Боррель: Єврокомісія не може вирішувати долю "Північного потоку-2", адже це приватний проєкт

Європейська комісія не має можливості приймати рішення про долю проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив у середу глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У Єврокомісії говорили, що цей проєкт не сприяє диверсифікації поставок енергії. Однак йдеться про приватний проєкт", - сказав він під час виступу в Європарламенті.

"У Єврокомісії немає інструментів, щоб приймати рішення про долю проєкту", - додав Боррель. Він нагадав, що "ці питання стосуються приватних компаній, Німеччини".

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Боррель пояснив, що завдання Єврокомісії - стежити за тим, щоб робота газопроводу проводилася прозоро і щоб дотримувалися чинні в ЄС правила.

Говорячи про американські санкції проти "Північного потоку 2", європейський дипломат нагадав, що взагалі виступає "проти екстратериторіальних санкцій США, причому - незалежно від того, проти кого вони спрямовані".

"У цьому питанні потрібно бути послідовними", - додав Боррель.

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