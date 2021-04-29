Україна в ОБСЄ: Найманці РФ вже 1074 рази порушили перемир'я, в результаті чого загинули 25 українських воїнів, ще 83 були поранені

Станом на початок квітня російські окупаційні війська на сході України вже понад тисячу разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого загинули 25 українських військових , ще 83 отримали поранення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це місія України при ОБСЄ поінформувала держав-учасниць під час засідання Форуму безпеки співробітництва ОБСЄ в середу, 28 квітня.

"Станом на 2 квітня режим припинення вогню, який набув чинності у липні 2020 року, був порушений російськими окупаційними військами 1074 рази, у тому числі 138 разів із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями озброєння. У результаті протягом цього періоду було вбито 25 українських військових, ще 83 отримали поранення", - заявили в українській делегації.

Було вказано на те, що безпекова ситуація залишається небезпечною і "існує постійна загроза через присутність російських окупаційних військ в українському Криму та в окремих районах Донецької та Луганської областей".

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Іноземні делегації були поінформовані про те, що з січня цього року Росія значно посилила боєздатність своїх окупаційних військ на сході України (1-го та 2-го армійських корпусів). Наразі вона складається з 30 тис. осіб, включаючи 2 тис. кадрових військовослужбовців ЗС

Крім того, Росія продовжує постачати матеріально-технічні засоби своїм окупаційним військам на сході України через неконтрольовану урядом України ділянку кордону. Лише за 4 місяці цього року РФ направила в ОРДЛО близько 19 тис. тонн пального, 355 тонн боєприпасів, 35 вантажівок, танків та ракетних систем залпового вогню.

Поруч з цим, у порушення гуманітарного права та своїх власних міжнародних зобов’язань Російська Федерація продовжує постачати своїм силами на сході Україні заборонені протипіхотні міни ПОМ-2, які несуть велику загрозу для цивільного населення.

"Ситуація на місцях сильно погіршилася. У порівнянні з кінцем 2020 року кількість обстрілів цього року зросла у 1,3 раза, а військові втрати серед Збройних Сил України зросли більш ніж утричі", - поінформувала місії України при ОБСЄ.

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Як повідомлялося, у ході свого виступу на засіданні Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ місія України також продемонструвала слайди, на яких було зафіксовано найбільш кричущі випадки порушення перемир’я з боку російських збройних формувань, у т.ч. обстріли цивільної інфраструктури, за період з кінця березня по кінець квітня.