Податкова амністія – це добровільне, а не примусове декларування доходів, - "слуга народу" Гетманцев

Податкова амністія – це добровільне, а не примусове декларування доходів громадян, держава не змушуватиме українців виводити свої гроші з тіні.

Про це заявив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу"), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.

"Хочу розвіяти міф, що нібито держава змушує українців виводити свої гроші з тіні. Хочеш – береш участь у податковій амністії. Не хочеш – не береш", – пояснив Гетманцев.

Він пояснив, що податкова амністія не стосується коштів, які людина отримала, сплативши з них податки - зарплата, майно або гроші у спадок.

Гетманцев зауважив, що в амністії не можуть брати участь посадовці.

"Податкова амністія – це точно не про відбілення тих грошей, які хтось вкрав у держави", – наголосив він.

Голова профільного комітету підкреслив, що ініціатива президента - законопроєкт про податкову амністію - спрямована на те, щоб дати можливість українцям, які 30 років ухилялись від оподаткування під час отримання доходів, розпочати життя з чистого аркуша, а також залучити кошти в економіку держави.

"Ми розуміємо, що кошти, які зберігають вдома українці, щодня втрачають вартість. А якщо вони інвестовані в бізнес, перебувають на депозиті в банку тощо, тоді вони приносять додатковий прибуток власникам. Таким чином гроші повинні працювати на власника і на економіку України", – сказав він.

Гетманцев також звернув увагу, що декларація, подана особою, яка хоче взяти участь у податковій амністії, не може бути доказом у кримінальних справах.

Нагадаємо, Верховна Рада 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт про податкову амністію (№5153).