В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 11 627 нових випадків зараження, 18 442 людини - одужали

Станом на четвер, 29 квітня, в Україні виявлено 11 627 нових випадків коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані РНБО.

11 627 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 квітня 2021 року. Всього з початку пандемії - 2 059 465 випадків.

Також за даними РНБО, за минулу добу 387 осіб померли від COVID-19 (всього - 43 778), одужали за минулу добу - 18 442.

В Україні станом на ранок 29 квітня хворіють на коронавірусну хворобу 380 354 людини, що на 7 202 менше, ніж добою раніше.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1 203), Дніпропетровській (1 021), Києві (940) та Донецькій (809) області.

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Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я додали, що за минулу добу захворіли 518 дітей і 259 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 3 096 осіб. Здійснено тестувань за добу - 93 463 (в тому числі методом ПЛР - 41 499, методом ІФА - 16 569, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 35 395).















