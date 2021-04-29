УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13820 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 630 17

В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 11 627 нових випадків зараження, 18 442 людини - одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 11 627 нових випадків зараження, 18 442 людини - одужали

Станом на четвер, 29 квітня, в Україні виявлено 11 627 нових випадків коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані РНБО.

11 627 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 квітня 2021 року. Всього з початку пандемії - 2 059 465 випадків.

Також за даними РНБО, за минулу добу 387 осіб померли від COVID-19 (всього - 43 778), одужали за минулу добу - 18 442.

В Україні станом на ранок 29 квітня хворіють на коронавірусну хворобу 380 354 людини, що на 7 202 менше, ніж добою раніше.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1 203), Дніпропетровській (1 021), Києві (940) та Донецькій (809) області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19 не тільки не закінчилася, але й прискорюється, - глава Панамериканської організації охорони здоров'я Етьєн

Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я додали, що за минулу добу захворіли 518 дітей і 259 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 3 096 осіб. Здійснено тестувань за добу - 93 463 (в тому числі методом ПЛР - 41 499, методом ІФА - 16 569, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 35 395).

В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 11 627 нових випадків зараження, 18 442 людини - одужали 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 11 627 нових випадків зараження, 18 442 людини - одужали 02
В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 11 627 нових випадків зараження, 18 442 людини - одужали 03
В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 11 627 нових випадків зараження, 18 442 людини - одужали 04
В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 11 627 нових випадків зараження, 18 442 людини - одужали 05
В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 11 627 нових випадків зараження, 18 442 людини - одужали 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Привіт із Буковеля, чувакі...
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 11 627 новых случаев заражения, 18 442 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 2029
показати весь коментар
29.04.2021 08:14
+6
Запускай транспорт, відкривай генделі. Ще шашлики з пасками.
15 травня знов буде 20 тис
показати весь коментар
29.04.2021 08:31
+5
Зелёные имбецилы просрали вакцинацию. Надежда только на то что оно само утихнет на лето, как в прошлом году... а на осень начинай сначала. Не забывайте, что вы зебилы сделали это вместе.
показати весь коментар
29.04.2021 08:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Привіт із Буковеля, чувакі...
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 11 627 новых случаев заражения, 18 442 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 2029
показати весь коментар
29.04.2021 08:14 Відповісти
Зелёные имбецилы просрали вакцинацию. Надежда только на то что оно само утихнет на лето, как в прошлом году... а на осень начинай сначала. Не забывайте, что вы зебилы сделали это вместе.
показати весь коментар
29.04.2021 08:17 Відповісти
ЗЕперемога переможнайа.
показати весь коментар
29.04.2021 08:19 Відповісти
Запускай транспорт, відкривай генделі. Ще шашлики з пасками.
15 травня знов буде 20 тис
показати весь коментар
29.04.2021 08:31 Відповісти
Шашлики були i до цього в вихiднi оболонь,труханiв острiв в червонiй зонi,мусора проiзжали нiкому нiчого не казали сам бачив,весь час тримати не вийде рано чи пiзно послабляти прийдеться,свята не свята вони постiйно,скоро трiйця,тодi день незалежностi поки карантiн поки i спад,але рано чи пiзно виходити потрiбно з карантина
показати весь коментар
29.04.2021 08:52 Відповісти
Садовий ВЖЕ.

ЙОГО ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС ЗАНЕПАДАЄ..
ХОЧА,звичайно його основний ДОХІД інший..
.В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 11 627 нових випадків зараження, 18 442 людини - одужали - Цензор.НЕТ 5124
показати весь коментар
29.04.2021 09:29 Відповісти
Зебіли тут чемпіони Європи.
показати весь коментар
29.04.2021 08:33 Відповісти
Ми на "плато", тільки от "плато",**** Степанов, дуже високо в горах..
(
показати весь коментар
29.04.2021 09:26 Відповісти
З сайту МОЗ Швеції.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-kriterier-for-bedomning-av-smittfrihet-vid-covid-19/
Технологія ПЛР, що використовується в тестах для виявлення вірусів, не може розрізнити віруси, здатні заражати клітини, та віруси, нейтралізовані імунною системою, і тому ці тести не можуть бути використані для визначення того, чи є хтось заразним чи ні. РНК від вірусу часто можна виявити протягом декількох тижнів (іноді місяців) після хвороби, але це не означає, що ви все ще заразні.
показати весь коментар
29.04.2021 12:29 Відповісти
Назва цієї публікації
"Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19"
Що означає

"Руководство по критериям оценки отсутствия инфекции при covid-19"
Тобто це для критерів для виписки після хвороби.
показати весь коментар
29.04.2021 16:03 Відповісти
як це змінює це твердження?
"і тому ці тести не можуть бути використані для визначення того, чи є хтось заразним чи ні."
показати весь коментар
04.05.2021 11:58 Відповісти
А хто тобі сказав що наведена мною назва документу та її переклад мають щось змінювати?
Я доповнив те що ти написав, щов всім було зрозуміло, що мова їде про критерії виписки після захворювання на ковід.
Доповнюю вираз
"і тому ці тести не можуть бути використані для надійного визначення того, чи є хтось заразним чи ні серед одужуючих після захворювання на ковід".
показати весь коментар
04.05.2021 14:32 Відповісти
Це ти вже вигадуєш. Навіть після повішення будеш бекати, що вірус є
показати весь коментар
04.05.2021 23:09 Відповісти
Тобто по суті тобі заперечити нічого. А твої дитячі погрози мені до лампади.
показати весь коментар
04.05.2021 23:26 Відповісти
Заперечувати фантазії твоєї хворої уяви?
"Технологія ПЛР, що використовується в тестах для виявлення вірусів, не може розрізнити віруси, здатні заражати клітини, та віруси, нейтралізовані імунною системою, і тому ці тести не можуть бути використані для визначення того, чи є хтось заразним чи ні. "

Слово в слово, що там написано. Експертами. А свої дописування та вигадування засунь собі ж поглибше.
показати весь коментар
04.05.2021 23:28 Відповісти
Ось що далітам написано. Експертами.
"РНК від вірусів часто можна виявити протягом декількох тижнів (іноді місяців) після хвороби, але це не означає, що ви все ще заразні. Існує також кілька наукових досліджень, які свідчать про те, що зараженість covid-19 найбільша на початку періоду захворювання.
Отже, рекомендовані критерії для оцінки відсутності інфекції базуються на стабільному клінічному поліпшенні при відсутності лихоманки протягом принаймні двох днів і що минуло щонайменше сім днів з моменту появи симптомів. Для тих, хто мав більш виражені симптоми, принаймні через 14 днів після хвороби, і для найбільш хворих, індивідуальна оцінка лікуючим лікарем.
Критерії розроблені у співпраці з представниками спеціальних асоціацій в галузі інфекційної медицини, клінічної мікробіології, гігієни та боротьби з інфекціями. Це було нещодавно обговорено в групі на засіданні 19 квітня 2021 року через нові варіанти вірусу. Тоді оцінили, що оновлення не потрібно. Рекомендації будуть оновлюватися у міру додавання нових знань про зараження covid-19."
показати весь коментар
05.05.2021 00:05 Відповісти
 
 