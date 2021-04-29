Пандемія COVID-19 не тільки не закінчилася, але й прискорюється, - глава Панамериканської організації охорони здоров'я Етьєн
За даними ВООЗ, пандемія коронавірусу не закінчилася, а навпаки, прискорила свої темпи поширення.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 112ua, до такого висновку прийшла глава Панамериканської організації охорони здоров'я (ПАОЗ), дочірньої структури ВООЗ, Карісса Етьєн, передає Reuters.
"Наш регіон все ще охоплений цією пандемією ... в декількох країнах Південної Америки пандемія в перші чотири місяці цього року була гірше, ніж те, з чим ми зіткнулися в 2020 році", - заявила на брифінгу директорка ПАОЗ.
За її словами, пандемію можна подолати тільки при поєднанні швидкого і справедливого доступу до вакцин і ефективних профілактичних заходів.
"Ця пандемія не тільки не закінчилася, але і прискорюється", - підсумувала Етьєн.
Нагадаємо, понад тиждень тому глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що в найближчі місяці світ може взяти під контроль глобальну пандемію коронавірусу за умови справедливого розподілу необхідних ресурсів.
Через зростання захворюваності і смертності від коронавірусу ВООЗ оцінює ситуацію з пандемією як тривожну.
Раніше група нобелівських лауреатів і колишніх державних діячів запропонувала розв'язання дефіциту Covid-вакцин.
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В ідеалі потрібно в короткий термін провакцинувати населення всієї Землі, щоб запобігти новим мутаціям вірусу.
Запобігти мутаціям? це яка вакцина на таке спроможна?
Здається, Ви на ходу вигадуєте.
Вірус мутує, тому що заражає більше і більше людей. Йому є де видозмінюватись і пристосовуватись до нових умов. Саме це намагаються зупинити. Бо може статись так, що жодна з існуючих вакцин вже не підійде.
Вакцинуюють від найперших і найслабших штамів, а від інших далі носіть маски і сидіть в лохдауні.
Вакцинують поки що від всіх.
Тільки - зниження (може, і до 0%) ймовірності важкого перебігу.
Ви дійсно нічого не розумієте. Вакцинують ВСІХ.
А те, що процес зараження вакцина не зупиняє. Ви самі написали, що лише зменшує ймовірність важкого перебігу. Тобто усі усіх все одно можуть заражати, але важко хворіти ніхто не буде (начебто).
Ви проти ?
лахтінські казки..
але це,на це виглядає,прийдеться робити щороку.. при ціні 200 грн доза ЯКІ ПРОБЛЕМИ?
ось як в Індії
Вчора "від ковіду" померло 3600 людей (максимум за весь час), позавчора 3300.
То кого більше? Вакцинованих чи померлих від ковіду?
Я не хочу, щоб пости антиваксерів шкодили українцям і, за можливості, даю під ними правдиву інформацю.
як доведено, що від ковіду,а не від свинячого грипу?
"а 69,9% - можна вважати практично рівним 70%."
А 69,8% вже ні? не працює?
Latest News
April 29 (GMT)
Updates
84 new cases and 1 new death in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
брехня фактчекерська)
https://censor.net/ua/user/483340
плр-тести - це недостовірне фуфло, не призначене для діагностування вірусних інфекцій
https://censor.net/ua/comments/locate/3262693/0192145b-8bbf-731e-9ed9-19c91267a9a6
Украина получила 117 тысяч доз этой вакцины по программе Covax.
Ее обещали распространить в первую очередь в домах престарелых, но, согласно статистике, опубликованной на сайте СНБО, только один человек старше 80 лет был привит Pfizer.
А 9641 человек, привитых этой вакциной, находятся в категории «другие». Кто все эти люди?
https://youtu.be/9xFa-uBOU3s
Нині в нас вмирають молоді люди, а це та категорія, яку західні країни щеплюють саме пфайзером.
Дбл, блд