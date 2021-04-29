Ще минулого року Єрмак вів переговори про зустріч Зеленського з Путіним у Ватикані, - Чалий

Представники президента України Володимира Зеленського ще в жовтні минулого року обговорювали з Ватиканом можливість провести там зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Увечері" на телеканалі "Україна 24" розповів український дипломат Валерій Чалий, передає Цензор.НЕТ.

"Я знаю, що такі дискусії велися представниками президента України, Андрієм Єрмаком. У жовтні минулого року була закрита зустріч, де були присутні не тільки співробітники українського посольства при Святому Престолі, а й перекладачі. Це була зустріч з секретарем Святого Престолу П'єтро Пароліном, який є впливовою особою і може порадити папі Франциску піти на такий крок. З того часу ніякої інформації не було", - повідомив дипломат.

Чалий припустив, що "заява президента базується вже на домовленостях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден на зустрічі з Путіним порушить питання України, - Джейк Салліван

"Не хотілося б, щоб у Ватикані про це "раптово дізналися", як сьогодні прокоментував прессекретар російського президента Пєсков. Потрібно, щоб такі речі були готові перед заявами", - заявив він.

При цьому Чалий зазначив, що Україна давно не має свого посла при Святому Престолі, тому забезпечення дипломатичної підтримки такої зустрічі може стати проблемою.

"Теоретично це можливо, але постає питання - а навіщо? Місце - це другорядне питання, головне - чи готова Україна?", - додав дипломат.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час в Москві для обговорення двосторонніх відносин.

Зеленський доручив Єрмаку підготувати зустріч з Путіним.

Також Зеленський заявляв, що Ватикан є "ідеальним місцем" для зустрічі з Путіним. У Кремлі відповіли, що про це поки офіційно не знає ні Ватикан, ні російська сторона.