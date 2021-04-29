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Новини Судова реформа
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"Слуги народу" на засіданні комітету ВР підтримали пропозицію, щоб членів кваліфкомісії суддів відбирала корумпована Вища рада правосуддя, - Жернаков

"Слуги народу" на засіданні комітету ВР з питань правової політики 28 квітня запустили створення "ручної" Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це повідомив у Facebook координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер ті, хто будуть вибирати суддів найближчими роками, замість фільтру незалежних міжнародних експертів проходитимуть подвійний фільтр суддівської мафії - спочатку Ради суддів, а потім - корумпованої ВРП.

Таке рішення ухвалив сьогодні комітет під головуванням Андрія Костіна. До речі, пан Костін сам автор поправок, згідно з якими членів ВККС має остаточно відбирати і затверджувати корумпована і нереформована ВРП, а не конкурсна комісія з міжнародниками, як це обіцяли Зеленський і "слуги", коли йшли на вибори. І як це рекомендували країни G7, яких сам Зеленський про рекомендації і попросив.

А ще Костін - претендент на пост глави САП. Цікаво з такими "досягненнями" він збирається цей конкурс виграти", - переймається питанням Жернаков.

Слуги народу на засіданні комітету ВР підтримали пропозицію, щоб членів кваліфкомісії суддів відбирала корумпована Вища рада правосуддя, - Жернаков 01

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ) - постійно діючий орган у системі судоустрою України, відповідальний за формування суддівського корпусу, переведення суддів, забезпечення їхнього належного кваліфікаційного рівня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конкурс в новий окружний адмінсуд проведе кваліфкомісія суддів, яку створять найближчими місяцями, - Веніславський

Автор: 

судова реформа (1459) Вища рада правосуддя (582) ВККСУ (453) Слуга народу (2810) Жернаков Михайло (52)


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Топ коментарі
+17
Ні. Вони не недоумки. Плісняві свідомо вчинають контрольований хаос. Контрольоване ними беззаконня.
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29.04.2021 00:01
+13
Зелені недоумки рулять.
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28.04.2021 23:57
+12
За два зеленых года ни дня без зашкваров. сдачи интересов Украины. воровства и зрады!
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29.04.2021 00:02
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Зелені недоумки рулять.
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28.04.2021 23:57 Відповісти
Ні. Вони не недоумки. Плісняві свідомо вчинають контрольований хаос. Контрольоване ними беззаконня.
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29.04.2021 00:01 Відповісти
Ворон ворону глаз не вьіклюет...
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29.04.2021 00:12 Відповісти
За нагоди ,разом з головою відірве !!!)))
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29.04.2021 00:15 Відповісти
За два зеленых года ни дня без зашкваров. сдачи интересов Украины. воровства и зрады!
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29.04.2021 00:02 Відповісти
Это верно. Но где же возмущения избирателей, а это на секундочку 73%? Где тот справедливо-разрушающий гнев большинства избирателей? Свои бутики защищают как в Крыму от путенфюрера?
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29.04.2021 00:41 Відповісти
А они выбрали себе подобного и пользуются его любимой тактикой: если что не так---поза страуса)))
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29.04.2021 00:59 Відповісти
Именно так.
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29.04.2021 01:03 Відповісти
А помнишь, как в 2019-м они вещали, что, если что, то сразу они же его и скинут?

Мол, мы на колчаковских фронтах и вобще сами без Порошенко армию подняли, экономику наладили, поддержку Запада замутили...

"Ау!!! Кто голосовал за ЗЕ????!!!"
А в ответ тишина. И только где-то в канаве булькает "А что при Порошенко лучше было бы?"
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29.04.2021 01:43 Відповісти
«Закон - тайга. Медведь - хозяин!»
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29.04.2021 09:23 Відповісти
це жахливо
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29.04.2021 00:03 Відповісти
непонятно както получается вроде все вокруг нормальные люди но если главой государства становится ****** страна превращается в ******орий...... добровольно!!!
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29.04.2021 00:07 Відповісти
Кого "нормальние люди" обрали ,того і мають ,чи той кого обрали іх маєт!!!)))
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29.04.2021 00:17 Відповісти
ЗЕлохи зробили це разом.
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29.04.2021 00:20 Відповісти
Да не повторяй это, Эти бараны все знают.
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29.04.2021 00:43 Відповісти
Боротьба корупціонерів з корупцією ,це циркова вистава-"Боротьба нанайських хлопчиків " !!!)))
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29.04.2021 00:12 Відповісти
Це боротьба проти євроінтеграції, НАТО, МВФ.
Вони імітують прагнення до цивілізації та роблять все для того, щоб цивілізований світ відмовився від України.
Плазування перед фуйлом, відмова від міжнародних еспертів, закупвля електроенергії у кацапів, беззаконня з призначенням вітренка, призначення ватного глущенка, викрадення чауса, і так до безкінечності.
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29.04.2021 00:29 Відповісти
Всю деятельность зеленых можно свести к трём словам -тактика выжженой земли. После Зе от Украины ничего не останется. (с)
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29.04.2021 00:22 Відповісти
"Слуги народа" на заседании комитета ВР поддержали предложение, чтобы членов квалифкомиссии судей отбирал коррумпированный Высший совет правосудия, - Жернаков - Цензор.НЕТ 6947
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29.04.2021 00:22 Відповісти
Подейкують, що Квартал-95 відкриває нову справу на Порошенка. За безвіз, котрий він організував для торгівлі людьми і органами.
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29.04.2021 09:12 Відповісти
Жернаков, так цього ж ти і добивався два роки тому!
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29.04.2021 00:31 Відповісти
Не добивався. https://blogs.pravda.com.ua/authors/zhernakov/ Тут пруф...
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29.04.2021 04:45 Відповісти
Сегодня день похуже Чернобыля. Сгорел сарай, гори и хата.
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29.04.2021 00:33 Відповісти
Ну все. Всю судебную систему, после зеленой падлы, надо распускать. И создавать новую.
Зелень за 2 года развалила пол государства.
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29.04.2021 00:40 Відповісти
В первую очередь - трибуналы. И сажать всю эту ботву.
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29.04.2021 00:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cUMj48i_kYg

вся суть імітацій від вови
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29.04.2021 01:00 Відповісти
"Слуги народу" на засіданні комітету ВР підтримали пропозицію, щоб членів кваліфкомісії суддів відбирала корумпована Вища рада правосуддя, - Жернаков - Цензор.НЕТ 3341
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29.04.2021 01:01 Відповісти
"Слуги народу" на засіданні комітету ВР підтримали пропозицію, щоб членів кваліфкомісії суддів відбирала корумпована Вища рада правосуддя, - Жернаков - Цензор.НЕТ 2218
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29.04.2021 01:20 Відповісти
Идиоты на Западе талдычат про какие-то реформы.

А ЗЕ легко победил коррупцию в судах.
"Слуги народу" на засіданні комітету ВР підтримали пропозицію, щоб членів кваліфкомісії суддів відбирала корумпована Вища рада правосуддя, - Жернаков - Цензор.НЕТ 8829
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29.04.2021 01:36 Відповісти
Коррупция в судах - слушай мою команду! Существование - отставить!
© головний зебіл
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29.04.2021 06:06 Відповісти
Вот эти вот суки такими своими делами уничтожают будущее Украины. Умышленно. За деньги и из ненависти к Украине.
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29.04.2021 01:57 Відповісти
Ну значить майдан, але в цей раз кривавий.
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29.04.2021 04:51 Відповісти
Та комісія на ліхтарях повинна висіти,а вони їй знову владу дають.
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29.04.2021 07:49 Відповісти
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29.04.2021 08:08 Відповісти
 
 