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Новини
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Ще минулого року Єрмак вів переговори про зустріч Зеленського з Путіним у Ватикані, - Чалий

Ще минулого року Єрмак вів переговори про зустріч Зеленського з Путіним у Ватикані, - Чалий

Представники президента України Володимира Зеленського ще в жовтні минулого року обговорювали з Ватиканом можливість провести там зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Увечері" на телеканалі "Україна 24" розповів український дипломат Валерій Чалий, передає Цензор.НЕТ.

"Я знаю, що такі дискусії велися представниками президента України, Андрієм Єрмаком. У жовтні минулого року була закрита зустріч, де були присутні не тільки співробітники українського посольства при Святому Престолі, а й перекладачі. Це була зустріч з секретарем Святого Престолу П'єтро Пароліном, який є впливовою особою і може порадити папі Франциску піти на такий крок. З того часу ніякої інформації не було", - повідомив дипломат.

Чалий припустив, що "заява президента базується вже на домовленостях".

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"Не хотілося б, щоб у Ватикані про це "раптово дізналися", як сьогодні прокоментував прессекретар російського президента Пєсков. Потрібно, щоб такі речі були готові перед заявами", - заявив він.

При цьому Чалий зазначив, що Україна давно не має свого посла при Святому Престолі, тому забезпечення дипломатичної підтримки такої зустрічі може стати проблемою.

"Теоретично це можливо, але постає питання - а навіщо? Місце - це другорядне питання, головне - чи готова Україна?", - додав дипломат.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час в Москві для обговорення двосторонніх відносин.

Зеленський доручив Єрмаку підготувати зустріч з Путіним.

Також Зеленський заявляв, що Ватикан є "ідеальним місцем" для зустрічі з Путіним. У Кремлі відповіли, що про це поки офіційно не знає ні Ватикан, ні російська сторона.

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) перемовини (2856) путін володимир (23764) Чалий Олександр (190)


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Топ коментарі
+16
Ермак вел переговоры со своим кремлевским шефом Казаком.
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29.04.2021 01:31
+10
Минские договоренности - это пошаговая капитуляция Украины. Как игра "Синий кит", в которой детей доводят до самоубийства, что сначала им дают легкие задания, а потом с каждым выполненным пунктом все жоще и 50 задание самоубийство. Так и тут Украину пошагово хотят по пунктам Минских договоренностей довести до самоубийства. Украина должна отказаться от этой игры самоубийственной и признать Минские договоренности не ведущими к миру, а ведущими к убийству Украины и выполнение их - это как открыть ящик Пандоры из которого вылетит абсолютное зло, горе, проклятие и бесконечный ужас.
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29.04.2021 01:32
+7
Да не вопрос ! Первым делом - они должны вывести свою армию из Дебальцево. Ведь город-то был захвачен уже после подписания минских.
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29.04.2021 02:23
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Ермак вел переговоры со своим кремлевским шефом Казаком.
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29.04.2021 01:31 Відповісти
еще один дипломат высказался. Ох, Чалый Чалый...

Главное - готов ли к компромиссам ПУТИН?

Ответ - нет. Ему пох. Потому что Зеля - лох, а лох - это судьба.
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29.04.2021 10:41 Відповісти
Минские договоренности - это пошаговая капитуляция Украины. Как игра "Синий кит", в которой детей доводят до самоубийства, что сначала им дают легкие задания, а потом с каждым выполненным пунктом все жоще и 50 задание самоубийство. Так и тут Украину пошагово хотят по пунктам Минских договоренностей довести до самоубийства. Украина должна отказаться от этой игры самоубийственной и признать Минские договоренности не ведущими к миру, а ведущими к убийству Украины и выполнение их - это как открыть ящик Пандоры из которого вылетит абсолютное зло, горе, проклятие и бесконечный ужас.
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29.04.2021 01:32 Відповісти
Вылетит - и сразу присядет на бутылку
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29.04.2021 01:34 Відповісти
Ну вот хотел тебе про минские объяснить....Ну ты же не знаешь их назначение... Ну как тебе это показать?
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29.04.2021 02:20 Відповісти
Их назначение - обеспечить функционирование донбасской метамфетамино-трамадоловой мафии. Другого назначения у них нет.
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29.04.2021 02:24 Відповісти
их назначение было - остановить наступление армии РФ вглубь Украины. И Минские эту функцию выполнили и выполняют до сих пор.


Только идиот Зеленский взял ответственность за их выполнение на себя. Теперь говорит что Минские не нужны - зачем. чтобы с России сняли санкции за их невыполнение?
О, это Путин сделает с радостью. Не зря толпы полезных идиотов и кремлевских троллей сейчас активно разгоняют тему "Минские не нужны!".
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29.04.2021 10:43 Відповісти
Ну, формально - да. А фактически: они получили что хотели: свой бизнес, плюс Дебальцево в качестве главного железнодорожного узла.
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29.04.2021 12:36 Відповісти
Да не вопрос ! Первым делом - они должны вывести свою армию из Дебальцево. Ведь город-то был захвачен уже после подписания минских.
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29.04.2021 02:23 Відповісти
На мінських домовленостях тримаються всі санкції проти парашії, а ще, а як можна виконувати пункт 2, якщо парашія не виконала пункт 1?
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29.04.2021 08:05 Відповісти
""Мінські домовленності покрокова капітуляція" ?
В такому випадку, чому 5 років, до обрання "нарідного миролюбця", Україна НЕ капітулювала?
І навіщо, в такому випадку, ВАЗеленський підписав "формулу штайнмаєра- фуйла", якщо "мінські" вже капітуляція?
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29.04.2021 09:54 Відповісти
У кого еще начали работать без ВПН заблокированные рашкинские соцсети?
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29.04.2021 01:55 Відповісти
проверил, не работают. Зависит от вашего провайдера.
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29.04.2021 10:44 Відповісти
А в чём смысл переговоров-то ? Заглянуть в глаза ? Попросить бабки для спасения от дефолта ?
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29.04.2021 02:22 Відповісти
Для заглядування в очі, фуйло вимагає щось здати. Так перед першим заглядуванням було підписано, по тихому, "формулу штайнмаєра" і відкликано міжнародні позови до парашки, на 20 млрд доларів.
Бабки для порятунку від дефолту кацапи НЕ дадуть. Вони можуть запропонувати продати за них українську незалежність і повернутися в тайожний союз.
Про це й домовились фуйло з бенею, ще в 2016 році. ВАЗеленський втілює план своїх хазяяв.
"Зробили разом!" 73% малоросів.
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29.04.2021 09:59 Відповісти
О чем "базар" будет? Чем торганет зеленышь ради "ордло" и "крыма": водой, церковью, мертветчуком, "изыком", нейтралитетом, "федерализацией", ну про Независимость кишка у него тонка, какими "красными линиями"? А вот ху*лу это всё и подавай на блюдечке. Да за одну такую "линию" "вольтижёра" ждет "расстрел" на людном месте; для "талантливого актера" - это равносильно смерти на сцене, причем без аплодисментов. Так где же все-таки "встреча" будет с чертом лысым?: на маскве - не может быть, на "ордло" - тем более, нелегитимный "мынск" - сдох, растов - "символично" ... О, Ватикан! - ну все пи*дец упырю-ху*ло, там его и экзорцнут с ордынско-язычным "славянством". Значит "встречи ради встречи" не будет. Ciao, merdeрашка!
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29.04.2021 02:36 Відповісти
зеля и ватикан опустит до уровня вокзального буфета
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29.04.2021 05:29 Відповісти
Еврей и фашист договариваются о встрече в Ватикане это ЗНАЧИМО.Ведь Ватикан является источником фашизма.Именно из благословления Ватикана погибло сотни миллионов людей,Ватикан благословлял крестовые походы в которых убивали миллионы людей во имя Христа именно Ватикан благословил инквизицию,именно Ватикан молчаливо благословил Муссолини и Гитлера именно в Валикане из рук Папы Римского ***** получил Орден Миротворца после того как анексировал Крым и начал убийственную войну на востоке Украины.Ватикан должно быть последнее место на планете Земля где могут проводится переговоры о мире.
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29.04.2021 05:32 Відповісти
Еврей и рашист? Так не бывает.. Это все равно что индус и коммунист. Дале все вообще спорно. крестовые походы? А вы в курсе откуда в Иерусалиме арабы взялись?
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29.04.2021 06:43 Відповісти
Одне питання (враховуючи те, що майдан Ватикану приблизно як шкільний футбольний лан): тато римський хоч в курсі, що до нього дві такі з@лупи збираються на дипломатичну тертушку?
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29.04.2021 06:12 Відповісти
Агент кремля дермак выполнял поставленную руководством поставленную задачу на территории Украины.
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29.04.2021 06:30 Відповісти
Зебил и его дерьмак совсем тупые. Какой Ватикан? Какой Папа Римский? Почему не Стамбул (Константинополь)? Почему не Вселенский Патриарх Варфоломей?
Хотя и так понятно. Зеленскому лучше в Иерусалим, вепсу Путлеру хоть в аду. Он все равно ни разу не православный
Еще в прошлом году Ермак вел переговоры о встрече Зеленского с Путиным в Ватикане, - Чалый - Цензор.НЕТ 9671
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29.04.2021 06:34 Відповісти
Какому вепсу? Гугль дедушку .уйла - Мордехай Блинчиков. Одно лицо
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02.05.2021 13:23 Відповісти
у евреев не по дедушке. а по бабушке
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02.05.2021 13:43 Відповісти
Стесняюсь спросить ,а кто такой Ермак 🤔🙄🤣😂🤣
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29.04.2021 06:47 Відповісти
На этот вопрос могло бы ответить ФСБ РФ либо лет через 100 его архивы.
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29.04.2021 07:02 Відповісти
Это ООО!!!. И министр ИД, и главный советчик, и главный переговорщик. И еще хрен знает чего он еще главный. Может быть даже главный постельничий и кормчий
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29.04.2021 07:22 Відповісти
Мне кажется, в Ватикане переговоры маловероятны, т. к. это сильно унизит значимость РПЦМП как "самой главной" и "самой правильной" в мире. Гуня этого не переживёт. 🥴
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29.04.2021 07:01 Відповісти
зеленые ведут какие-то тайные договорняки, а говорили все открыто будет
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29.04.2021 07:28 Відповісти
Зеленський судорожно чіпляється за свій, стрімко падаючий рейтинг, тому Ватикан, зустріч в якому йому мариться, чергова недолуга проба його утримати і справити позитивне враження на світових лідерів, які його слушно вважають лузером.
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29.04.2021 07:30 Відповісти
Мавзолейное бабло лежит в Ватикане...для тех кто не танке....
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29.04.2021 07:36 Відповісти
40 % мировой экономики принадлежит католической церкви....
Дмитрий Потапенко зна шо каже...
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29.04.2021 07:38 Відповісти
Папа зробить велику помилку якщо з цим погодиться. Бідося влаштував Трампу імпічмент, через зелений зашквар в Молдові Санду розпустила парламент і прочая, прочая.
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29.04.2021 07:49 Відповісти
Та краще зустрітися двом "патріотам" Україні біля Стіни Плачу.
Начальник Зеленського Єрмак проводить тонку, але надійну політику по руйнуванню України. Ну що, зебіли, зробили вже всіх разом, чи ще тільки на півшляху?
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29.04.2021 07:58 Відповісти
клован он и есть клован
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29.04.2021 09:19 Відповісти
Наржались быстро.
Теперь "просто 3,14здят бабки".
Ще минулого року Єрмак вів переговори про зустріч Зеленського з Путіним у Ватикані, - Чалий - Цензор.НЕТ 3271
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29.04.2021 09:36 Відповісти
 
 