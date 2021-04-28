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Новини
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Стаховський про проєкт забудови стадіону "Наука" в Києві, за яким майданчики нібито збережуть: Зруйновані тенісні корти на "Олімпійському" теж обіцяли відновити

Стаховський про проєкт забудови стадіону

Свій шлях тенісиста переможець восьми турнірів ATP Сергій Стаховський починав на кортах стадіону "Наука" в Києві, на місці якого тепер планують побудувати житловий комплекс.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні дізнався про те, що спорткомплекс "Наука", на Вернадського, піде під забудову (кажуть, що в проєкті є план відродження спортивних майданчиків).

Так от саме про "В ПРОЄКТІ" хотів би вам розповісти ... під час підготовки до Євро-2012 зруйнували тенісні корти на НСК "Олімпійський", через необхідність hospitality-споруд. У проєкті реконструкції і підготовки НСК "Олімпійський" до Євро-2012 було прописано відновлення тенісних майданчиків після завершення Євро... навіть кошти були виділені...

Це я про те, що в Києві за 20 років з нічого побудувався ОДИН спортивний об'єкт - велотрек на Липинського...

Вітання Київраді.

Колись у віці 6 років саме на верхніх кортах тоді ще "Республіканського стадіону" я почав свій шлях тенісиста", - написав він.

Стаховський попросив вказати в коментарях під постом, чи будувалися ще спортивні споруди в Україні. Один із користувачів написав, що велотрек реанімували "силою небайдужих активістів і громадськості, Київрада до цього має непряме відношення".

Читайте також: Київрада схвалила будівництво на місці стадіону "Наука" нового ЖК, - нардеп Лерос

Стаховський про проєкт забудови стадіону Наука в Києві, за яким майданчики нібито збережуть: Зруйновані тенісні корти на Олімпійському теж обіцяли відновити 01

Інший користувач зазначив, що під забудову піде регбі-футбольне поле, а тенісних кортів це не торкнеться. У коментарі Стаховський ще раз нагадав, що корти на "Олімпійському" не відновили.

Наші гроші нагадують, що будівництво житла на ділянці 3,11 га по вул. Академіка Вернадського, 32 стало можливим завдяки затвердженому в травні 2015 року Київрадою детального плану території в межах вулиць Академіка Крижанівського, бул. Академіка Вернадського, вул. М. Краснова, залізничної колії.

У цьому детальному плані територію громадських будівель і споруд, на якій будівництво житла заборонено, перетворили на територію багатоповерхової житлової забудови.

23 квітня нардеп Гео Лерос повідомив, що Київрада підтримала рішення про забудову стадіону "Наука".

Автор: 

Київ (19422) забудова (579) Стаховський Сергій (12)


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Только по одному пункту: Хуже дорог в Киеве не было ни при одном другом мере. Прошлогодние латки превратились в еще большие колдобины. С kyivcity.gov.ua даже убрали пункт - жалоба на состояние дороги. На жалобу приходят отписки. Там где приходит ответ - капитальный ремонт - опять лепят латки. Зато застройщики растут как грибы, застраивая и без кого проблемные, в плане загруженности участки.
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29.04.2021 00:05 Відповісти
Богя Колесо тут наіпав з кортами на НСК. А в цілому - овощно-рижемразівська влада ригів
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29.04.2021 00:36 Відповісти
Страдающим амнезией докладаю.
Строительством НСК занималась вона и ее команда.
Богя подключился к дерибану уже на заключительном этапе.
А также братки срулькисы закатали в асфальт и превратили в стоянку своих гелентвагенов еще и такое сооружение:
Стаховський про проєкт забудови стадіону "Наука" в Києві, за яким майданчики нібито збережуть: Зруйновані тенісні корти на "Олімпійському" теж обіцяли відновити - Цензор.НЕТ 9178
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29.04.2021 06:29 Відповісти
какое горе: жителям жилкомплексов на застроенных стадионах и кортах, негде будет заняться большим теннисом и другими видами спорта поменьше...
они себе могилу роют, однозначно
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29.04.2021 06:38 Відповісти
Хохляцкие *****, а на кацапии спорткомплексы строятся и строятся. И не надо пытаться приплетать Сочи - в отличие от нашей хохляндии, где всё только воруется и уничтожается, на кацапии много чего и строится.
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29.04.2021 06:16 Відповісти
хохол, так ничего удивительного в твоей пропаганде нет - ведь это россия воюет против украины, а не наоборот
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29.04.2021 06:40 Відповісти
Вийми собі з рота посторонній прєдмєт! Он тєбє мєшаєт гаваріть па-чєлавєчєскі!
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29.04.2021 08:16 Відповісти
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29.04.2021 08:09 Відповісти
 
 