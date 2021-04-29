В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 11 627 нових випадків зараження, 18 442 людини - одужали
Станом на четвер, 29 квітня, в Україні виявлено 11 627 нових випадків коронавірусу COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані РНБО.
11 627 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 квітня 2021 року. Всього з початку пандемії - 2 059 465 випадків.
Також за даними РНБО, за минулу добу 387 осіб померли від COVID-19 (всього - 43 778), одужали за минулу добу - 18 442.
В Україні станом на ранок 29 квітня хворіють на коронавірусну хворобу 380 354 людини, що на 7 202 менше, ніж добою раніше.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1 203), Дніпропетровській (1 021), Києві (940) та Донецькій (809) області.
Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я додали, що за минулу добу захворіли 518 дітей і 259 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 3 096 осіб. Здійснено тестувань за добу - 93 463 (в тому числі методом ПЛР - 41 499, методом ІФА - 16 569, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 35 395).
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ЙОГО ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС ЗАНЕПАДАЄ..
ХОЧА,звичайно його основний ДОХІД інший..
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-kriterier-for-bedomning-av-smittfrihet-vid-covid-19/
Технологія ПЛР, що використовується в тестах для виявлення вірусів, не може розрізнити віруси, здатні заражати клітини, та віруси, нейтралізовані імунною системою, і тому ці тести не можуть бути використані для визначення того, чи є хтось заразним чи ні. РНК від вірусу часто можна виявити протягом декількох тижнів (іноді місяців) після хвороби, але це не означає, що ви все ще заразні.
"Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19"
Що означає
"Руководство по критериям оценки отсутствия инфекции при covid-19"
Тобто це для критерів для виписки після хвороби.
"і тому ці тести не можуть бути використані для визначення того, чи є хтось заразним чи ні."
Я доповнив те що ти написав, щов всім було зрозуміло, що мова їде про критерії виписки після захворювання на ковід.
Доповнюю вираз
"і тому ці тести не можуть бути використані для надійного визначення того, чи є хтось заразним чи ні серед одужуючих після захворювання на ковід".
"Технологія ПЛР, що використовується в тестах для виявлення вірусів, не може розрізнити віруси, здатні заражати клітини, та віруси, нейтралізовані імунною системою, і тому ці тести не можуть бути використані для визначення того, чи є хтось заразним чи ні. "
Слово в слово, що там написано. Експертами. А свої дописування та вигадування засунь собі ж поглибше.
"РНК від вірусів часто можна виявити протягом декількох тижнів (іноді місяців) після хвороби, але це не означає, що ви все ще заразні. Існує також кілька наукових досліджень, які свідчать про те, що зараженість covid-19 найбільша на початку періоду захворювання.
Отже, рекомендовані критерії для оцінки відсутності інфекції базуються на стабільному клінічному поліпшенні при відсутності лихоманки протягом принаймні двох днів і що минуло щонайменше сім днів з моменту появи симптомів. Для тих, хто мав більш виражені симптоми, принаймні через 14 днів після хвороби, і для найбільш хворих, індивідуальна оцінка лікуючим лікарем.
Критерії розроблені у співпраці з представниками спеціальних асоціацій в галузі інфекційної медицини, клінічної мікробіології, гігієни та боротьби з інфекціями. Це було нещодавно обговорено в групі на засіданні 19 квітня 2021 року через нові варіанти вірусу. Тоді оцінили, що оновлення не потрібно. Рекомендації будуть оновлюватися у міру додавання нових знань про зараження covid-19."