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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія COVID-19 не тільки не закінчилася, але й прискорюється, - глава Панамериканської організації охорони здоров'я Етьєн

Пандемія COVID-19 не тільки не закінчилася, але й прискорюється, - глава Панамериканської організації охорони здоров'я Етьєн

За даними ВООЗ, пандемія коронавірусу не закінчилася, а навпаки, прискорила свої темпи поширення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 112ua, до такого висновку прийшла глава Панамериканської організації охорони здоров'я (ПАОЗ), дочірньої структури ВООЗ, Карісса Етьєн, передає Reuters.

"Наш регіон все ще охоплений цією пандемією ... в декількох країнах Південної Америки пандемія в перші чотири місяці цього року була гірше, ніж те, з чим ми зіткнулися в 2020 році", - заявила на брифінгу директорка ПАОЗ.

За її словами, пандемію можна подолати тільки при поєднанні швидкого і справедливого доступу до вакцин і ефективних профілактичних заходів.

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"Ця пандемія не тільки не закінчилася, але і прискорюється", - підсумувала Етьєн.

Нагадаємо, понад тиждень тому глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що в найближчі місяці світ може взяти під контроль глобальну пандемію коронавірусу за умови справедливого розподілу необхідних ресурсів.

Через зростання захворюваності і смертності від коронавірусу ВООЗ оцінює ситуацію з пандемією як тривожну.

Раніше група нобелівських лауреатів і колишніх державних діячів запропонувала розв'язання дефіциту Covid-вакцин.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Пандемия COVID-19 не только не закончилась, но и ускоряется, - глава Панамериканской организации здравоохранения Этьен - Цензор.НЕТ 2742
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29.04.2021 07:24
+5
Офис Президента хочет уже в четверг отправить министра Степанова в отставку на внеочередной кадровой сессии. А вчера в эфире «Свобода слова» на ICTV Гончаренко спросил у Степанова, кому сделали прививку вакциной Pfizer?
Украина получила 117 тысяч доз этой вакцины по программе Covax.
Ее обещали распространить в первую очередь в домах престарелых, но, согласно статистике, опубликованной на сайте СНБО, только один человек старше 80 лет был привит Pfizer.
А 9641 человек, привитых этой вакциной, находятся в категории «другие». Кто все эти люди?

https://youtu.be/9xFa-uBOU3s
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29.04.2021 07:56
+3
то есть чем больше про вакцинированных, тем больше заражённых ?
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29.04.2021 07:26
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Пандемия COVID-19 не только не закончилась, но и ускоряется, - глава Панамериканской организации здравоохранения Этьен - Цензор.НЕТ 2742
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29.04.2021 07:24 Відповісти
а дебилы еще инвесторов типо приглашают - да какой дурак захочет дело иметь с этими "мастерами" то.
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29.04.2021 07:28 Відповісти
А если стрелочку на самый вверх,то выражение морды его лица предсказуемо...
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29.04.2021 07:47 Відповісти
Получается, что чем больше с этим вирусом борются, тем хуже становится. ПрЭлестно.
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29.04.2021 07:26 Відповісти
якщо не боротись, то буде як в Індії.
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29.04.2021 07:43 Відповісти
И шо там в Индии? коэффициент смертности ниже, чем в любой европейской стране?
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29.04.2021 08:09 Відповісти
Пандемія COVID-19 не тільки не закінчилася, але й прискорюється, - глава Панамериканської організації охорони здоров'я Етьєн - Цензор.НЕТ 2768
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29.04.2021 09:06 Відповісти
Вакцинація запобігає тяжкому перебігу хвороби.
В ідеалі потрібно в короткий термін провакцинувати населення всієї Землі, щоб запобігти новим мутаціям вірусу.
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29.04.2021 09:08 Відповісти
А це взагалі реально (провакцинувати в короткий термін)?
Запобігти мутаціям? це яка вакцина на таке спроможна?
Здається, Ви на ходу вигадуєте.
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29.04.2021 09:11 Відповісти
Бо ви ніц не розумієте ))
Вірус мутує, тому що заражає більше і більше людей. Йому є де видозмінюватись і пристосовуватись до нових умов. Саме це намагаються зупинити. Бо може статись так, що жодна з існуючих вакцин вже не підійде.
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29.04.2021 09:15 Відповісти
Вакцини ВЖЕ не підходять до купи штамів.
Вакцинуюють від найперших і найслабших штамів, а від інших далі носіть маски і сидіть в лохдауні.
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29.04.2021 09:17 Відповісти
Хто вам сказав ?
Вакцинують поки що від всіх.
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29.04.2021 09:35 Відповісти
Та хоча б директор Pfizer.
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29.04.2021 10:17 Відповісти
https://www.apteka24.ua/blog/zdorove-semi/4-samykh-opasnykh-shtamma-koronavirusa-ehffektivny-li-protiv-nikh-sushchestvuyushchie-vakciny-i-pochemu-sars-cov-2-mutiruet/
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29.04.2021 10:18 Відповісти
Пандемія COVID-19 не тільки не закінчилася, але й прискорюється, - глава Панамериканської організації охорони здоров'я Етьєн - Цензор.НЕТ 2373
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30.04.2021 11:35 Відповісти
Пацюк - це вчоний кремлівських наук.
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04.05.2021 12:09 Відповісти
До того ж вакцина не гарантує того, що вакцинований не може нікого інфікувати. Людина може мати легкий перебіг і бути заразною.
Тільки - зниження (може, і до 0%) ймовірності важкого перебігу.
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29.04.2021 09:19 Відповісти
І що ?
Ви дійсно нічого не розумієте. Вакцинують ВСІХ.
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29.04.2021 09:36 Відповісти
Всіх? Скільки у відсотках зараз вакциновано людей у світі двома дозами?
А те, що процес зараження вакцина не зупиняє. Ви самі написали, що лише зменшує ймовірність важкого перебігу. Тобто усі усіх все одно можуть заражати, але важко хворіти ніхто не буде (начебто).
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29.04.2021 10:17 Відповісти
Хтось зовсім не буде хворіти. Більшість, якщо точніше.
Ви проти ?
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29.04.2021 14:30 Відповісти
До того ж вакцина не гарантує того, що вакцинований не може нікого інфікувати.
лахтінські казки..
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30.04.2021 11:36 Відповісти
60-70 відсотків достатньо..
але це,на це виглядає,прийдеться робити щороку.. при ціні 200 грн доза ЯКІ ПРОБЛЕМИ?
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30.04.2021 11:41 Відповісти
а 59,9% вже не працює?
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04.05.2021 23:57 Відповісти
більше вакцинованих, більше смертей від ковіду
ось як в Індії
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29.04.2021 09:07 Відповісти
Це чиста маніпуляція. В Індії населення 1,380 млрд осіб. Вакцинованих незначна кількість.
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29.04.2021 09:10 Відповісти
Повністю вакциновано в Індії 8,9%. Це 122 мільйони.
Вчора "від ковіду" померло 3600 людей (максимум за весь час), позавчора 3300.

То кого більше? Вакцинованих чи померлих від ковіду?
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29.04.2021 09:16 Відповісти
А впливати на епідситуацію вакцинація починає при кількості вакцинованих вище за 70-80%
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30.04.2021 08:11 Відповісти
дискутувати з проплаченим кремлеботом є зміст?
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30.04.2021 11:37 Відповісти
На жаль, є легковірні люди, що вірять антиваксерам та ковіддисидентвм і відмовляються від щеплень. В результаті вже понад 60 воїнів ВСУ померло від ковіду.
Я не хочу, щоб пости антиваксерів шкодили українцям і, за можливості, даю під ними правдиву інформацю.
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30.04.2021 11:48 Відповісти
"понад 60 воїнів ВСУ померло від ковіду"

як доведено, що від ковіду,а не від свинячого грипу?
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04.05.2021 11:56 Відповісти
ПЛР-тестами.
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04.05.2021 14:35 Відповісти
плр-тести - це недостовірне фуфло, не призначене для діагностування вірусних інфекцій
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04.05.2021 23:03 Відповісти
Якою наукою це встановлено?
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04.05.2021 11:58 Відповісти
Епідеміологією.
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04.05.2021 14:34 Відповісти
Шахрайство одним словом)
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04.05.2021 23:04 Відповісти
Те, що ти пишеш - так.
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04.05.2021 23:32 Відповісти
наразі в Індії 8,9% вакцинованих одною дозою. Двома дозами там вакциновано 2% населення.
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04.05.2021 16:27 Відповісти
тобто 69,9% ще не працює, а 70,01% вже працює?
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04.05.2021 23:04 Відповісти
Знову порожні дурощі ти пишеш. 8,9% менше за 70% в 7,87 рази, а 69,9% - можна вважати практично рівним 70%.
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04.05.2021 23:31 Відповісти
Не про те мова, а про ідіотизм антинаукового твердження про необхідність 70% (чи ще якихось відсотків) для того, щоб імунітет почав працювати.

"а 69,9% - можна вважати практично рівним 70%."

А 69,8% вже ні? не працює?
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04.05.2021 23:54 Відповісти
Працює, але дещо гірше.
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05.05.2021 00:02 Відповісти
то есть чем больше про вакцинированных, тем больше заражённых ?
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29.04.2021 07:26 Відповісти
саме так
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29.04.2021 09:05 Відповісти
Щось ти прибрехуєш
Latest News
April 29 (GMT)
Updates

84 new cases and 1 new death in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
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30.04.2021 08:10 Відповісти
пацюкам місце в каналізації бані..)
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30.04.2021 11:38 Відповісти
Змінити Ct, не тестувати безсимптомних, ставити діагнози, як це робили до 2020 року, і вуаля - ковід переможено
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04.05.2021 11:57 Відповісти
Ct ніхто не міняв, десь з листопаду його почали вказувати в результатах ПЛР тестів. Але з того часу в Україні було зростання числа хворих на ковід, в Польщі теж було зростання (хоча, звідки тобі, тролю під VPN знати ситуацію в Польщі). А в Індії і зараз зростання. Так що придумуй іншу брехню.
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04.05.2021 14:48 Відповісти
"Ct ніхто не міняв"

брехня фактчекерська)
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04.05.2021 23:05 Відповісти
Так тобі ж має бути все рівно, якщо ти вважаєш шо тут ти не збрехав
Пандемія COVID-19 не тільки не закінчилася, але й прискорюється, - глава Панамериканської організації охорони здоров'я Етьєн - Цензор.НЕТ 3146 https://censor.net/ua/user/483340

плр-тести - це недостовірне фуфло, не призначене для діагностування вірусних інфекцій
https://censor.net/ua/comments/locate/3262693/0192145b-8bbf-731e-9ed9-19c91267a9a6
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04.05.2021 23:45 Відповісти
Це впливає на статистику, якою лякають і виправдовують лохдауни.
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04.05.2021 23:52 Відповісти
Справедливого распределения. Негр забыл наверное, или не знал, Справедливости Нет и никогда не было. И- не будет!
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29.04.2021 07:40 Відповісти
Офис Президента хочет уже в четверг отправить министра Степанова в отставку на внеочередной кадровой сессии. А вчера в эфире «Свобода слова» на ICTV Гончаренко спросил у Степанова, кому сделали прививку вакциной Pfizer?
Украина получила 117 тысяч доз этой вакцины по программе Covax.
Ее обещали распространить в первую очередь в домах престарелых, но, согласно статистике, опубликованной на сайте СНБО, только один человек старше 80 лет был привит Pfizer.
А 9641 человек, привитых этой вакциной, находятся в категории «другие». Кто все эти люди?

https://youtu.be/9xFa-uBOU3s
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29.04.2021 07:56 Відповісти
Вчера читал что погранцы измаильского отряда в полном составе привились Пфайзером. Более- не в курсе.
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29.04.2021 07:58 Відповісти
В паспорте вакцинации должны будут писать название вакцины - вот тогда статистика и появится
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29.04.2021 08:04 Відповісти
Вы знаете- я сомневаюсь что статистика будет отражать реальное положение вещей. Меня в этом убеждают какие-то антилогичные ежедневные сводки от Степанова.
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29.04.2021 08:07 Відповісти
Софійка, щеплювати пфайзером людей за 80 це злочин з популістичних мотивів. Ось їм би підійшов ковідшилд чи сіновак.
Нині в нас вмирають молоді люди, а це та категорія, яку західні країни щеплюють саме пфайзером.
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29.04.2021 09:13 Відповісти
Ну Вы же видите , команде Зе не люди дороги , ИМ НАДО У УКРАИНЦЕВ ЗЕМЛЮ ОТОБРАТЬ , чтобы сломить сопротивление кацапам
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29.04.2021 09:21 Відповісти
А зелені кажуть, що перемогли хвилю...
Дбл, блд
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29.04.2021 08:29 Відповісти
ще трошки треба потерпіти: кілька років нових хвиль вакцинації, і вірус нарешті відступить
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29.04.2021 09:05 Відповісти
Так, в Ізраїлі та Великобританії саме так і сталося.
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04.05.2021 14:50 Відповісти
знову ставлять діагнози так, як це робили до березня 2020 року
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04.05.2021 23:07 Відповісти
Який документ це підтверджує?
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04.05.2021 23:37 Відповісти
Пандемія COVID-19 не тільки не закінчилася, але й прискорюється, - глава Панамериканської організації охорони здоров'я Етьєн - Цензор.НЕТ 8647
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29.04.2021 09:08 Відповісти
Індія. Більше вакцинованих, більше смертей від ковіду. Скоро по всій планеті.
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29.04.2021 09:08 Відповісти
Досвід Ізраїля та Великобританії показує, що це зовсім не так.
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04.05.2021 14:52 Відповісти
знову ставлять діагнози так, як це робили до березня 2020 року
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04.05.2021 23:07 Відповісти
Який документ це підтверджує?
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04.05.2021 23:36 Відповісти
Ті, що буде використано на Міжнародному суді, який вже скоро почнеться.
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04.05.2021 23:51 Відповісти
Тобто посилання на жоден з них ти навести не можеш?
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05.05.2021 00:01 Відповісти
З графіка видно, що наразі в Індії 8% вакцинованих (причому одною дозою). Двома дозами там вакциновано 2% населення.
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04.05.2021 14:53 Відповісти
 
 