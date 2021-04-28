ФБР обшукало квартиру й офіс Джуліані в межах розслідування його дій в Україні

Федеральні слідчі в Манхеттені обшукали будинок і офіс особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані. У нього вилучили електронні пристрої.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на New York Times.

Обшуки відбулися близько 6 години ранку у квартирі Джуліані на Медісон-авеню і в його офісі на Парк-авеню.

Адвокат Джуліані Роберт Дж. Костелло назвав обшуки непотрібними, оскільки його клієнт запропонував відповісти на запитання прокуратури, за винятком тих, які стосувалися його конфіденційного спілкування з колишнім президентом.

"Те, що вони зробили сьогодні, було законним бандитизмом", - сказав Костелло.

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Розслідування зосереджене на тому, чи лобіював Джуліані незаконно адміністрацію Трампа в 2019 році від імені українських чиновників та олігархів, які в той же час допомагали йому шукати компромат на політичних суперників Трампа, зокрема Джозефа Байдена (на той момент - провідного кандидата у президенти від демократичної партії).

Оформлення ордера на обшук у адвоката в США - екстраординарний крок, тим більше якщо йдеться про адвоката колишнього президента. Прокуратура і ФБР кілька місяців домагалися того, щоб отримати ордер на проведення обшуків. При Трампі високопосадовці в Мін'юсті неодноразово намагалися заблокувати видачу ордера. Після перемоги Байдена і затвердження кандидатури нового генпрокурора міністерство юстиції зняло заперечення проти обшуку.

Представники ФБР і прокуратури США від коментарів відмовилися.