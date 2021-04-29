"Слуги народу" на засіданні комітету ВР підтримали пропозицію, щоб членів кваліфкомісії суддів відбирала корумпована Вища рада правосуддя, - Жернаков

"Слуги народу" на засіданні комітету ВР з питань правової політики 28 квітня запустили створення "ручної" Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це повідомив у Facebook координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер ті, хто будуть вибирати суддів найближчими роками, замість фільтру незалежних міжнародних експертів проходитимуть подвійний фільтр суддівської мафії - спочатку Ради суддів, а потім - корумпованої ВРП.

Таке рішення ухвалив сьогодні комітет під головуванням Андрія Костіна. До речі, пан Костін сам автор поправок, згідно з якими членів ВККС має остаточно відбирати і затверджувати корумпована і нереформована ВРП, а не конкурсна комісія з міжнародниками, як це обіцяли Зеленський і "слуги", коли йшли на вибори. І як це рекомендували країни G7, яких сам Зеленський про рекомендації і попросив.

А ще Костін - претендент на пост глави САП. Цікаво з такими "досягненнями" він збирається цей конкурс виграти", - переймається питанням Жернаков.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ) - постійно діючий орган у системі судоустрою України, відповідальний за формування суддівського корпусу, переведення суддів, забезпечення їхнього належного кваліфікаційного рівня.

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