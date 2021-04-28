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Новини Агресія Росії проти України
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США радять іншим країнам рік не купувати у РФ зброю, щоб не потрапити під санкції, - Держдеп

США радять іншим країнам рік не купувати у РФ зброю, щоб не потрапити під санкції, - Держдеп

Союзникам США краще утриматися від укладення великих контрактів на постачання російського озброєння, інакше вони можуть потрапити під американські санкції.

Про це заявив глава Держдепу Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Всім союзникам США слід уникати великих закупівель російського озброєння, включно з новими партіями С-400", - сказав він під час "круглого столу" в Держдепартаменті.

Блінкен нагадав, що, згідно з чинним у США законом CAATSA, за укладення таких угод можуть бути введені обмежувальні заходи.

Говорячи про ЗРС С-400, вже поставлених Росією Туреччині, Блінкен нагадав, що США виступали проти цієї угоди.

"Сподіваюся, ми зможемо знайти рішення цього питання", - сказав він.

Читайте також: Турки показали знищення російської системи ППО "Панцир" турецьким БПЛА Bayraktar Akinci з українським двигуном. ВIДЕО

Автор: 

Держдепартамент США (1613) зброя (7436) росія (64946) санкції (11771) США (22545) Туреччина (3491) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+15
мААскву палили по приказу коменданта Ростопчина. Французы наоборот, поджигателей ловили и расстреливали.
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28.04.2021 23:33
+8
Так США с московией не воюет, в отличие от одной страны в Восточной Европе, которая электроэнергию у них покупает. А президент этой страны сериальчики русне продает.
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28.04.2021 23:38
+7
США советуют другим странам год не покупать у РФ оружие, чтобы не попасть под санкции, - Госдеп - Цензор.НЕТ 4357
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28.04.2021 23:13
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США советуют другим странам год не покупать у РФ оружие, чтобы не попасть под санкции, - Госдеп - Цензор.НЕТ 4357
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28.04.2021 23:13 Відповісти
мААскву палили по приказу коменданта Ростопчина. Французы наоборот, поджигателей ловили и расстреливали.
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28.04.2021 23:33 Відповісти
Выфсеврети
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28.04.2021 23:46 Відповісти
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28.04.2021 23:53 Відповісти
Кстати про сгоревшую Москву. Еще тогда величайшее решение военного руководства Российской Империи было сжечь свою столицу (после поражения в решающей битве) в ущерб врагу... До сих пор возносится как гениальное... Все-таки Воронежу нужно конкретно напрячься...
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29.04.2021 00:25 Відповісти
Так Зоя Космодемьянская - из той же оперы.
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29.04.2021 00:27 Відповісти
С Зоей другая история. Это не масштаб страны. Это про пропаганду. Была задача, внимание, поджигать дома простых жителей в оккупации для того чтобы они поднялись и мочили оккупантов. Жители ее поймали и отдали немцам.
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29.04.2021 00:33 Відповісти
так спалили ведь ее беглые крепостные. И к стати мордовские рабы грабили и палили мацквабад с огромным удовольствием. война 1812 года была типичной храштанской вайной .
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29.04.2021 00:38 Відповісти
Москву спалил Ростопчин. Бонни ее тушил, как мог.
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28.04.2021 23:57 Відповісти
Девлет Гирей - крымскотатарский ужас кацапов. В 1571 году сжег москву дотла:

США радять іншим країнам рік не купувати у РФ зброю, щоб не потрапити під санкції, - Держдеп - Цензор.НЕТ 5880
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29.04.2021 00:16 Відповісти
А можливо Україні слід припинити імпорт з Росіі !!!)))
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28.04.2021 23:21 Відповісти
И что много нефти США у Раши покупает?
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28.04.2021 23:25 Відповісти
Так США с московией не воюет, в отличие от одной страны в Восточной Европе, которая электроэнергию у них покупает. А президент этой страны сериальчики русне продает.
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28.04.2021 23:38 Відповісти
А нафіга американцям закуповувати кацапську нафту, як арабська дешевша і якісніша??? І це як ї везти туди треба?
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28.04.2021 23:39 Відповісти
Из разных сортов нефти делают разные и товары...
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28.04.2021 23:50 Відповісти
ох лучше молчи, идиот! за умного сойдешь
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29.04.2021 01:00 Відповісти
Это был простой ответ на простой вопрос. Для других поясню более популярно - существуют три маркерные сорта нефти (Brent, WTI, Dubai)...по-другому, марки тяжелых и легких сортов
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29.04.2021 01:18 Відповісти
Серпом по московитским крашанкам.
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28.04.2021 23:21 Відповісти
Доллары опасная валюта на сегодня.....покупайте РЖУбли...крысы Мавзолейные...
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28.04.2021 23:22 Відповісти
США радять іншим країнам рік не купувати у РФ зброю, щоб не потрапити під санкції, - Держдеп - Цензор.НЕТ 4538
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28.04.2021 23:23 Відповісти
Мощный геополитический удар по нашему общему врагу
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28.04.2021 23:24 Відповісти
Госсекретарь США Энтони Блинкенко посетит Украину в ближайшее время,сообщил источник в Госдепе...
Кароче Чуваки... идет грандиозный Шкандаль...
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28.04.2021 23:26 Відповісти
Тогда уж до 2036 года ( ну если из сортира трупом не завоняет раньше)
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28.04.2021 23:28 Відповісти
Будуть купувати під видом металобрухту і за ціною металобрухту.
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28.04.2021 23:29 Відповісти
А кому здався металобрухт, коли повно справжньої зброї ?
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29.04.2021 00:10 Відповісти
Металобрухт по ціні металобрухту нормальний бізнес. А ще, коли в кредит, який потім спишуть, це супер. Касаби це практикують ще з часів СССР.
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29.04.2021 00:56 Відповісти
З такою політикою вони здали Кубу, втратили Східну Європу і Китай їх уже не боїться.
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29.04.2021 01:04 Відповісти
Класасика жанра...Димка Ведмедев казав...просто денег сейчас нет...но вы дрочите...скоро найду...
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28.04.2021 23:30 Відповісти
Сельчук Байрактар испытал новый боевой дрон...Мавзолейные могу сообщил дрон называется АТАК....
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28.04.2021 23:33 Відповісти
Повезло Эрдогану с зятем и его братьями... Байрактарами...
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28.04.2021 23:38 Відповісти
Треба, щоб не тільки зброю, а й нафту та газ не купували.
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28.04.2021 23:41 Відповісти
США радять іншим країнам рік не купувати у РФ зброю, щоб не потрапити під санкції, - Держдеп - Цензор.НЕТ 7553 Дочь Эрдогана и конструктор дронов Сельчук Байрактар
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28.04.2021 23:42 Відповісти
Ее бы размотать и ...
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28.04.2021 23:47 Відповісти
Она уже замужем.
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29.04.2021 00:08 Відповісти
она и замотанная страшная
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29.04.2021 01:01 Відповісти
Роксалана Турецкая говорите?или Анна Киевская из зачуханной Мацковии ?Типа княгиня Путлера....
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28.04.2021 23:48 Відповісти
США радять іншим країнам рік не купувати у РФ зброю, щоб не потрапити під санкції, - Держдеп - Цензор.НЕТ 3807
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29.04.2021 00:22 Відповісти
подход Америки правильный, поддерживаю.
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29.04.2021 08:18 Відповісти
год???? а потом можно?? обоср...ться стратегия офигенная
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29.04.2021 12:19 Відповісти
не беспокойтесь, год без громадного куска оружейного пирога на рашку повлияет отрезвляюще, цель же америки не уничтожить рашку на корню, громадный же рынок, в том числе занятый и американцами, цель угомонить буйствующую гопоту в руководстве страной, ну и во вторых через год можно еще что-то придумать, за ними не заржавеет. В искусстве пыток главное не торопиться, а то клиент и подохнуть ведь раньше времени может, американцы не глушат водяру стаканами как кацапы, они смакуют каждый отдельный маленький глоток вискаря))
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30.04.2021 13:51 Відповісти
 
 