційна необхідність тоді чому набсовєт укрзалізниці ніззя так розігнати??? лєща шкода???
показати весь коментар
28.04.2021 20:41 Відповісти
Всего лишь на год? Мало!!!! Теперь сын обдолбанной прогрессивно-хворой мамки витрюнчихи будет ложить на карман ударными темпами, следите за руками!!!!!
показати весь коментар
28.04.2021 20:49 Відповісти
Думаете променяв портфель министра, пусть даже и.о., на портфель директора компании этот товарищ будет стараться на благо государства? Не верю!
показати весь коментар
28.04.2021 20:58 Відповісти
при чем официальная зарплата министра где то 60 000 в месяц. а главы нафтогаза 2 500 000 в месяц
показати весь коментар
28.04.2021 21:41 Відповісти
Вобще-то Кабмин не может увольнять и назначать главу Нафтогаза.
показати весь коментар
28.04.2021 21:01 Відповісти
Если за последний год кобелев вытащил только зарплаты из государственного Нафтогаза пару сотен лямов, то теперь они уже на пару с витренко вытащат под пол-миллиарда. Кобелев по суду отсудит за незаконное увольнение, витренко получит свою доляху, откатив за должность. Будут только сосать из государства. Ничем другим они больше там не занимались и не собираются.
показати весь коментар
28.04.2021 21:21 Відповісти
золотые слова..
показати весь коментар
28.04.2021 21:30 Відповісти
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·
СТОП ГЕНОЦИД
УКРАЇНА-НЕ РОЯЛЬ
ПРОСТА ПРАВДА ПРО «ДЕРЖАВНУ КОМПАНІЮ» НАФТОГАЗ «РИНОК» ГАЗУ ТА «РИНКОВІ ТАРИФИ»

Кабмін призначив Вітренка головою правління "Нафтогазу" строком на рік з 29 квітня, - розпорядження - Цензор.НЕТ 6723
показати весь коментар
28.04.2021 21:45 Відповісти
Двое из ларца одинаковых с лица
показати весь коментар
28.04.2021 22:06 Відповісти
Да ему и полгода достаточно, чтоб разбогатеть на миллиарды...
показати весь коментар
28.04.2021 22:08 Відповісти
С гражданами так не поступают. Это захват страны прохиндеями. Нужна другая система или
через три года с нас сделают колонию и выставят на распродажу либирастам. Впереди только стойло и загон. Если ничего не менять.
показати весь коментар
29.04.2021 05:04 Відповісти
 
 