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Новини Боротьба з коронавірусом
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Створено 1,3 млн робочих місць, зроблено 220 млн щеплень від COVID-19. Америка знову стає на ноги: Байден відзвітував про сто днів президентства

Створено 1,3 млн робочих місць, зроблено 220 млн щеплень від COVID-19. Америка знову стає на ноги: Байден відзвітував про сто днів президентства

Через сто днів після приходу до влади нової адміністрації вдалося відновити віру в демократію і почати процес відновлення економіки. США серйозно постраждали від пандемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Джо Байден заявив, виступаючи на спільному засіданні обох палат Конгресу, яке транслював телеканал CNBS.

Байден позначив пріоритети своєї адміністрації до кінця першого року свого перебування на посаді і представив звіт про вже виконану ним роботу.

Він відзначив перші видимі результати, в першу чергу в галузі вакцинації та боротьби з пандемією коронавірусу. За словами Байдена, за перші сто днів його президентства американці отримали понад 220 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

У своєму виступі президент зазначив, що в даний час право зробити щеплення надано всім американцям віком від 16 років.

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"Коли я був приведений до присяги, тільки 1% літніх жителів США пройшли повну вакцинацію. Через 100 днів - майже 70% літніх повністю захищені від коронавірусу. Більша частина дорослих жителів США зробила хоча б один укол вакцини", - додав він.

Як сказав глава Білого дому, сто днів пройшло з того моменту, як він склав присягу, успадкувавши країну, що перебуває в кризі, пережила найстрашнішу пандемію за останні сто років, найгірша економічна криза з часів Великої депресії і переживши найпотужнішу атаку на американську демократію з часів Громадянської війни.

"Тепер, всього через сто днів, я можу доповісти нації, що Америка знову стає на ноги, перетворюючи небезпеки в нові можливості, звертаючи кризу в перспективи, невдачі - в нашу силу", - сказав Байден.

За словами глави держави, за перші сто днів його президентства в економіці було створено понад 1,3 мільйона робочих місць - це рекордні показники.

"За оцінкою Міжнародного валютного фонду, цього року наша економіка зросте більш ніж на 6%. Це будуть найвищі темпи економічного зростання в цій країні майже за чотири десятиліття. Америка рухається вперед, і ми не можемо зупинятися. Ми змагаємося з Китаєм та іншими країнами. Ми маємо зробити більше, ніж просто відновитися. Ми маємо відновити нашу країну так, що вона буде ще краще, ніж була в минулому", - підкреслив Байден.

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Президент окремо зупинився на пропонованому його адміністрацією плані, який дозволить створити мільйони добре оплачуваних робочих місць.

"За оцінками незалежних експертів, американський план створення робочих місць на довгі роки додасть мільйони робочих місць і трильйони доларів у вигляді економічного зростання. Це добре оплачувана робота, яку не можна вивезти за кордон. Майже 90% робочих місць, створених в рамках американського плану зайнятості для будівництва інфраструктури, не вимагають вищої освіти", - підкреслив Джо Байден.

За словами президента, новий пакет інвестицій у створення інфраструктури і робочих місць обійдеться в суму близько 4 трильйонів доларів, що приблизно дорівнює річному федеральному бюджету США.

Байден також заявив, що Сполучені Штати не прагнуть до ескалації напруженості з Росією. Однак агресивні дії Москви матимуть наслідки.

Він додав, що Москва і Вашингтон "можуть співпрацювати, коли це відповідає взаємним інтересам" обох країн. У приклад Байден привів продовження у лютому на п'ять років російсько-американського договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Автор: 

Байден Джо (2883) США (22545) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+13
Це звучить як знущання над 73% ідійотами.
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29.04.2021 07:55
+12
Зебилоиды, вам слово.
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29.04.2021 07:58
+11
Байден слабак! Хай дивиться як треба!
І якщо США всього лише п'яті зверху, то Україна таки перша, хай і знизу!
Создано 1,3 млн рабочих мест, сделано 220 млн прививок от COVID-19. Америка снова встает на ноги: Байден отчитался о ста днях президентства - Цензор.НЕТ 5726
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29.04.2021 07:58
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Це звучить як знущання над 73% ідійотами.
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29.04.2021 07:55 Відповісти
Это вы про американское "Велике Будівництво"?
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29.04.2021 08:16 Відповісти
Американці бабло для боротьби з ковідом не закатують в асфальт.
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29.04.2021 08:22 Відповісти
ціна кілометра доріг більша чим при Порошенку. та й побудували менше. за якість промовчу. а так все добре.
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29.04.2021 08:26 Відповісти
отчитался о ста днях президентства/ Снижение тарифов, снятие неприкосновенности и расследование коррупции: что украинцы хотят от президента в первые 100 дней.-Волобуев, вот вам....... (меч). Полтора года отвечает словами анекдота пианист украинцам.
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29.04.2021 07:58 Відповісти
Байден слабак! Хай дивиться як треба!
І якщо США всього лише п'яті зверху, то Україна таки перша, хай і знизу!
Создано 1,3 млн рабочих мест, сделано 220 млн прививок от COVID-19. Америка снова встает на ноги: Байден отчитался о ста днях президентства - Цензор.НЕТ 5726
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29.04.2021 07:58 Відповісти
Ти вакцинувався вже?
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29.04.2021 08:42 Відповісти
Зебилоиды, вам слово.
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29.04.2021 07:58 Відповісти
А що ви хочете почути ?
беее..беее...беее...?
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29.04.2021 08:05 Відповісти
Создано 1,3 млн рабочих мест, сделано 220 млн прививок от COVID-19. Америка снова встает на ноги: Байден отчитался о ста днях президентства - Цензор.НЕТ 6344
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29.04.2021 08:07 Відповісти
Кококо парашенка все украл кококо доктор смерть кококо весна придёт сажать будем кококо сделали вместе...
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29.04.2021 08:06 Відповісти
Мовчать...
Мабуть думають як пороха приплести
Даю пiдказку:
Прi вашем порахє ваабще нi адной прiвiвкi протiв каранавiруса нi сделалi!
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29.04.2021 08:10 Відповісти
Создано 1,3 млн рабочих мест, сделано 220 млн прививок от COVID-19. Америка снова встает на ноги: Байден отчитался о ста днях президентства - Цензор.НЕТ 2942
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29.04.2021 08:13 Відповісти
Отличная колбаска для зебанутых.
Вы этого хотели, идиоты, когда выбрали клоуна-недоумка?
Теперь жрите, не обляпайтесь.
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29.04.2021 08:54 Відповісти
Та не...... «при вашем Порошенко вААбще вируса не было»........😆
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29.04.2021 08:21 Відповісти
+ хулио посажен на бутылку, хорошее начало!
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29.04.2021 08:06 Відповісти
У нас тоже. Бубочка наобещал все то шо и Байден. И даже больше. Учись у новых лиц, старик.
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29.04.2021 08:12 Відповісти
Щас бы картинку : я вам ничего не должен
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29.04.2021 08:16 Відповісти
Создано 1,3 млн рабочих мест, сделано 220 млн прививок от COVID-19. Америка снова встает на ноги: Байден отчитался о ста днях президентства - Цензор.НЕТ 6210
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29.04.2021 08:48 Відповісти
Шо Вова, тебе опять засадили по самые помидоры?
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29.04.2021 08:55 Відповісти
На РБК ще клімат змінив ...
Вакцинация, рабочие места и климат: Байден рассказал, как изменил США за сто дней

Н-да.
А американці в коментах пишуть зовсім інші речі ...
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29.04.2021 08:18 Відповісти
Где пишут? Прям все американцы?
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29.04.2021 08:20 Відповісти
А я сказала =всі= ?
https://www.facebook.com/newsmax
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29.04.2021 08:22 Відповісти
Ольгинцы там писать не могут что ли? Так понятно?
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29.04.2021 10:12 Відповісти
За последнее время, конечно, байденофилов стало поменьше, но, многие так и живут в другом мире, им ни к чему знать что на самом деле происходит в США.
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29.04.2021 10:59 Відповісти
Только он сказал за счет кого это все сделано, США тупо напечатали 25% ВВП бумаги и влили в свою экономику и вливают дальше, раздавая каждому нищему "нигеру", которого зарплата ниже 50 тыс. в год $ чеки по 1300$ в месяц.
За счет того что доллар является мировой валютой, это практически никак не повлияло на инфляцию внутри страны, но по сути каждый держатель долларов за рубежом стал на 25% беднее...
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29.04.2021 08:32 Відповісти
,,Держатель долларов ,,- держи в рублях , кто тебе мешает ?
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29.04.2021 09:26 Відповісти
А должны ли волновать Президента США проблемы "держателей доллара за рубежом"???
Да и я как то не заметил...что курс доллара упал на 25%...или что цена в на товар в долларе увеличилась на 25%....
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29.04.2021 09:28 Відповісти
на сырье увеличилась на 150% железо, медь, на зерно-кукурудзу-масло на 100%...
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29.04.2021 14:04 Відповісти
США могут печатать свои доллары сколько хотят, т.к. доллар обеспечивается товарами всего мира - всех стран, которые держат на руках и в казне доллары или акции американских компаний.
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29.04.2021 10:12 Відповісти
А в Украине...https://www.seeds.org.ua/parlament-uxvaliv-pershochergovij-zakon-zemelno%d1%97-reformi/ Землю - громадам, фабрики и заводы рабочим общинам
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29.04.2021 08:36 Відповісти
От фанфарон! Це він налаштував виробництво вакцини і створив робочі місця. А попередня адміністрація, з його слів виходить, ніхрена не робила. А хто ж тоді фундамент для відродження економіки підготував. Невже старий та трухлявий Бідон з сракатою Камалою? Вони, мабуть, не знають, що економіка ЄС теж почала підніматись і без всяких бідонів.
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29.04.2021 08:39 Відповісти
Аналітики передбачають зростання економіки скрізь по світу, тільки % трохи різняться.
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29.04.2021 08:43 Відповісти
А шо там кукарекает найвелычнишый про вакцинацию? Вы опять сделали всю Украину, зебанутые?
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29.04.2021 08:57 Відповісти
рабочие места это хорошо... а у нас наоборот рабочие места исчезают. да еще мусора и пограничники идут на пенсию в 40-45 лет и занимают все рабочие места. а где народу брать стаж чтобы получить хоть какую то пенсию??? твари..
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29.04.2021 09:47 Відповісти
угу, эти вакцина изобретены и произведены при Трампе.
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30.04.2021 05:54 Відповісти
 
 