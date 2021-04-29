"Слуги народу" на засіданні комітету ВР підтримали пропозицію, щоб членів кваліфкомісії суддів відбирала корумпована Вища рада правосуддя, - Жернаков
"Слуги народу" на засіданні комітету ВР з питань правової політики 28 квітня запустили створення "ручної" Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Про це повідомив у Facebook координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.
"Тепер ті, хто будуть вибирати суддів найближчими роками, замість фільтру незалежних міжнародних експертів проходитимуть подвійний фільтр суддівської мафії - спочатку Ради суддів, а потім - корумпованої ВРП.
Таке рішення ухвалив сьогодні комітет під головуванням Андрія Костіна. До речі, пан Костін сам автор поправок, згідно з якими членів ВККС має остаточно відбирати і затверджувати корумпована і нереформована ВРП, а не конкурсна комісія з міжнародниками, як це обіцяли Зеленський і "слуги", коли йшли на вибори. І як це рекомендували країни G7, яких сам Зеленський про рекомендації і попросив.
А ще Костін - претендент на пост глави САП. Цікаво з такими "досягненнями" він збирається цей конкурс виграти", - переймається питанням Жернаков.
Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ) - постійно діючий орган у системі судоустрою України, відповідальний за формування суддівського корпусу, переведення суддів, забезпечення їхнього належного кваліфікаційного рівня.
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Мол, мы на колчаковских фронтах и вобще сами без Порошенко армию подняли, экономику наладили, поддержку Запада замутили...
"Ау!!! Кто голосовал за ЗЕ????!!!"
А в ответ тишина. И только где-то в канаве булькает "А что при Порошенко лучше было бы?"
Вони імітують прагнення до цивілізації та роблять все для того, щоб цивілізований світ відмовився від України.
Плазування перед фуйлом, відмова від міжнародних еспертів, закупвля електроенергії у кацапів, беззаконня з призначенням вітренка, призначення ватного глущенка, викрадення чауса, і так до безкінечності.
Зелень за 2 года развалила пол государства.
вся суть імітацій від вови
А ЗЕ легко победил коррупцию в судах.
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