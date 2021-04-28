Боррель: Єврокомісія не може вирішувати долю "Північного потоку-2", адже це приватний проєкт
Європейська комісія не має можливості приймати рішення про долю проєкту газопроводу "Північний потік-2".
Про це заявив у середу глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У Єврокомісії говорили, що цей проєкт не сприяє диверсифікації поставок енергії. Однак йдеться про приватний проєкт", - сказав він під час виступу в Європарламенті.
"У Єврокомісії немає інструментів, щоб приймати рішення про долю проєкту", - додав Боррель. Він нагадав, що "ці питання стосуються приватних компаній, Німеччини".
Боррель пояснив, що завдання Єврокомісії - стежити за тим, щоб робота газопроводу проводилася прозоро і щоб дотримувалися чинні в ЄС правила.
Говорячи про американські санкції проти "Північного потоку 2", європейський дипломат нагадав, що взагалі виступає "проти екстратериторіальних санкцій США, причому - незалежно від того, проти кого вони спрямовані".
"У цьому питанні потрібно бути послідовними", - додав Боррель.
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Такой наивный и доверчивый Боррель. Как же такого простака избрали главой европейской дипломатии?
какая прелесть : "государство не может вмешиваться в дела мафий, т.к. как это частные проекты "
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Если это частный проект, то почему тогда государственные чиновники разных стран решали, быть потоку или нет?
Почему государственный деятель Германии Меркель рвет на себе юбку, чтобы частный проект был реализован?
А за год до этого, раздел Чехословакии, неудавшимся художником и Польшей???
Потому что, Свобода стоит жизни, а жизнь бесценна, хоть и дорого стоит!
И, как один умрём в борьбе за это!
...правда, в прошлом году надо было это заявить, но как-то не срослось... -- договорились без жертв и без Зеленского...
Ермак: "Зеленский станет одним из самых влиятельных лидеров минимум в Европе".
Хоча зі слів Меркель тиждень тому,ніби як ДЕРЖАВА ФРН відстоює цей проект.Про приватників не йшлося.
"Польский депутат, председатель политической группы "Европейской народной партии" в ПАСЕ Александер Почейу спросил канцлера, почему Германия продолжает реализовывать проект по строительству газопровода https://www.dw.com/ru/kancler-annalena-berbok-zelenyh-na-vybory-povedet-kritik-severnogo-potoka-2/a-57228835 "Северный поток -2" и "не говорит с Россией единым с Европой голосом".
Ангела Меркель ответила, что ФРГ всегда выступала за то, чтобы https://www.dw.com/ru/zelenskij-nazval-severnyj-potok-2-jenergeticheskoj-vojnoj-protiv-ukrainy/a-57228262 Украина сохраняла роль страны-транзитера газа в ЕС. "Я знаю, что вокруг "Северного потока - 2" существует много противоречивых взглядов, в частности, я знаю, как относятся к этому вопросу многие страны-члены ПАСЕ. Но я хотела бы подчеркнуть, что газ, который еще не пошел по "Северному потоку - 2", но уже идет по "Северному потоку-1", не хуже газа, идущего через Украину, и газа, транспортируемого из России через Турцию", - пояснила Меркель.
По ее словам, из-за того, что многие смотрят на этот вопрос иначе, вокруг https://www.dw.com/ru/zarabotalo-nazemnoe-prodolzhenie-severnogo-potoka-2/a-57198668 "Северного потока -2" развернулась политическая борьба и дискуссия по поводу того, "как далеко мы должны заходить в вопросах торговли с Россией, в частности в энергетике". "Тут Германия выступила за строительство "Северного потока - 2", - подчеркнула канцлер."
https://www.dw.com/ru/merkel-v-pase-prizvala-k-dialogu-s-rossiej/a-57263619
Со стороны Венгрии вновь прозвучало резкое заявление в отношении Украины и обеспечения прав венгров, проживающих на Закарпатье. Заявление прозвучало на самом высоком уровне: командующий Вооруженными силами Венгрии, начальник Генштаба ВС Венгрии Ференц Киром в интервью венгерской газете Magyar Nemzet заявил, что Будапешт тщательно следит за соблюдением интересов венгров, проживающих на Закарпатье.
"Венгрия ясно дает понять Украине, что обеспечение благосостояния пребывания венгерской общины в Закарпатье, поддержание ее языка и культуры, а также улучшение ее жизни являются ключевыми вопросами в двусторонней системе. Это наш священный долг перед нашими братьями по ту сторону границы, также закрепленный в нашей Конституции. Мы не позволим себе отойти от этого ни на йоту", - заявил военный начальник. Фрагмент интервью также опубликовал представитель украинской армии Анатолий Штефан. "Это уже на угрозы в стиле Путина?" - написал он. Ференц Киром также заявил, что в связи с ситуацией на Востоке Украины и российско-украинским конфликтом "Венгрия с самого начала заявила, что противостояние может быть разрешено только мирным путем переговоров".
И это нормально.
Европарламент 28.04.21 внес в свою резолюцию предложение отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.
Как сообщается, члены ЕП в проекте документа предлагают также отказаться от российских нефти и газа, в том числе остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Такие меры предлагается принять в том случае, если Москва «продолжит агрессию в Украине». Россию также призывают прекратить «неоправданное наращивание военных сил для создания угроз соседям».
Теперь разрешено передавать и продавать право аренды без согласования с владельцем пая, предоставляя преимущественное право на покупку земли лицам, которые собираются заниматься добычей полезных ископаемых, заставляя крестьян, обрабатывающих землю на основе права пользования и пожизненного владения, выкупить свои огороды по рыночной стоимости, конкурируя с зарубежными банками", - сказано в сообщении пресс-службы партии.
Тимошенко напомнила, что президент обещал референдум по этому вопросу.
"Я хочу напомнить всем, как президент обещал, что проведет референдум и спросит у людей, продавать землю иностранцам и вообще продавать ли ее. Сегодня без каких-либо референдумов у нас с вами забрали 72% территории Украины. Именно столько составляет сельскохозяйственная земля. Нам больше не будет принадлежать не только земля. Украинцам не будут принадлежать урожаи, доходы от своей земли, народу не будет принадлежать ничего на нашей земле и даже под ней. Потому что нас только что 284 депутата продали - по требованию президента. Потому что он лично во главе всего этого стоит", - заявила политик.
Нардеп добавила, что сегодняшняя власть пришла к управлению страной при помощи олигархов и выполняет из прихоти, "распродавая землю, стратегические объекты, газ и нефтепроводы, недра". Она заявила, что украинский народ с этим не согласится.
"Референдум, который организуют люди при поддержке партии "Батькіивщина", - последняя возможность защиты украинскую землю! Проснитесь, пожалуйста, и вы увидите, что с вами делают. Если вы себя и Украину сейчас не защитите, не будет ни Украины, ни украинской нации. Именно сейчас нас лишают основы нашей государственности, нашей самостоятельности и вообще права нашего народа на существование", - сказала Юлия Тимошенко.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/timoshen...um-1550816.html
ги шить срака ты говорящая и почемуто этот неполитический проект потребовал утверждений
у правительств и парламентов сопредельных государств.... ну и эти тоже хороши типа непоне
литему.......
Докладніше: https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1 Сухопутні війська Угорщини
СВ Угорщини мають на озброєнні 30 танків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72 Т-72 , 380 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-80 БТР-80 , 24 бойові розвідувальні машини, 18 152-мм гармат Д-20, 50 82-мм мінометів,
...МОЖЛИВО варто створити десь під Мукачево постійно діючий танковий і ракетно-авіаційний полігон ЗСУ..
НІ..ні,не для залякування угорців..що ви..