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Новини Збройовий скандал з Гладковським
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ДБР проводило обшуки в "Богдан Моторс" і "Кузні на Рибальському" у справі про закупівлю Міноборони неякісної техніки

ДБР проводило обшуки в

Державне бюро розслідувань 28 квітня провело обшуки на підприємствах ЗАТ "Завод "Кузня на Рибальському" і підрозділах ВАТ "АК "Богдан Моторс".

Це Суспільному підтвердила прессекретар ДБР Ольга Чиканова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, обшуки проводилися в рамках кримінального провадження за фактами закупівлі Міністерством оборони військової техніки, устаткування і послуг неналежної якості та за завищеними цінами.

"У ході досудового слідства вивчаються обставини: перевищення влади посадовими особами Міністерства оборони України, що пов'язано з безпідставним завищенням вартості товарів і послуг і поставки в підрозділи ЗСУ в особливий період неякісної продукції, яка не відповідає вимогам державних стандартів", - розповіла Чиканова.

Вона додала, що ДБР проводить обшуки у низці підприємств у Києві та інших областях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": НАБУ оголосило в розшук сина Гладковського Ігоря. ФОТО

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, він затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем.

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

21 жовтня за заарештованого колишнього заступника РНБО України Олега Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн гривень.

Того ж дня він залишив Лук'янівське СІЗО Києва, де утримувався під вартою за рішенням суду.

Автор: 

обшук (1970) Гладковський Олег (304) ДБР (3474) Богдан Моторс (18) Гладковський Ігор (25)


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Топ коментарі
+15
А по заявлению Мандель об убийствах мирных донбаситов?
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29.04.2021 03:39
+9
Надо было вместо деталей сериал " Скоты" купить и "Слуга Урода" Тогда бы точно не было никакого преступленья!
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29.04.2021 05:51
+9
Вы дебилы уже просто все границы перешли. Ну приведи мне хоть один реальный факт что Порошенко что то украл. 3 года жидко серите ахинею и ничего реального. Если у вас самоцель оправдать свою беспредельную тупость, то не напрягайся , просто уже тошнит от этих подвываний.
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29.04.2021 08:31
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Порошенко уже избавился от обеих.
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29.04.2021 03:15 Відповісти
як і від "рошену",переписавши на синочка..
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29.04.2021 09:41 Відповісти
Заздри мовчки, кацап.
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30.04.2021 21:25 Відповісти
Толи дело Бубочка: нет оборонзаказа, нет закупок, нет проблем, Зебизяны довольны
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29.04.2021 08:43 Відповісти
какая-то тетка будет оценивать качество боевой техники.
да о качествах Т-34 и Тигра до сих пор специалисты спорят, спустя 80 лет !!!

за
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29.04.2021 14:41 Відповісти
ЗЕльоные уроды, не построившие за 2 года и будки для сторожевой собаки будут осуждать Пороха и Пастора

дожились, православные !!!!!
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29.04.2021 14:43 Відповісти
А по заявлению Мандель об убийствах мирных донбаситов?
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29.04.2021 03:39 Відповісти
Було колись в Україні ревіли гармати

Було колись Гетьман з Пастором та козаками вміли панувати
Панували добували і Славу і Волю

Минулося осталися Могили на полі
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29.04.2021 14:45 Відповісти
Ботам не спиться.
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29.04.2021 04:24 Відповісти
#толькорепорох
#толькочтобынебыловойны
#акакаяразница
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29.04.2021 05:09 Відповісти
недооцінений гетьман важко здихнув...
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29.04.2021 05:24 Відповісти
Давай будемо відверті, Днєпр- у Зеленького теж не завжди якісні відосіки, хоча над ними й працюють кращі психологи- випускники МДУ.
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29.04.2021 06:11 Відповісти
Зітхнув.
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29.04.2021 07:58 Відповісти
Від страху він сам не зрозумів, чи здихнув, чи зітхнув )
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29.04.2021 08:28 Відповісти
Викрутився.
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29.04.2021 08:34 Відповісти
Надо было вместо деталей сериал " Скоты" купить и "Слуга Урода" Тогда бы точно не было никакого преступленья!
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29.04.2021 05:51 Відповісти
по нашим новостям идет что все, продали вас

Теперь разрешено передавать и продавать право аренды без согласования с владельцем пая, предоставляя преимущественное право на покупку земли лицам, которые собираются заниматься добычей полезных ископаемых, заставляя крестьян, обрабатывающих землю на основе права пользования и пожизненного владения, выкупить свои огороды по рыночной стоимости, конкурируя с зарубежными банками", - сказано в сообщении пресс-службы партии.

Тимошенко напомнила, что президент обещал референдум по этому вопросу.

"Я хочу напомнить всем, как президент обещал, что проведет референдум и спросит у людей, продавать землю иностранцам и вообще продавать ли ее. Сегодня без каких-либо референдумов у нас с вами забрали 72% территории Украины. Именно столько составляет сельскохозяйственная земля. Нам больше не будет принадлежать не только земля. Украинцам не будут принадлежать урожаи, доходы от своей земли, народу не будет принадлежать ничего на нашей земле и даже под ней. Потому что нас только что 284 депутата продали - по требованию президента. Потому что он лично во главе всего этого стоит", - заявила политик.

Нардеп добавила, что сегодняшняя власть пришла к управлению страной при помощи олигархов и выполняет из прихоти, "распродавая землю, стратегические объекты, газ и нефтепроводы, недра". Она заявила, что украинский народ с этим не согласится.

"Референдум, который организуют люди при поддержке партии "Батькіивщина", - последняя возможность защиты украинскую землю! Проснитесь, пожалуйста, и вы увидите, что с вами делают. Если вы себя и Украину сейчас не защитите, не будет ни Украины, ни украинской нации. Именно сейчас нас лишают основы нашей государственности, нашей самостоятельности и вообще права нашего народа на существование", - сказала Юлия Тимошенко.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/timoshen...um-1550816.html
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29.04.2021 05:56 Відповісти
Так организуйте там протесты в своем Казахстане! Мы тут при чем? И вобще кто такая Тимошенко? Маршала Тимошенко знаю депутата нет!
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29.04.2021 06:25 Відповісти
вот тебе и ответ,
Увольнение главы «Нафтогаза» Андрея Коболева обернется для Украины осложнением переговоров по предоставлению стране международной финансовой помощи на сумму 5,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ранее украинский кабмин снял Коболева, находившегося на посту исполнительного директора «Нафтогаза» с 2014 года, с должности, аргументируя решение убытком компании в 19 миллиардов гривен (684 миллиона долларов) за минувший год. С 29 апреля главой компании станет Юрий Витренко.

«Неожиданный шаг рискует расстроить западных доноров, в том числе Международный валютный фонд, которые поддерживали Коболева», - утверждает Bloomberg.

Также агентство уточнило, что Коболев являлся «отцом» украинского реверса газа и «главным архитектором» реформы энергетики, которая поспособствовала «сокращению бюджетному дефициту» на Украине, вместе с тем внутри страны он подвергался критике за повышение тарифов на отопление.

соответственно денег в размаре 5.5 миллиарда не даст МВФ , а где еще деньги взять? распродавать землю, и китаезы и прочие скупят всё и всех у вас на корню,
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29.04.2021 07:28 Відповісти
Это хорошо что не дадут. Они опять разворуют а нам отдаать.
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29.04.2021 08:25 Відповісти
ГБР проводило обыски в "Богдан Моторс" и "Кузне на Рыбацком" по делу о закупке Минобороны некачественной техники - Цензор.НЕТ 2964
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29.04.2021 07:36 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=569414903881872 "Ви і далі кріпаки!" - аналіз ринку землі від Остапа Дроздова
ДБР проводило обшуки в "Богдан Моторс" і "Кузні на Рибальському" у справі про закупівлю Міноборони неякісної техніки - Цензор.НЕТ 1627ДБР проводило обшуки в "Богдан Моторс" і "Кузні на Рибальському" у справі про закупівлю Міноборони неякісної техніки - Цензор.НЕТ 1627
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29.04.2021 09:46 Відповісти
А чи не ти звинувачував мене що я порохобот?
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29.04.2021 10:03 Відповісти
Чауса уже нашли?
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29.04.2021 06:57 Відповісти
Переживаешь за этого чау-чау?
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29.04.2021 07:49 Відповісти
№70
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29.04.2021 08:00 Відповісти
Можна порівняти кримінальні справи проти Порошенка та його бізнесу з нібито полюванням на Медведчука.Так щемили,так пресували.....
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/ukrzaliznitsya-zakupila-palivo-u-kompanii-blizkoi-do-medvedchuka.htm Глава "Укрзалізниці" Юрик закупив паливо у компанії, близької до Медведчука

"...Так, 22 квітня, коли запаси дизеля повністю вичерпалися, УЗ в екстреному порядку закупила 50 тис. тонн палива на 1,35 мільярда гривень. Тоді ж Іван Юрик, в.о. глави УЗ, відзвітував про подолання кризи.
Але насправді екстрений договір уклали з компанією "Анвітрейд" - тією самою, що 17 квітня відмовилася відвантажувати УЗ дизель, хоча в неї був чинний контракт. Тобто, замість того, щоб звернутися до суду, вимагати виконання домовленостей і пригрозити санкціями, УЗ просто подарувала компанії новий контракт.
Більше того: за новим контрактом, УЗ заплатила за тонну дизеля 26 980 грн замість 24 223 грн/т, як було в попередньому. Так вимальовується картина: "Анвітрейд" відмовився поставляти УЗ паливо за старою ціною, створив кризу, і УЗ екстрено подарувала компанії новий контракт - переплачуючи на кожній тонні дизеля 3 тисячі гривень."2750* 50000= 137 лямів,як з куста ! і ніякого криміналу !
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29.04.2021 07:44 Відповісти
Да вместе с 300 кг денег на трех самолётах, причём уже где то 5 раз во влажных мечтах Зебизян)))
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29.04.2021 08:45 Відповісти
Да ты что ? он 100 000 000 000 украл, правда у кого и когда еще не придумали.В параше работают над этим вопросом
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29.04.2021 08:54 Відповісти
Вы дебилы уже просто все границы перешли. Ну приведи мне хоть один реальный факт что Порошенко что то украл. 3 года жидко серите ахинею и ничего реального. Если у вас самоцель оправдать свою беспредельную тупость, то не напрягайся , просто уже тошнит от этих подвываний.
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29.04.2021 08:31 Відповісти
Не набридло ще ху...ню писати?
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29.04.2021 12:42 Відповісти
Переслідування лоха і малороса тих, хито зупинив ворога не закінчується. Можливо це вимога пуйла для зустрічі у Ватікані?
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29.04.2021 08:19 Відповісти
Мелкие лавочники не могут простить , что Порошенко через Гонтареву наполнил бюджет и создал за эти деньги армию.А за деньги они и мать продадут.
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29.04.2021 08:36 Відповісти
невдячні українці недооцінили потужні реформи )
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29.04.2021 08:42 Відповісти
Я их просто называю скотами , а к украинцам они имеют мало отношения.
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29.04.2021 08:51 Відповісти
А сам то ти хто?
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29.04.2021 09:35 Відповісти
маргіналу Сотнику..
якщо ти плюєш у лице абсолютній більшості, враховуй-що лише у небагатьох попадеш,але якщо у тебе плюнуть всі-ТО ТИ ВТОПИШСЯ!
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29.04.2021 09:49 Відповісти
Коболев, Обыски это дань Путлеру от Шмаркли.
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29.04.2021 08:46 Відповісти
https://t.me/neskoromnyidmytro Дмитро Нескоромний
В Украине зря потеряли интерес к теме судьи Чауса - там ситуация только накаляется. Чаус со сломанной челюстью сейчас удерживается на территории ГУР. Как все уже, наверное, знают, вывезен он был из Молдовы насильно силами ГУР по заданию Ермака. Цель была - выбить из него показания на Порошенко, Грановского и Бурбу. Чтобы подвесить Порошенко на крючок и отомстить Бурбе за «вагнергейт». А заодно отвлечь всех от фильма Bellingcat.
Но все с самого начала пошло не так. Молдова всех отфиксировала. И это проблема, поскольку действия ГУР были незаконными и подпадают под действия УК сразу двух стран. Чаус физически пострадал и ведёт себя непредсказуемо, на сотрудничество не идет. И это все происходит под крышей Зе. То есть рано или поздно и Ермак, и Зеленский могут за это сесть.
В итоге история вполне может стать «делом Гонгадзе» современности. Потому что сейчас у исполнителей только один выход - устранить Чауса физически и где-то закопать.
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29.04.2021 09:50 Відповісти
за заарештованого колишнього заступника РНБО України Олега Гладковського https://censor.net/ua/news/3154924/za_gladkovskogo_vnesly_zastavu_v_rozmiri_106_mln_grn

ОН СЛІШКОМ МНОГО ЗНАЛ.
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НУ А БІЗНЕСОМ "КАДРА БАРИГИ ПЕТРА " ЗАРАЗ СИНОК ЗАЙМАЄТЬСЯ

Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування, в якому сина експершого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського Ігоря підозрюють у розкраданні.
Дослівно: "Завершено досудове розслідування за підозрою особи в одержанні 950 тис. грн неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення генеральним директором Державної компанії "Укрспецекспорт". 28 грудня 2020 року стороні захисту відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Дії особи кваліфіковані за ч.2 ст.369-2 КК України ("Зловживання впливом")".
-------Його викликали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) 16 квітня, щоб він отримав копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, однак Гладковський не заявився. Не прийшов він і 20 та 21 квітня, коли його викликали повторно.
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29.04.2021 09:58 Відповісти
НАБУ займається справою на 950 тисяч, щоб догодити Найвелічайшему, а сумма викрадена Беніком з банку 5,5 млрд доларів не бачиться? А зараз закупка в три дорога війського майна і боїприпасів не бачиться? А витрати на бітум і асфальт в три дорога не бачиться? Таке воно кривосудіє. Рівень справи дільничного інспектора поліції. А кожного дня на мільярди справи нової влади і мертва тишина, тут головне накопати хоть що на пана Порошенко.
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29.04.2021 11:48 Відповісти
И шо 63 ляма за спаленный сейнир вернут.
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29.04.2021 11:19 Відповісти
 
 