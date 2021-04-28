Трьох військовослужбовців, поранених 27 квітня, доставлено для лікування в Харків, їхній стан задовільний, - Медсили ЗСУ
Стан здоров'я трьох військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил, які 27 квітня постраждали внаслідок підриву військового автомобіля на Луганщині, задовільний. Вони проходять лікування в Харкові.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування Медсил ЗСУ.
Двоє армійців мають комбіновані травми, а саме: вибухові травми зі струсами головного мозку і акубаротравмами. Один із них зазнав кісткової травми з пошкодженням кісток таза. У двох діагностовано опіки першого і другого ступенів.
Зараз воїни не вимагають негайного оперативного втручання. Військові медики визначаються з ефективними напрямками їх лікування.
"Приблизно дві-три доби ми поспостерігаємо за пацієнтами. Можливо, з тими бійцями, які мають глибокі опіки, проведемо заходи щодо аутодермопластики. Однак, дуже сподіваємося, що воно може не знадобитися. Сам процес лікування займе декілька тижнів, а от на реабілітацію піде набагато більше часу. У будь-якому випадку після одужання їх чекає відпустка і відпочинок в одному з відомчих санаторіїв", - розповів підполковник медичної служби Сергій Шипілов.
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