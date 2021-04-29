ДБР проводило обшуки в "Богдан Моторс" і "Кузні на Рибальському" у справі про закупівлю Міноборони неякісної техніки
Державне бюро розслідувань 28 квітня провело обшуки на підприємствах ЗАТ "Завод "Кузня на Рибальському" і підрозділах ВАТ "АК "Богдан Моторс".
Це Суспільному підтвердила прессекретар ДБР Ольга Чиканова, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, обшуки проводилися в рамках кримінального провадження за фактами закупівлі Міністерством оборони військової техніки, устаткування і послуг неналежної якості та за завищеними цінами.
"У ході досудового слідства вивчаються обставини: перевищення влади посадовими особами Міністерства оборони України, що пов'язано з безпідставним завищенням вартості товарів і послуг і поставки в підрозділи ЗСУ в особливий період неякісної продукції, яка не відповідає вимогам державних стандартів", - розповіла Чиканова.
Вона додала, що ДБР проводить обшуки у низці підприємств у Києві та інших областях.
Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.
Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.
17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, він затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем.
18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.
19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.
21 жовтня за заарештованого колишнього заступника РНБО України Олега Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн гривень.
Того ж дня він залишив Лук'янівське СІЗО Києва, де утримувався під вартою за рішенням суду.
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да о качествах Т-34 и Тигра до сих пор специалисты спорят, спустя 80 лет !!!
за
дожились, православные !!!!!
Було колись Гетьман з Пастором та козаками вміли панувати
Панували добували і Славу і Волю
Минулося осталися Могили на полі
#толькочтобынебыловойны
#акакаяразница
Теперь разрешено передавать и продавать право аренды без согласования с владельцем пая, предоставляя преимущественное право на покупку земли лицам, которые собираются заниматься добычей полезных ископаемых, заставляя крестьян, обрабатывающих землю на основе права пользования и пожизненного владения, выкупить свои огороды по рыночной стоимости, конкурируя с зарубежными банками", - сказано в сообщении пресс-службы партии.
Тимошенко напомнила, что президент обещал референдум по этому вопросу.
"Я хочу напомнить всем, как президент обещал, что проведет референдум и спросит у людей, продавать землю иностранцам и вообще продавать ли ее. Сегодня без каких-либо референдумов у нас с вами забрали 72% территории Украины. Именно столько составляет сельскохозяйственная земля. Нам больше не будет принадлежать не только земля. Украинцам не будут принадлежать урожаи, доходы от своей земли, народу не будет принадлежать ничего на нашей земле и даже под ней. Потому что нас только что 284 депутата продали - по требованию президента. Потому что он лично во главе всего этого стоит", - заявила политик.
Нардеп добавила, что сегодняшняя власть пришла к управлению страной при помощи олигархов и выполняет из прихоти, "распродавая землю, стратегические объекты, газ и нефтепроводы, недра". Она заявила, что украинский народ с этим не согласится.
"Референдум, который организуют люди при поддержке партии "Батькіивщина", - последняя возможность защиты украинскую землю! Проснитесь, пожалуйста, и вы увидите, что с вами делают. Если вы себя и Украину сейчас не защитите, не будет ни Украины, ни украинской нации. Именно сейчас нас лишают основы нашей государственности, нашей самостоятельности и вообще права нашего народа на существование", - сказала Юлия Тимошенко.
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Увольнение главы «Нафтогаза» Андрея Коболева обернется для Украины осложнением переговоров по предоставлению стране международной финансовой помощи на сумму 5,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Ранее украинский кабмин снял Коболева, находившегося на посту исполнительного директора «Нафтогаза» с 2014 года, с должности, аргументируя решение убытком компании в 19 миллиардов гривен (684 миллиона долларов) за минувший год. С 29 апреля главой компании станет Юрий Витренко.
«Неожиданный шаг рискует расстроить западных доноров, в том числе Международный валютный фонд, которые поддерживали Коболева», - утверждает Bloomberg.
Также агентство уточнило, что Коболев являлся «отцом» украинского реверса газа и «главным архитектором» реформы энергетики, которая поспособствовала «сокращению бюджетному дефициту» на Украине, вместе с тем внутри страны он подвергался критике за повышение тарифов на отопление.
соответственно денег в размаре 5.5 миллиарда не даст МВФ , а где еще деньги взять? распродавать землю, и китаезы и прочие скупят всё и всех у вас на корню,
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/ukrzaliznitsya-zakupila-palivo-u-kompanii-blizkoi-do-medvedchuka.htm Глава "Укрзалізниці" Юрик закупив паливо у компанії, близької до Медведчука
"...Так, 22 квітня, коли запаси дизеля повністю вичерпалися, УЗ в екстреному порядку закупила 50 тис. тонн палива на 1,35 мільярда гривень. Тоді ж Іван Юрик, в.о. глави УЗ, відзвітував про подолання кризи.
Але насправді екстрений договір уклали з компанією "Анвітрейд" - тією самою, що 17 квітня відмовилася відвантажувати УЗ дизель, хоча в неї був чинний контракт. Тобто, замість того, щоб звернутися до суду, вимагати виконання домовленостей і пригрозити санкціями, УЗ просто подарувала компанії новий контракт.
Більше того: за новим контрактом, УЗ заплатила за тонну дизеля 26 980 грн замість 24 223 грн/т, як було в попередньому. Так вимальовується картина: "Анвітрейд" відмовився поставляти УЗ паливо за старою ціною, створив кризу, і УЗ екстрено подарувала компанії новий контракт - переплачуючи на кожній тонні дизеля 3 тисячі гривень."2750* 50000= 137 лямів,як з куста ! і ніякого криміналу !
якщо ти плюєш у лице абсолютній більшості, враховуй-що лише у небагатьох попадеш,але якщо у тебе плюнуть всі-ТО ТИ ВТОПИШСЯ!
В Украине зря потеряли интерес к теме судьи Чауса - там ситуация только накаляется. Чаус со сломанной челюстью сейчас удерживается на территории ГУР. Как все уже, наверное, знают, вывезен он был из Молдовы насильно силами ГУР по заданию Ермака. Цель была - выбить из него показания на Порошенко, Грановского и Бурбу. Чтобы подвесить Порошенко на крючок и отомстить Бурбе за «вагнергейт». А заодно отвлечь всех от фильма Bellingcat.
Но все с самого начала пошло не так. Молдова всех отфиксировала. И это проблема, поскольку действия ГУР были незаконными и подпадают под действия УК сразу двух стран. Чаус физически пострадал и ведёт себя непредсказуемо, на сотрудничество не идет. И это все происходит под крышей Зе. То есть рано или поздно и Ермак, и Зеленский могут за это сесть.
В итоге история вполне может стать «делом Гонгадзе» современности. Потому что сейчас у исполнителей только один выход - устранить Чауса физически и где-то закопать.
ОН СЛІШКОМ МНОГО ЗНАЛ.
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НУ А БІЗНЕСОМ "КАДРА БАРИГИ ПЕТРА " ЗАРАЗ СИНОК ЗАЙМАЄТЬСЯ
Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування, в якому сина експершого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського Ігоря підозрюють у розкраданні.
Дослівно: "Завершено досудове розслідування за підозрою особи в одержанні 950 тис. грн неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення генеральним директором Державної компанії "Укрспецекспорт". 28 грудня 2020 року стороні захисту відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Дії особи кваліфіковані за ч.2 ст.369-2 КК України ("Зловживання впливом")".
-------Його викликали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) 16 квітня, щоб він отримав копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, однак Гладковський не заявився. Не прийшов він і 20 та 21 квітня, коли його викликали повторно.