США радять іншим країнам рік не купувати у РФ зброю, щоб не потрапити під санкції, - Держдеп

Союзникам США краще утриматися від укладення великих контрактів на постачання російського озброєння, інакше вони можуть потрапити під американські санкції.

Про це заявив глава Держдепу Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Всім союзникам США слід уникати великих закупівель російського озброєння, включно з новими партіями С-400", - сказав він під час "круглого столу" в Держдепартаменті.

Блінкен нагадав, що, згідно з чинним у США законом CAATSA, за укладення таких угод можуть бути введені обмежувальні заходи.

Говорячи про ЗРС С-400, вже поставлених Росією Туреччині, Блінкен нагадав, що США виступали проти цієї угоди.

"Сподіваюся, ми зможемо знайти рішення цього питання", - сказав він.

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