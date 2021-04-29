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Новини Силовики
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Суд заарештував київського підлітка, підозрюваного у вбивстві батьків і брата, - речниця столичної прокуратури Максимець

Суд заарештував київського підлітка, підозрюваного у вбивстві батьків і брата, - речниця столичної прокуратури Максимець

Дарницький районний суд Києва взяв під варту 16-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві своїх батьків і брата.

Про це повідомила в Facebook прессекретарка Київської міської прокуратури Надія Максимець, передає Цензор.НЕТ.

"Запобіжний захід обрано - утримання під вартою безальтернативно", - написала Максимець.

Вона повідомила, що з підозрюваним провели слідчий експеримент, під час якого він, серед іншого, повідомив, що до останнього, нібито, не хотів вбивати молодшого брата.

"Безсумнівно, рано стверджувати, що встановлені всі обставини цієї страшної події. Необхідно дочекатися висновків експертів, перевірити показання юнаки, допитати всіх свідків", - додала речниця київської прокуратури.

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В рамках розслідування буде призначена психолого-психіатрична експертиза для того, щоб встановити психічний стан підлітка.

Суд заарештував київського підлітка, підозрюваного у вбивстві батьків і брата, - речниця столичної прокуратури Максимець 01

Нагадаємо, про те, що 16-річний підліток скоїв потрійне вбивство в Києві, стало відомо вранці 27 квітня.

Поліція знайшла тіла батька, матері і 8-річного брата в їхній квартирі на вулиці Ревуцького.

За даними слідства, підліток під час чергового конфлікту з батьками завдав ножем смертельні поранення своєму батькові і матері. Після цього він так само вбив малолітнього брата, який став свідком розправи над батьками.

Автор: 

діти (5045) Київ (19422) неповнолітні (76) Правоохоронні органи (2706) прокуратура (3669) силовики (2512) вбивство (3080) Максимець Надія (19)


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Сам себе жизнь угандошил и других жизни лишил.
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29.04.2021 03:42 Відповісти
На дурці півроку відлежить і знову в бій. Ще й сирота тепер, допомогу отримуватиме.
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29.04.2021 06:18 Відповісти
На Вікіпедії у статті "хуцпа" це поняття (супернахабство) проілюстроване класичним прикладом - хлопець, який убив обох батьків, просить суд про пом'якшення вироку на тій підставі, що він сиротинушка...
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29.04.2021 06:42 Відповісти
У євреїв хуцпа вважається найбільшою чеснотою. Це ж батько Зеленського казав ;О, Вова такі імєєт хуцпу!;?
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29.04.2021 06:51 Відповісти
продам велосипед Орленок (без колес) в хорошем состоянии
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29.04.2021 07:15 Відповісти
Наркотики?
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29.04.2021 10:47 Відповісти
 
 