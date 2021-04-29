ДБР проводило обшуки в "Богдан Моторс" і "Кузні на Рибальському" у справі про закупівлю Міноборони неякісної техніки

Державне бюро розслідувань 28 квітня провело обшуки на підприємствах ЗАТ "Завод "Кузня на Рибальському" і підрозділах ВАТ "АК "Богдан Моторс".

Це Суспільному підтвердила прессекретар ДБР Ольга Чиканова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, обшуки проводилися в рамках кримінального провадження за фактами закупівлі Міністерством оборони військової техніки, устаткування і послуг неналежної якості та за завищеними цінами.

"У ході досудового слідства вивчаються обставини: перевищення влади посадовими особами Міністерства оборони України, що пов'язано з безпідставним завищенням вартості товарів і послуг і поставки в підрозділи ЗСУ в особливий період неякісної продукції, яка не відповідає вимогам державних стандартів", - розповіла Чиканова.

Вона додала, що ДБР проводить обшуки у низці підприємств у Києві та інших областях.

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Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, він затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем.

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

21 жовтня за заарештованого колишнього заступника РНБО України Олега Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн гривень.

Того ж дня він залишив Лук'янівське СІЗО Києва, де утримувався під вартою за рішенням суду.