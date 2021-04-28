Головні новини 28 квітня: Зеленський хоче зустрітися з Путіним у Ватикані, Коболєва відправили у відставку
Зеленський розраховує на зустріч із Путіним, Коболєв більше не головний у "Нафтогазі", Київ виходить із "червоної" зони карантину - головні новини середи, 28 квітня
Зеленський і Путін можуть зустрітися у Ватикані
"Це могло б бути оптимальним місцем з усіх точок зору. Ватикан - дійсно ідеальне місце для діалогу про мир", - сказав президент журналістам. Зеленський додав, що зустріч із Путіним "обов'язково відбудеться".
Міністр закордонних справ Росії Лавров розповів росЗМІ, що Зеленський потурає неонацистам. "Головне для нього - це утриматися при владі, і він готовий платити будь-яку ціну, включно з потуранням неонацистам і ультрарадикалам, які продовжують оголошувати ополченців Донбасу терористами", - заявив Лавров. І тут же додав, що війни з Україною на Донбасі можна і потрібно уникнути.
Російська загроза залишається
Росія поки не відвела війська від кордону з Україною у Воронезькій області, - заявив глава Держприкордонслужби Дейнеко. Залишається скупчення сил і техніки противника у військових таборах у Воронезькій області, за декілька десятків кілометрів від кордону з Україною.
Посли Німеччини та Франції вважають, що російська військова загроза для України збережеться як мінімум до осені - поки в РФ не пройдуть навчання "Захід-2021".
Коболєва відправили у відставку з "Нафтогазу", його змінив Вітренко
Таке рішення прийняв Кабінет міністрів. Відставку Коболєва в уряді пояснюють низькою ефективністю його роботи за останній рік. Головою правління "Нафтогазу" на рік став в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко. Коболєв каже, що дізнався про звільнення зі ЗМІ. У "Нафтогазі" заявили, що звільнення є юридичною маніпуляцією і свідчить про повернення до ручного управління.
Нескоромний стверджує, що Чауса зі зламаною щелепою тримають у ГУР
Ексзаступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний заявив, що екссудді Миколі Чаусу зламали щелепу й утримують його на території ГУР за завданням голови ОП Андрія Єрмака. "Мета була - вибити з нього свідчення на Порошенка, Грановського і Бурбу. Щоб підвісити Порошенка на гачок і помститися Бурбі за "вагнергейт". А заодно відволікти всіх від фільму Bellingcat", - стверджує Нескоромний. Чаус, за його словами, на співпрацю не йде.
Київ виходить із "червоної" зони карантину і відкриває громадський транспорт для всіх
Таке рішення ухвалила держкомісія з ТЕБ та НС. Обмеження послаблять з 1 травня - у транспорт почнуть пускати всіх, відкриються ринки, кафе і ТРЦ. З 5 травня відновлять роботу дитсадки, школи і виші.
Субсидії з травня перестануть давати багатим
З 1 травня цього року в Україні запрацюють нові правила нарахування субсидій на оплату послуг житлово-комунального господарства. Отримати субсидію не зможуть ті, у кого на рахунку є понад 100 тис. гривень, хто купив валюту на суму більш ніж 50 тис. грн або придбав автомобіль, - пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
У Києві відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС "Галичина"
Хода почалася від Арсенальної площі і завершилася на Майдані Незалежності. Учасники ходи несли прапори України, символіку дивізії СС "Галичина", батальйонів "Айдар", "Січ", "Правого сектора".
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А может лучше в Ростове?
Но вот он, перегиб и парадокс:
Когой-то выбирают Римским Папою -
Когой-то запирают в тесный бокс.
Там все места блатные расхватали и
Пришипились, надеясь на авось, -
Тем временем во всёй честной Италии
На Папу кандидата не нашлось.
Жаль, на меня не вовремя накинули аркан!
Я б засосал стакан и - в Ватикан!
Церковники хлебальники разинули,
Замешкался маленько Ватикан,
Мы тут им Папу Римского подкинули -
Из наших, из поляков, из славян.
©
Ти написав, що до міста Єрусалима там існував "Сіон". Гора Сіон там і зараз є... Але, я ж так думаю, ти не про "гору" вів мову, якщо проводив аналогію "Одеса - Хаджибей", а про місто. Я тебе відіслав до Вікіпедії, щоб ти ознайомився з історією виникнення поселення, яке зараз носить найменування "Єрусалим"... Ти почав щось "городить" стосовно "жидів-кочівників", що були грабіжниками... Як це називається?
- Куме, а чого це ви перднули?
- Ой, о! Дивіться, кумцю, як риба в ставку гуляє... Сьогодні кльов повинен буть хороший!...
"Звідки такі дані?"
"А ти набери "Єрусалим", і почитай... Сіон - це гора, а не місто..."
Ну, і де тут "хамство"?
https://www.youtube.com/watch?v=FIQ6q7qJsv4
https://www.youtube.com/watch?v=jFdITGoV8E4
Мог бы разобраться, как агенты раши просунули проект двух небоскребов на Левобережной , чтобы повредить фундамент новому католическому собору . И сколько церковники не взывали к власти , она не реагировала
Это позорище
- Так ведь я-же, еврей, а храм - христианский!...
Получается, что всё, что у страны было с 2014 по 2019 год:
- армия;
- реформы, хоть и не те, не так и не тогда;
- экономика;
- суды с Газпромом;
- внешняя политика;
- деолигархизация;
- децентрализация;
- какая-никакая борьба с коррупцией
- получается в конечном итоге, что всё это держалось на одном человеке.
Ну, так получается, понимаете?
Потому что технократы те же, народ святой тот же, волонтёры на месте, Шабунин на месте, ...уй сковырнёшь, всё осталось как было - но почему-то кругом полный пи.....ц.
И непонятно, как ещё объяснить этот феномен.
И это очень, очень страшная мысль.
Потому что тогда мы дважды failed state.
Первый раз failed потому, что у нас ни..уя никаких институций нет на самом деле, а был один человек с жменькой пряников и мешком пи....юлей. И это полный фейл.
А второй раз failed потому, что мы его посреди войны поменяли на комедийного актера. И это фейл просто эталонный, под колпаком с аргоном в Париже в палате мер и весов.
Ну я не вижу пока других объяснений.
https://www.facebook.com/vladimir.zavgorodny.75/posts/1143813989452340 Владимир Завгородний
Кабмін розпустив Наглядову раду НАК «Нафтогаз» та заявив, що звільнив голову правління НАК, Андрія Коболєва, призначивши замість нього міністра енергетики Юрія Вітренка.
Чому не «звільнив», а «заявив, що звільнив»? Бо це просто неможливо. З тим самим успіхом Кабмін міг би заявити, що звільнив Президента, або вас, шановний читачу. Кабмін не має таких повноважень.
Так, Кабмін, як акціонер, може оголосити загальні збори акціонерів та розпустити Наглядову раду, але не звільнити голову. Бо стаття 33 Закону про акціонерні товариства каже нам, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, КРІМ ТИХ, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом.
52 стаття цього ж закону (про виключні повноваження наглядової ради) каже, що обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу належить до тієї ж виключної компетенції наглядової ради.
НАК Нафтогаз - акціонерне товариство, 100% якого належить державі, і в законі спеціально для таких випадків вказано, що загальні збори не можуть перебирати на себе повноваження наглядової ради. Отже, те, що відбулося, незаконно.
Навіть якщо піти іншим шляхом (хибним та спірним), то з точки зору статуту Нафтогазу (ст.47 п.22) пропозиція про звільнення має бути подана самою наглядовою радою на основі її рішення. Ні рішення, ні пропозиції наглядової ради не було.
То ж, що мали б робити у Кабміні, якби дуже хотіли звільнити Коболева, але обов'язковою умовою було дотримання закону?
Так, вони могли б звільнити Наглядову раду. А потім - набрати нову, згідно визначеного порядку. А вона б уже обрала нового голову правління.
Але вони дуже-дуже поспішали, тому вирішили, що закон - для плебеїв, а вони ж державні мужі.
Вірогідно, це питання буде вирішуватись в суді. Там декілька шляхів. Або це ОАСК якщо спір про повноваження Кабінету Міністрів як головного державного виконавчого органу, або це Господарський суд м.Києва, якщо спір про рішення Кабміну в ролі акціонера на загальних зборах. Вибір так собі. (
Це -про юридичну сторону питання.
Тепер -про практичну.
Причиною звільнення Коболева Кабмін вказав збитковість Нафтогазу. Але проблема в тому, що причина цієї збитковості - астрономічні борги пана Фірташа та його облгазів перед Нафтогазом. Якби не це - Нафтогаз був би прибутковим, як і в попередні роки. І Кабмін би не мав навіть формального приводу звільняти його керівництво.
Але сам Кабмін, включно із профільним міністерством енергетики, не робив нічого, щоб добитися погашення цих боргів. Замість цього Кабмін пробує назначити в.о. міністра енергетики новим головою Нафтогазу.
А тепер, нарешті, про політичну. Учора CNN повідомили про те, що до нас їде державний секретар США Ентоні Блінкен. Цей візит мав би стати запевненням, що США підтримують Україну у її конфлікті з РФ та на шляху реформ.
Однією з умов подальших взаємодій України та Сполучених Штатів, а також низки міжнародних інституцій, була боротьба з корупцією та корпоративна реформа. Сутність корпоративної реформи - в тому, що держава в особі виконавчої влади лише стежить за тим, щоб у наглядові ради та керівництво держпідприємств потрапляли професіонали згідно законної процедури. Але не лізе, не ставить своїх, не протягує, не звільняє.
Таким чином, влада України вже вдруге втрутилася в роботу ключової установи, щоб замінити незручне керівництво на слухняне. Першим випадком був Національний банк України. Таким чином, влада України розписалася в тому, що не здатна, або не хоче грати за цивілізованими правилами. І що зі своїми умовами міжнародні партнери можуть йти кудись подалі.
Нас чекають дуже скрутні часи.
Віктор Трегубов, член Політради Демократичної Сокири
https://ukraine.d3.ru/koboleva-uvolili-s-posta-glavy-naftogaza-2145350/?sorting=rating
Тільки що він хоче обговорити з путіним? Тему Криму і Донбасу кремлівський окурок зразу відкинув. Але окреслив питання для обговорення: НАТО, українська мова і російська церква в Україні. Це конкретні вимоги путіна, відмова від руху в НАТО, російська друга державна, основна і єдина церква в Україні російська. Яку з цих трьох вимог Віслюк готовий виконати заради того, щоб посидіти перед камерами за столом разом з ху*лом? Тільки мені здається, що виконання навіть не всіх, а лише половинки однієї з вимог путіна і Вава може не повертатись в Україну.
- Слухаю!...
- Здрастуйте, Ваша Святість… Ну, як пройшла зустріч?
- І не питай, сину мій… Точно, як ти і казав - «Дурний, шо сало без хліба…»