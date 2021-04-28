Кабмін призначив Вітренка головою правління "Нафтогазу" строком на рік з 29 квітня, - розпорядження
Кабінет міністрів України оприлюднив ухвалені в середу рішення про кадрові перестановки в НАК "Нафтогаз України" в межах загальних зборів акціонерів компанії.
Розпорядження №370-р від 28 квітня 2021 оприлюднено на сайті Кабінету міністрів, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з документом, спочатку був затверджений звіт "Нафтогазу" за 2020 рік, потім прийнято рішення про ненарахування дивідендів через отримані збитки з визнанням незадовільної роботи наглядової ради та правління компанії.
Наступним пунктом КМУ достроково припинив повноваження всіх членів наглядової ради НАК, як незалежних, так і представників від держави, і вирішив оголосити конкурсний відбір на незалежних членів ради з 5 травня 2021 року.
Далі було прийнято рішення обрати членами наглядової ради діючий до цього склад, із застереженням, що цей пункт набирає сили з 30 квітня 2021 року.
Згідно з розпорядженням, далі КМУ достроково припинив повноваження голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, звільнивши його з посади з 28 квітня, та обрав і призначив главою компанії Юрія Вітренка з 29 квітня.
Підписання контракту з Вітренком і договорів із членами наглядової ради доручено міністру економіки Ігорю Петрашку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу". Сам Коболєв заявив, що ніяких заяв про звільнення не писав.
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а та посцяла їм у личко,
з кишеньок гроші в них зібрала,
ще раз посцяла і.... з'їбaла
😁
🤣
Виложіть свою улюблену,please..😁
Интересно, зеленомордые вооще собираются дожить до окончания срока бубочки? А потом где они жить планируют?
(точно карточный долг - а это святое)
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Boris Borisenko
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УКРАЇНА-НЕ РОЯЛЬ
ПРОСТА ПРАВДА ПРО «ДЕРЖАВНУ КОМПАНІЮ» НАФТОГАЗ «РИНОК» ГАЗУ ТА «РИНКОВІ ТАРИФИ»
через три года с нас сделают колонию и выставят на распродажу либирастам. Впереди только стойло и загон. Если ничего не менять.