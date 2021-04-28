УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10812 відвідувачів онлайн
Новини
6 334 76

Боррель: Єврокомісія не може вирішувати долю "Північного потоку-2", адже це приватний проєкт

Боррель: Єврокомісія не може вирішувати долю

Європейська комісія не має можливості приймати рішення про долю проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив у середу глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У Єврокомісії говорили, що цей проєкт не сприяє диверсифікації поставок енергії. Однак йдеться про приватний проєкт", - сказав він під час виступу в Європарламенті.

"У Єврокомісії немає інструментів, щоб приймати рішення про долю проєкту", - додав Боррель. Він нагадав, що "ці питання стосуються приватних компаній, Німеччини".

Читайте також: Росія стверджує, що добудує "Північний потік-2" вже влітку

Боррель пояснив, що завдання Єврокомісії - стежити за тим, щоб робота газопроводу проводилася прозоро і щоб дотримувалися чинні в ЄС правила.

Говорячи про американські санкції проти "Північного потоку 2", європейський дипломат нагадав, що взагалі виступає "проти екстратериторіальних санкцій США, причому - незалежно від того, проти кого вони спрямовані".

"У цьому питанні потрібно бути послідовними", - додав Боррель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеркаль про "Північний потік-2": Геополітична шахівниця активно розігрує не зовсім зрозумілий дебют. На жаль, ми в цій партії не граємо

Автор: 

Єврокомісія (2144) Північний потік (2461) Боррель Жозеп (1074)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+28
вот вам типичная европроститутка...
показати весь коментар
28.04.2021 20:38
+13
https://images.cnscdn.com/images/b/0/8/e/b08e50b886e31a52f5b487675ec95eb8/original.jpg "Северный потока-2", это частный проект кооператива "Озеро" и немецких предпринимателей с Бундестага, потому так...
показати весь коментар
28.04.2021 20:44
+10
я так и знал,
какая прелесть : "государство не может вмешиваться в дела мафий, т.к. как это частные проекты "
показати весь коментар
28.04.2021 20:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вот вам типичная европроститутка...
показати весь коментар
28.04.2021 20:38 Відповісти
Они там все такие со времен Третьего Рейха. Остальных спалили в печах концлагерей.
показати весь коментар
28.04.2021 20:40 Відповісти
Та сто раз печатал что Дания год назад по заданию выначивалась---по дешёвой оперетке. Всё сговорено изначально. И абсурд тоже дежурный. Надо было 5 труб перекрыть на свой страх и риск как поток пошли строить---а там как карта ляжет! А теперь все головами в нашу сторону кивают, а дулю в кармане в нашу сторону держат. За океаном надо искать просить помощи. Там помогут пусть чуть, но реально.
показати весь коментар
28.04.2021 21:02 Відповісти
Все плохие-вы хорошие.
показати весь коментар
29.04.2021 04:20 Відповісти
А экспертные заключения и разрешения на строительства давали частные структуры? Или же всё таки государственные органы?
Такой наивный и доверчивый Боррель. Как же такого простака избрали главой европейской дипломатии?
показати весь коментар
29.04.2021 12:29 Відповісти
он хорошо кормиться - у него содержание плюс обеспечение свыше 300 000 ойро годовых...- жизнь удалась....- а проблемы абогаригенов- его меньше всего коцают...
показати весь коментар
29.04.2021 14:13 Відповісти
Импотенты вы хреновы!
показати весь коментар
28.04.2021 20:38 Відповісти
Вот что бабло животворящее делает!
показати весь коментар
28.04.2021 21:21 Відповісти
А чому не може статися аварії з розгерметизацією на Північному потоці-1?))
показати весь коментар
28.04.2021 20:38 Відповісти
Ибо застраховано.
показати весь коментар
28.04.2021 20:41 Відповісти
Мова не про кошти, мова про те, що тоді ставлення широкого загалу в Європі до проекту кардинально зміниться! Титанік теж усі боготворили до катастрофи...
показати весь коментар
28.04.2021 21:01 Відповісти
Опа ! Вот это поворот))))
показати весь коментар
28.04.2021 20:38 Відповісти
Это прямая. И достаточно длинная.
показати весь коментар
28.04.2021 20:41 Відповісти
Пздт парашник вонючий. СевПоток2 - полностью политический проект - потому что он экономически невыгоден. Путен поймал и держит на крючке почти всех гейРопейских пдров.
показати весь коментар
28.04.2021 20:40 Відповісти
я так и знал,
какая прелесть : "государство не может вмешиваться в дела мафий, т.к. как это частные проекты "
показати весь коментар
28.04.2021 20:42 Відповісти
Цей "приватний проєкт" схопить за горло не тільки германію, а й весь ЄС.
показати весь коментар
29.04.2021 07:08 Відповісти
Якщо Єврокомісія не може вирішити долю, то доля вирішить майбутнє Єврокомісії. Навіщо той орган, який навіть уосметичної ролі не відіграє?
показати весь коментар
28.04.2021 20:42 Відповісти
Занесли КамАЗ денег и песня поменялась.
показати весь коментар
28.04.2021 20:44 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/b/0/8/e/b08e50b886e31a52f5b487675ec95eb8/original.jpg "Северный потока-2", это частный проект кооператива "Озеро" и немецких предпринимателей с Бундестага, потому так...
показати весь коментар
28.04.2021 20:44 Відповісти
Ага. А шредер є акціонером Газпрому... Англія недарма вийшла з цього "союзу".
показати весь коментар
29.04.2021 07:11 Відповісти
Це все,що потрібно знати про «жирних європейських котів»,які рухають політику!
показати весь коментар
28.04.2021 20:44 Відповісти
ведь это частный проект

------------------------------------------------
Если это частный проект, то почему тогда государственные чиновники разных стран решали, быть потоку или нет?
Почему государственный деятель Германии Меркель рвет на себе юбку, чтобы частный проект был реализован?
показати весь коментар
28.04.2021 20:45 Відповісти
Тоді не підключайте арміє до боротьби з ******, коли на вас нападе- війна - це ж приватний проект *****.
показати весь коментар
28.04.2021 22:45 Відповісти
Ты бредишь?
показати весь коментар
28.04.2021 23:29 Відповісти
Вона рве штани, бо "юбки" не має. А тому, що раша їх купила з гузном, і треба чимось годувати мільйони емігрантів.
показати весь коментар
29.04.2021 07:15 Відповісти
Шота энтот БОрель на борьку Моисеева *******.
показати весь коментар
28.04.2021 20:45 Відповісти
отговорка конечно. Похоже, на нас махнули рукой.
показати весь коментар
28.04.2021 20:45 Відповісти
Они уже давно отмахиваются, только ради приличия "обеспокоенность" и "озабоченность" изображают.
показати весь коментар
28.04.2021 21:24 Відповісти
Ахахаа, Бухенвальд тоже был частным проектом, А раздел Польши так вообще двое барыг провели - неудавшийся художник и налётчик-рецидивист.
показати весь коментар
28.04.2021 20:47 Відповісти
выйди из больнички и отдай половину справедливости назад
показати весь коментар
28.04.2021 20:53 Відповісти
Конечно, все выйдут, и вы сможете выйти, только колёсики пейте вовремя.
показати весь коментар
28.04.2021 20:57 Відповісти
так ты ж себя мнишь правдистом истории, вернись на сотни лет назад и порешай. В инете можешь хоть планетами вертеть.
показати весь коментар
28.04.2021 21:12 Відповісти
Коцап?😂🌷×××
показати весь коментар
28.04.2021 21:14 Відповісти
коцап вроде ты. Если с цветочками то где бутыль боярышника, я вимагаю 2 литры боярышника
показати весь коментар
28.04.2021 21:43 Відповісти
Конечно, все мы вертим планетами и вы сможете вертеть, если будете вовремя пить таблеточки.
показати весь коментар
28.04.2021 22:26 Відповісти
А раздел Польши так вообще двое барыг провели - неудавшийся художник и налётчик-рецидивист.

А за год до этого, раздел Чехословакии, неудавшимся художником и Польшей???
показати весь коментар
28.04.2021 21:01 Відповісти
Тебе стыдно за убитых вами украинцев?
показати весь коментар
28.04.2021 21:13 Відповісти
Ему обидно, что о сталине так неуважительно.
показати весь коментар
29.04.2021 07:21 Відповісти
Коли ***** почне вас бомбити то буде його власний проект,як у гітлера.
показати весь коментар
28.04.2021 20:47 Відповісти
Не буде, а вже є.
показати весь коментар
29.04.2021 07:26 Відповісти
Є то у нас,та вони цього не бачать.
показати весь коментар
29.04.2021 07:29 Відповісти
Вот это подмахивание задом группе террористов - то всё, что нужно знать украинцам про "европейские ценности".
показати весь коментар
28.04.2021 20:49 Відповісти
Мы тут про украинские ценности знаем: -- стоять на паперти перед кредиторами, с одной стороны... ...а с другой стороны заглядывать в глаз *****... ... а стретьей стороны, ничего не делать для того, что бы у Пезидента Зеленского небыло повода сравнивать Украину с проституткой на европейских обочинах...
показати весь коментар
28.04.2021 21:04 Відповісти
для чего ты это написал?У тебя же в каждом слове по три брехни.
показати весь коментар
28.04.2021 22:28 Відповісти
Йому нічого не заважає й зараз зображати Україну проституткою у віночку на сцені кварталу з україно-мовним обслуговуванням клієнтів...(
показати весь коментар
29.04.2021 07:31 Відповісти
Частный проект, который угрожает безопасности всей Европы.
показати весь коментар
28.04.2021 20:51 Відповісти
Выходит на каку-нить трибуну онлайн Президент Украины Владимир Александрович Зеленский и заявляет грубо, но зримо: Если ЕС не прекратит прокладку СП-2, Украина прекращает поставки российского газа в Европу и прекращает все экономические и политические контакты со своими врагами -- ЕС и Россией!

Потому что, Свобода стоит жизни, а жизнь бесценна, хоть и дорого стоит!
И, как один умрём в борьбе за это!

...правда, в прошлом году надо было это заявить, но как-то не срослось... -- договорились без жертв и без Зеленского...
показати весь коментар
28.04.2021 20:56 Відповісти
Весь пар борьбы Зеленского с северным потоком как всегда ушёл в гудок. Несмотря на то что
Ермак: "Зеленский станет одним из самых влиятельных лидеров минимум в Европе".
показати весь коментар
28.04.2021 20:58 Відповісти
А был ли пар у мальчика?
показати весь коментар
28.04.2021 21:06 Відповісти
Був, з заднього проходу.
показати весь коментар
29.04.2021 07:35 Відповісти
танки Т-90 тоже часный проэкт эсли их купить в военторге штук 500 и ввести например в макидонию или Молдавию
показати весь коментар
28.04.2021 21:00 Відповісти
Після розвалу антипутінської коаліції Зєлєнскім.іншого й не очікували.
Хоча зі слів Меркель тиждень тому,ніби як ДЕРЖАВА ФРН відстоює цей проект.Про приватників не йшлося.

"Польский депутат, председатель политической группы "Европейской народной партии" в ПАСЕ Александер Почейу спросил канцлера, почему Германия продолжает реализовывать проект по строительству газопровода https://www.dw.com/ru/kancler-annalena-berbok-zelenyh-na-vybory-povedet-kritik-severnogo-potoka-2/a-57228835 "Северный поток -2" и "не говорит с Россией единым с Европой голосом".
Ангела Меркель ответила, что ФРГ всегда выступала за то, чтобы https://www.dw.com/ru/zelenskij-nazval-severnyj-potok-2-jenergeticheskoj-vojnoj-protiv-ukrainy/a-57228262 Украина сохраняла роль страны-транзитера газа в ЕС. "Я знаю, что вокруг "Северного потока - 2" существует много противоречивых взглядов, в частности, я знаю, как относятся к этому вопросу многие страны-члены ПАСЕ. Но я хотела бы подчеркнуть, что газ, который еще не пошел по "Северному потоку - 2", но уже идет по "Северному потоку-1", не хуже газа, идущего через Украину, и газа, транспортируемого из России через Турцию", - пояснила Меркель.
По ее словам, из-за того, что многие смотрят на этот вопрос иначе, вокруг https://www.dw.com/ru/zarabotalo-nazemnoe-prodolzhenie-severnogo-potoka-2/a-57198668 "Северного потока -2" развернулась политическая борьба и дискуссия по поводу того, "как далеко мы должны заходить в вопросах торговли с Россией, в частности в энергетике". "Тут Германия выступила за строительство "Северного потока - 2", - подчеркнула канцлер."
https://www.dw.com/ru/merkel-v-pase-prizvala-k-dialogu-s-rossiej/a-57263619
показати весь коментар
28.04.2021 21:04 Відповісти
*****, и тут Зеленский! Соевые дегенераты, вы скоро дерьмо изо рта извергать начнете, столько в вас его накопилось, любители царьков с краденым баблом.
показати весь коментар
28.04.2021 23:52 Відповісти
Матюччя,соя,гівно... Типовий кацапюра
показати весь коментар
29.04.2021 00:54 Відповісти
Спонсоры террористической параши
показати весь коментар
28.04.2021 21:07 Відповісти
Командующий армией Венгрии предупредил Украину из-за Закарпатья: "Мы не позволим" Командующий Вооруженными силами Венгрии в интервью предостерег Украину от ущемления прав венгров на Закарпатье.

Со стороны Венгрии вновь прозвучало резкое заявление в отношении Украины и обеспечения прав венгров, проживающих на Закарпатье. Заявление прозвучало на самом высоком уровне: командующий Вооруженными силами Венгрии, начальник Генштаба ВС Венгрии Ференц Киром в интервью венгерской газете Magyar Nemzet заявил, что Будапешт тщательно следит за соблюдением интересов венгров, проживающих на Закарпатье.

"Венгрия ясно дает понять Украине, что обеспечение благосостояния пребывания венгерской общины в Закарпатье, поддержание ее языка и культуры, а также улучшение ее жизни являются ключевыми вопросами в двусторонней системе. Это наш священный долг перед нашими братьями по ту сторону границы, также закрепленный в нашей Конституции. Мы не позволим себе отойти от этого ни на йоту", - заявил военный начальник. Фрагмент интервью также опубликовал представитель украинской армии Анатолий Штефан. "Это уже на угрозы в стиле Путина?" - написал он. Ференц Киром также заявил, что в связи с ситуацией на Востоке Украины и российско-украинским конфликтом "Венгрия с самого начала заявила, что противостояние может быть разрешено только мирным путем переговоров".
показати весь коментар
28.04.2021 21:08 Відповісти
А в чем их ущемляют? В их нежелании изучать язык страны, в которой они проживают? Или в их нежелании адаптироваться в украинское какое-никакое но общество?
показати весь коментар
28.04.2021 23:50 Відповісти
ДЕРЖАВА ФРН -- поддерживает и защищает свою экономику, которая является, практически полностью частным предпринимательством...
И это нормально.
показати весь коментар
28.04.2021 21:09 Відповісти
Кончані європдори!
показати весь коментар
28.04.2021 21:34 Відповісти
пи@дишь, Боррель:
Европарламент 28.04.21 внес в свою резолюцию предложение отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.
Как сообщается, члены ЕП в проекте документа предлагают также отказаться от российских нефти и газа, в том числе остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Такие меры предлагается принять в том случае, если Москва «продолжит агрессию в Украине». Россию также призывают прекратить «неоправданное наращивание военных сил для создания угроз соседям».
показати весь коментар
28.04.2021 21:41 Відповісти
Так вот зачем старый пердун ездил в Москву.
показати весь коментар
28.04.2021 21:43 Відповісти
Вон не надо . Пани Меркель как раз последний раз обмолвилась что достройка СП2 єто ее политическое решение
показати весь коментар
28.04.2021 22:23 Відповісти
Ситуация абсолютно зеркальная той, когда строили в. т. ч. и украинскую ГТС. Тогда президентом был Рейган, и он наехал на ФРГ, с требованием отказаться от строительства. Тогдашний канцлер Шмидт, ответил, что ФРГ не откажется от строительства, т. к. это жизненно необходимо. Трубы в газопроводе германские, и немцы, давали гарантию - 40 лет. Был 1980 год, считайте. Совсем недавно были две крупные аварии, в Чебанах, и Бродах. При укладке труба была 2 см толщиной, а сейчас 2 мм. Ее песок сточил, побочный продукт добычи, его там мизер, но он 40 лет пескоструит.
показати весь коментар
28.04.2021 22:24 Відповісти
Отмазались.
показати весь коментар
28.04.2021 22:34 Відповісти
еврокомисия вообще не может ничего решать такого,что касается рашистов,фрицев и жабоедов
показати весь коментар
28.04.2021 22:46 Відповісти
Высокопоставленных европейцев, а особенно немцев и австрияк, рожденных в период 1945 - 1955 года надо проверять на генетический кацапизм. Слишком много странностей в их деяниях.
показати весь коментар
28.04.2021 23:06 Відповісти
Да ты что? А на частный бизнес у вас санкции не налаживаются, если речь идет о Германии, ага? ***** всем уже занесло? Какие вы молодцы!
показати весь коментар
28.04.2021 23:48 Відповісти
Почему в "частном" проекте участвует бывший канцлер Германии -Шредер? Я думаю правительство Германии изначально сделало очень много чтобы простимуллировать этот "частный" проект. Экономики без политики-не бывает
показати весь коментар
29.04.2021 01:27 Відповісти
да вас просто отвлекали этим сп2 и прочей херней, вот по нашим новостям что крутят, и китаезы на старте уже, продали вас

Теперь разрешено передавать и продавать право аренды без согласования с владельцем пая, предоставляя преимущественное право на покупку земли лицам, которые собираются заниматься добычей полезных ископаемых, заставляя крестьян, обрабатывающих землю на основе права пользования и пожизненного владения, выкупить свои огороды по рыночной стоимости, конкурируя с зарубежными банками", - сказано в сообщении пресс-службы партии.

Тимошенко напомнила, что президент обещал референдум по этому вопросу.

"Я хочу напомнить всем, как президент обещал, что проведет референдум и спросит у людей, продавать землю иностранцам и вообще продавать ли ее. Сегодня без каких-либо референдумов у нас с вами забрали 72% территории Украины. Именно столько составляет сельскохозяйственная земля. Нам больше не будет принадлежать не только земля. Украинцам не будут принадлежать урожаи, доходы от своей земли, народу не будет принадлежать ничего на нашей земле и даже под ней. Потому что нас только что 284 депутата продали - по требованию президента. Потому что он лично во главе всего этого стоит", - заявила политик.

Нардеп добавила, что сегодняшняя власть пришла к управлению страной при помощи олигархов и выполняет из прихоти, "распродавая землю, стратегические объекты, газ и нефтепроводы, недра". Она заявила, что украинский народ с этим не согласится.

"Референдум, который организуют люди при поддержке партии "Батькіивщина", - последняя возможность защиты украинскую землю! Проснитесь, пожалуйста, и вы увидите, что с вами делают. Если вы себя и Украину сейчас не защитите, не будет ни Украины, ни украинской нации. Именно сейчас нас лишают основы нашей государственности, нашей самостоятельности и вообще права нашего народа на существование", - сказала Юлия Тимошенко.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/timoshen...um-1550816.html
показати весь коментар
29.04.2021 06:04 Відповісти
ну вот и еропка научилась ******* у птн пнх.......... это ж не мороженное фасовать и не лифче
ги шить срака ты говорящая и почемуто этот неполитический проект потребовал утверждений
у правительств и парламентов сопредельных государств.... ну и эти тоже хороши типа непоне
литему.......
показати весь коментар
29.04.2021 06:43 Відповісти
Класична відмазка в стилі - і я не я, і вона не моя і, взагалі, я-кастрат.
показати весь коментар
29.04.2021 06:48 Відповісти
Странно а Трамп мог вмешиваться и остановить строительство . Трамп руский агент а борель и бидон за санкции из ада не перепутайте.
показати весь коментар
29.04.2021 07:55 Відповісти
Европа вообще что-то может решать?
показати весь коментар
29.04.2021 08:54 Відповісти


Докладніше: https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1 Сухопутні війська Угорщини
СВ Угорщини мають на озброєнні 30 танків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72 Т-72 , 380 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-80 БТР-80 , 24 бойові розвідувальні машини, 18 152-мм гармат Д-20, 50 82-мм мінометів,
показати весь коментар
29.04.2021 10:05 Відповісти
"Мы не позволим" Командующий Вооруженными силами Венгрии в интервью предостерег Украину от ущемления прав венгров на Закарпатье.

...МОЖЛИВО варто створити десь під Мукачево постійно діючий танковий і ракетно-авіаційний полігон ЗСУ..
НІ..ні,не для залякування угорців..що ви..
показати весь коментар
29.04.2021 10:03 Відповісти
 
 