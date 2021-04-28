Головні новини 28 квітня: Зеленський хоче зустрітися з Путіним у Ватикані, Коболєва відправили у відставку

Зеленський розраховує на зустріч із Путіним, Коболєв більше не головний у "Нафтогазі", Київ виходить із "червоної" зони карантину - головні новини середи, 28 квітня

Зеленський і Путін можуть зустрітися у Ватикані

"Це могло б бути оптимальним місцем з усіх точок зору. Ватикан - дійсно ідеальне місце для діалогу про мир", - сказав президент журналістам. Зеленський додав, що зустріч із Путіним "обов'язково відбудеться".

Міністр закордонних справ Росії Лавров розповів росЗМІ, що Зеленський потурає неонацистам. "Головне для нього - це утриматися при владі, і він готовий платити будь-яку ціну, включно з потуранням неонацистам і ультрарадикалам, які продовжують оголошувати ополченців Донбасу терористами", - заявив Лавров. І тут же додав, що війни з Україною на Донбасі можна і потрібно уникнути.

Російська загроза залишається

Росія поки не відвела війська від кордону з Україною у Воронезькій області, - заявив глава Держприкордонслужби Дейнеко. Залишається скупчення сил і техніки противника у військових таборах у Воронезькій області, за декілька десятків кілометрів від кордону з Україною.

Посли Німеччини та Франції вважають, що російська військова загроза для України збережеться як мінімум до осені - поки в РФ не пройдуть навчання "Захід-2021".

Коболєва відправили у відставку з "Нафтогазу", його змінив Вітренко

Таке рішення прийняв Кабінет міністрів. Відставку Коболєва в уряді пояснюють низькою ефективністю його роботи за останній рік. Головою правління "Нафтогазу" на рік став в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко. Коболєв каже, що дізнався про звільнення зі ЗМІ. У "Нафтогазі" заявили, що звільнення є юридичною маніпуляцією і свідчить про повернення до ручного управління.

Нескоромний стверджує, що Чауса зі зламаною щелепою тримають у ГУР

Ексзаступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний заявив, що екссудді Миколі Чаусу зламали щелепу й утримують його на території ГУР за завданням голови ОП Андрія Єрмака. "Мета була - вибити з нього свідчення на Порошенка, Грановського і Бурбу. Щоб підвісити Порошенка на гачок і помститися Бурбі за "вагнергейт". А заодно відволікти всіх від фільму Bellingcat", - стверджує Нескоромний. Чаус, за його словами, на співпрацю не йде.

Київ виходить із "червоної" зони карантину і відкриває громадський транспорт для всіх

Таке рішення ухвалила держкомісія з ТЕБ та НС. Обмеження послаблять з 1 травня - у транспорт почнуть пускати всіх, відкриються ринки, кафе і ТРЦ. З 5 травня відновлять роботу дитсадки, школи і виші.

Субсидії з травня перестануть давати багатим

З 1 травня цього року в Україні запрацюють нові правила нарахування субсидій на оплату послуг житлово-комунального господарства. Отримати субсидію не зможуть ті, у кого на рахунку є понад 100 тис. гривень, хто купив валюту на суму більш ніж 50 тис. грн або придбав автомобіль, - пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У Києві відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС "Галичина"

Хода почалася від Арсенальної площі і завершилася на Майдані Незалежності. Учасники ходи несли прапори України, символіку дивізії СС "Галичина", батальйонів "Айдар", "Січ", "Правого сектора".