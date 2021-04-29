Пандемія COVID-19 не тільки не закінчилася, але й прискорюється, - глава Панамериканської організації охорони здоров'я Етьєн

За даними ВООЗ, пандемія коронавірусу не закінчилася, а навпаки, прискорила свої темпи поширення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 112ua, до такого висновку прийшла глава Панамериканської організації охорони здоров'я (ПАОЗ), дочірньої структури ВООЗ, Карісса Етьєн, передає Reuters.

"Наш регіон все ще охоплений цією пандемією ... в декількох країнах Південної Америки пандемія в перші чотири місяці цього року була гірше, ніж те, з чим ми зіткнулися в 2020 році", - заявила на брифінгу директорка ПАОЗ.

За її словами, пандемію можна подолати тільки при поєднанні швидкого і справедливого доступу до вакцин і ефективних профілактичних заходів.

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"Ця пандемія не тільки не закінчилася, але і прискорюється", - підсумувала Етьєн.

Нагадаємо, понад тиждень тому глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що в найближчі місяці світ може взяти під контроль глобальну пандемію коронавірусу за умови справедливого розподілу необхідних ресурсів.

Через зростання захворюваності і смертності від коронавірусу ВООЗ оцінює ситуацію з пандемією як тривожну.

Раніше група нобелівських лауреатів і колишніх державних діячів запропонувала розв'язання дефіциту Covid-вакцин.