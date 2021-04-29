Ще минулого року Єрмак вів переговори про зустріч Зеленського з Путіним у Ватикані, - Чалий
Представники президента України Володимира Зеленського ще в жовтні минулого року обговорювали з Ватиканом можливість провести там зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це в ефірі програми "Сьогодні Увечері" на телеканалі "Україна 24" розповів український дипломат Валерій Чалий, передає Цензор.НЕТ.
"Я знаю, що такі дискусії велися представниками президента України, Андрієм Єрмаком. У жовтні минулого року була закрита зустріч, де були присутні не тільки співробітники українського посольства при Святому Престолі, а й перекладачі. Це була зустріч з секретарем Святого Престолу П'єтро Пароліном, який є впливовою особою і може порадити папі Франциску піти на такий крок. З того часу ніякої інформації не було", - повідомив дипломат.
Чалий припустив, що "заява президента базується вже на домовленостях".
"Не хотілося б, щоб у Ватикані про це "раптово дізналися", як сьогодні прокоментував прессекретар російського президента Пєсков. Потрібно, щоб такі речі були готові перед заявами", - заявив він.
При цьому Чалий зазначив, що Україна давно не має свого посла при Святому Престолі, тому забезпечення дипломатичної підтримки такої зустрічі може стати проблемою.
"Теоретично це можливо, але постає питання - а навіщо? Місце - це другорядне питання, головне - чи готова Україна?", - додав дипломат.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.
Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час в Москві для обговорення двосторонніх відносин.
Зеленський доручив Єрмаку підготувати зустріч з Путіним.
Також Зеленський заявляв, що Ватикан є "ідеальним місцем" для зустрічі з Путіним. У Кремлі відповіли, що про це поки офіційно не знає ні Ватикан, ні російська сторона.
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Главное - готов ли к компромиссам ПУТИН?
Ответ - нет. Ему пох. Потому что Зеля - лох, а лох - это судьба.
Только идиот Зеленский взял ответственность за их выполнение на себя. Теперь говорит что Минские не нужны - зачем. чтобы с России сняли санкции за их невыполнение?
О, это Путин сделает с радостью. Не зря толпы полезных идиотов и кремлевских троллей сейчас активно разгоняют тему "Минские не нужны!".
В такому випадку, чому 5 років, до обрання "нарідного миролюбця", Україна НЕ капітулювала?
І навіщо, в такому випадку, ВАЗеленський підписав "формулу штайнмаєра- фуйла", якщо "мінські" вже капітуляція?
Бабки для порятунку від дефолту кацапи НЕ дадуть. Вони можуть запропонувати продати за них українську незалежність і повернутися в тайожний союз.
Про це й домовились фуйло з бенею, ще в 2016 році. ВАЗеленський втілює план своїх хазяяв.
"Зробили разом!" 73% малоросів.
Хотя и так понятно. Зеленскому лучше в Иерусалим, вепсу Путлеру хоть в аду. Он все равно ни разу не православный
Дмитрий Потапенко зна шо каже...
Начальник Зеленського Єрмак проводить тонку, але надійну політику по руйнуванню України. Ну що, зебіли, зробили вже всіх разом, чи ще тільки на півшляху?
Теперь "просто 3,14здят бабки".