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Трьох військовослужбовців, поранених 27 квітня, доставлено для лікування в Харків, їхній стан задовільний, - Медсили ЗСУ

Трьох військовослужбовців, поранених 27 квітня, доставлено для лікування в Харків, їхній стан задовільний, - Медсили ЗСУ

Стан здоров'я трьох військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил, які 27 квітня постраждали внаслідок підриву військового автомобіля на Луганщині, задовільний. Вони проходять лікування в Харкові.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування Медсил ЗСУ.

Двоє армійців мають комбіновані травми, а саме: вибухові травми зі струсами головного мозку і акубаротравмами. Один із них зазнав кісткової травми з пошкодженням кісток таза. У двох діагностовано опіки першого і другого ступенів.

Зараз воїни не вимагають негайного оперативного втручання. Військові медики визначаються з ефективними напрямками їх лікування.

"Приблизно дві-три доби ми поспостерігаємо за пацієнтами. Можливо, з тими бійцями, які мають глибокі опіки, проведемо заходи щодо аутодермопластики. Однак, дуже сподіваємося, що воно може не знадобитися. Сам процес лікування займе декілька тижнів, а от на реабілітацію піде набагато більше часу. У будь-якому випадку після одужання їх чекає відпустка і відпочинок в одному з відомчих санаторіїв", - розповів підполковник медичної служби Сергій Шипілов.

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Автор: 

поранення (2796) Харків (5565) ЗСУ (7501) операція Об’єднаних сил (6725)


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Найшвидшого одужання!
Горіть у пеклі москалі !!!!
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28.04.2021 23:03 Відповісти
Скорейшего и полного выздоровления!
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28.04.2021 23:12 Відповісти
Одужуйте, хлопці.
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28.04.2021 23:26 Відповісти
Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання, бережи Вас Боже!
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28.04.2021 23:40 Відповісти
 
 