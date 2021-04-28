Стаховський про проєкт забудови стадіону "Наука" в Києві, за яким майданчики нібито збережуть: Зруйновані тенісні корти на "Олімпійському" теж обіцяли відновити

Свій шлях тенісиста переможець восьми турнірів ATP Сергій Стаховський починав на кортах стадіону "Наука" в Києві, на місці якого тепер планують побудувати житловий комплекс.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні дізнався про те, що спорткомплекс "Наука", на Вернадського, піде під забудову (кажуть, що в проєкті є план відродження спортивних майданчиків).

Так от саме про "В ПРОЄКТІ" хотів би вам розповісти ... під час підготовки до Євро-2012 зруйнували тенісні корти на НСК "Олімпійський", через необхідність hospitality-споруд. У проєкті реконструкції і підготовки НСК "Олімпійський" до Євро-2012 було прописано відновлення тенісних майданчиків після завершення Євро... навіть кошти були виділені...

Це я про те, що в Києві за 20 років з нічого побудувався ОДИН спортивний об'єкт - велотрек на Липинського...

Вітання Київраді.

Колись у віці 6 років саме на верхніх кортах тоді ще "Республіканського стадіону" я почав свій шлях тенісиста", - написав він.

Стаховський попросив вказати в коментарях під постом, чи будувалися ще спортивні споруди в Україні. Один із користувачів написав, що велотрек реанімували "силою небайдужих активістів і громадськості, Київрада до цього має непряме відношення".

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Інший користувач зазначив, що під забудову піде регбі-футбольне поле, а тенісних кортів це не торкнеться. У коментарі Стаховський ще раз нагадав, що корти на "Олімпійському" не відновили.

Наші гроші нагадують, що будівництво житла на ділянці 3,11 га по вул. Академіка Вернадського, 32 стало можливим завдяки затвердженому в травні 2015 року Київрадою детального плану території в межах вулиць Академіка Крижанівського, бул. Академіка Вернадського, вул. М. Краснова, залізничної колії.

У цьому детальному плані територію громадських будівель і споруд, на якій будівництво житла заборонено, перетворили на територію багатоповерхової житлової забудови.

23 квітня нардеп Гео Лерос повідомив, що Київрада підтримала рішення про забудову стадіону "Наука".