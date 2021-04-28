ФБР обшукало квартиру й офіс Джуліані в межах розслідування його дій в Україні
Федеральні слідчі в Манхеттені обшукали будинок і офіс особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані. У нього вилучили електронні пристрої.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на New York Times.
Обшуки відбулися близько 6 години ранку у квартирі Джуліані на Медісон-авеню і в його офісі на Парк-авеню.
Адвокат Джуліані Роберт Дж. Костелло назвав обшуки непотрібними, оскільки його клієнт запропонував відповісти на запитання прокуратури, за винятком тих, які стосувалися його конфіденційного спілкування з колишнім президентом.
"Те, що вони зробили сьогодні, було законним бандитизмом", - сказав Костелло.
Розслідування зосереджене на тому, чи лобіював Джуліані незаконно адміністрацію Трампа в 2019 році від імені українських чиновників та олігархів, які в той же час допомагали йому шукати компромат на політичних суперників Трампа, зокрема Джозефа Байдена (на той момент - провідного кандидата у президенти від демократичної партії).
Оформлення ордера на обшук у адвоката в США - екстраординарний крок, тим більше якщо йдеться про адвоката колишнього президента. Прокуратура і ФБР кілька місяців домагалися того, щоб отримати ордер на проведення обшуків. При Трампі високопосадовці в Мін'юсті неодноразово намагалися заблокувати видачу ордера. Після перемоги Байдена і затвердження кандидатури нового генпрокурора міністерство юстиції зняло заперечення проти обшуку.
Представники ФБР і прокуратури США від коментарів відмовилися.
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Видно сильно надо шоб молчал.
пушной зверек зашел из-за угла...!
а если докажут что запись разговора Порох-Байден" (Жму руку/Обнимаю), сочинили на Лубянке при помощи отдельных фраз настоящего разговора П/Б..
и вдруг окажется, что "ведущий геопАлитик современности - чИлавек/Ермак "Ермакмен", решил поиграть в большие политические игры и предоставил ФСБ доступ к реальным разговорам между Порохом и Байденом..
и вдруг окажется, что сочиненный ФСБ разговор между П и Б, сливали через Деркача, а у Деркача
дырка горячаостались экземпляры файлов или спец оборудования и т.д.
зачем уничтожают доказательства?!. .что бы ничего не нашли..
Ахметов 600К баксов заплатил Авакову за охрану своих объектов.
Так что 500К в год для чела уровня Байдена - не такая уж заоблачная сумма.
Забудь уже про Трампа. По нему тюрьма вполне заслужено плачет.
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky/status/1387162521166036992 21 ч
В соловьином борделе паника в связи с очень вероятной теперь потерей ценнейшего агента, ответственного за саммит Байдена-Путина.
Керри слили иранцы, на которых он работал лет 10. Возможно их огорчила его слишком активная работа на кремлевских.
https://twitter.com/mikepompeo
https://twitter.com/mikepompeo Mike Pompeo https://twitter.com/mikepompeo @mikepompeo https://twitter.com/mikepompeo/status/1387030898772742144 27 апр.
Secretary Kerry, can you please explain to the American people why you disclosed information about Israeli operations to Iranian FM https://twitter.com/JZarif @JZarif ? We've known for years you were helping him. Americans deserve to know why.
Він ще також - головний посланець-представник по клімату.
Про це повідомляє https://thehill.com/homenews/senate/550774-senate-confirms-former-obama-official-samantha-power-to-lead-usaid The Hill .
Зазначається, що за призначення Пауер проголосували 68 сенаторів, а 26 висловилися проти її кандидатури.
Раніше під час слухань із затвердження її кандидатури на посаду глави USAID, Пауер заявила, що основним напрямом роботи агентства за її каденції буде боротьба з впливом Китаю в регіонах, включаючи Африку, Східну Європу та Південну Америку, адже, за її словами, Пекін використовує своє положення на світовій арені «хижацьким способом», який порушує дипломатичні норми.
Також очікується, що Пауер за поданням президента США Джо Байдена запропонують місце в Раді нацбезпеки США, яке вона займала на службі в адміністрації Барака Обами.
Зазначається, що слідчі дії ведуться в рамках кримінального провадження щодо закупівлі Міністерством оборони військової техніки, устаткування і послуг неналежної якості та за завищеними цінами, які здійснювалися в 2015-19 роках.
Зокрема, йдеться про такі контракти:
- постачання понад 300 медичних автомобілів "Богдан 2251",
- понад 800 авто підвищеної прохідності "Богдан 63172" (МАЗ),
- проведення ремонтних робіт на фрегаті "Гетьман Сагайдачний",
- закупівлю катерів "Гюрза-М", "Кентавр".
Водночас, ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" наполягає на тому, що сумлінно виконало свої зобов'язання за контрактом про виготовлення середнього розвідувального корабля "Лагуна", незважаючи на те, що Міністерство оборони як замовник ще в 2019 році припинило фінансування проекту всупереч умовам контракту. У результаті завод вклав в його реалізацію 300 мільйонів кредитних і власних обігових коштів. На підприємстві заявили, що готують зустрічний позов.
Нагадаємо, 19 січня ц.р. Міноборони України заявило, що готує судовий позов до ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" через невчасне виготовлення та постачання розвідувального корабля проекту "Лагуна".
Источник: https://censor.net/ru/n3262668
Что за украинские чиновники и олигархи?
Не Ермак ли это с Беней?
https://www.theguardian.com/film/2020/oct/21/rudy-giuliani-faces-questions-after-compromising-scene-in-new-borat-film
Чим він краще за одного зі слуг народу, який був судимий за згвалтування неповнолітньої?
Не вникала в ту ситуацію, але дивно: актриса ніби була журналісткою і брала інтерв*ю.
І тут, бац - 15 років.
Не захищаючи Джуліані - достеменно щось стверджувати не буду, бо з усим треба розбиратися, враховуючи те, як зараз подається інформація, спотворюється, відверто перекручується, вирізається і т.д.
https://www.facebook.com/newsmax/?__cft__[0]=AZWGa_usUctQxY5uHmZNHuiw5hN32jMzsaBU3FvH4iG0ye2e_3QA_4nbODz57og3AwSdUEvLpDVrxfTDC6-zyfWkWOWKci_kHQISHLry1E7DvpOOqXy6DfIkRidTCkGXuMAKQOvwXiWThgIIE2QuopqCbmIv4yy07hhSLFr2b7HeZg&__tn__=-UC%2CP-R Newsmax
https://www.facebook.com/newsmax/photos/a.10151127234237377/10158169747222377/?__cft__[0]=AZWGa_usUctQxY5uHmZNHuiw5hN32jMzsaBU3FvH4iG0ye2e_3QA_4nbODz57og3AwSdUEvLpDVrxfTDC6-zyfWkWOWKci_kHQISHLry1E7DvpOOqXy6DfIkRidTCkGXuMAKQOvwXiWThgIIE2QuopqCbmIv4yy07hhSLFr2b7HeZg&__tn__=%2CO%2CP-R 1t SpoisnSsorhnecndr ·
Giuliani shocker: FBI refused to take Hunter's hard drive http://ow.ly/p4P550EAop6?fbclid=IwAR3qxQQzsASOPjbRKxNC2ocYh8enVXY1JFgaRUyUlMtxdNysCqG37NFJ1Lk http://ow.ly/p4P550EAop6
😎
Мог бы остаться в памяти легендарным мэром Нью Йорка- борцом с преступностью, "человеком 2001 года" (журнал Time) "за удивительную храбрость и необходимую дерзость", обладателем почётного рыцарского титула, пожалованного Елизаветой II…
В-общем, испортил биографию, связавшись с чубчиком… да ещё и в пенитенциарное учреждение может заехать на старости лет…. )
Мог бы предвидеть, что сотрудничество с эгоцентричным придурком доведет его до цугундера.
То же самое, кстати, касается тех, кто сейчас работает в команде ЗЕ - это несмываемое клеймо.
побачимось після листопаду 2022
Джулиани (у которого прекрасная репутация на посту мэра Нью-Йорка) накопал столько правдивой информации про Джо и его сынулю, что всё вполне предсказуемо.
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Надо полагать, что Джулиани эти несколько месяцев ничего не делал специально, чтоб эти дурацкие обыски оказались результативными. Не знаю, кто как считает, но с моей точки зрения бидоновцы выставили себя дураками. Берут пример с наших прокурвов и прочих мусоров, у которых обыск служит не для поиска улик у подозреваемого, а для его устрашения. .