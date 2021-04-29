УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13820 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 616 10

Український воїн зазнав поранення внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу противник 15 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС

Український воїн зазнав поранення внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу противник 15 разів порушив режим

Минулої доби, 28 квітня, було зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

Так, у  передмісті Красногорівки противник вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Катеринівки російські загарбники двічі здійснили обстріли, застосувавши міномети калібру 120 мм, стрілецьку зброю, ручні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

Неподалік Водяного російсько-окупаційні війська шість разів відкривали вогонь у бік позицій українських захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна в ОБСЄ: Найманці РФ вже 1074 рази порушили перемир'я, в результаті чого загинули 25 українських воїнів, ще 83 були поранені

В районі населеного пункту Гнутове ворог здійснив обстріл із станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Біля селища Світлодарськ окупанти застосували великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети. Неподалік Авдіївки противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а біля селища Золоте-4 – з ручних протитанкових гранатометів.

Зі стрілецької зброї збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл населеного пункту Зайцеве.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав поранення. Воїну оперативно надано медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого - задовільний", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь.

Поблизу Водяного збройні формування Російської Федерацій здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Також дивіться: Підрив військового автомобіля на Луганщині кваліфіковано як теракт. Розпочато кримінальне провадження, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - повідомили в штабі.

Станом на 7 годину ранку, 29 квітня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Так, неподалік населеного пункту Опитне окупанти відкривали вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля Павлополя – ще й з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Світлодарська противник застосував станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

"Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає, - йдеться в повідомленні.

"Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Український воїн зазнав поранення внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу противник 15 разів порушив режим тиші, - штаб ОС 01
Український воїн зазнав поранення внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу противник 15 разів порушив режим тиші, - штаб ОС 02

Автор: 

обстріл (28263) поранення (2796) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Ось Бубочко знов зазирне ***** вглаз в Ватикані і настане мЬІр і благодєнствіє.
показати весь коментар
29.04.2021 08:37
+6
Раньше я возмущался если кто то говорил на евреев жид , а сейчас и самому хочется дать оценку представителям этого народа.Кстати ,наверное были все же основание на протяжении сотен лет не долюбливать их. 73% скотов отдали им Украину на растерзание.
показати весь коментар
29.04.2021 08:45
+5
І мої родичі з Ізраїлю.
Євреї захищають свою Батнівщину - Україну. А це, що при владі, це що завгодно, але не євреї.
показати весь коментар
29.04.2021 09:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось Бубочко знов зазирне ***** вглаз в Ватикані і настане мЬІр і благодєнствіє.
показати весь коментар
29.04.2021 08:37 Відповісти
Раньше я возмущался если кто то говорил на евреев жид , а сейчас и самому хочется дать оценку представителям этого народа.Кстати ,наверное были все же основание на протяжении сотен лет не долюбливать их. 73% скотов отдали им Украину на растерзание.
показати весь коментар
29.04.2021 08:45 Відповісти
Сейчас нечто подобное говорят и многие мои друзья, евреи по национальности.
показати весь коментар
29.04.2021 08:48 Відповісти
І мої родичі з Ізраїлю.
Євреї захищають свою Батнівщину - Україну. А це, що при владі, це що завгодно, але не євреї.
показати весь коментар
29.04.2021 09:45 Відповісти
Я думаю, что скоро сводки будут звучать примерно так: сегодня наши граждане из ОРДЛО с 13.00 до 14.00 и с 18.30 до 19.30. на отдельных участках фронта соблюдали режим тишины и перемирие. Число погибших и раненых, по распоряжению СНБО, продолжает быть засекреченным.
показати весь коментар
29.04.2021 08:47 Відповісти
Какой какой "режим" нарушили оккупанты?! За гранью - театр абсурда...
показати весь коментар
29.04.2021 09:33 Відповісти
Це не порушення, а тим більше не ЗРИВ "режиму зеленої тиші". Це провокація з боку "павстанців". ШалОсть.
показати весь коментар
29.04.2021 09:48 Відповісти
Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь, рідненькі.
показати весь коментар
29.04.2021 09:48 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!

Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Український воїн зазнав поранення внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу противник 15 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3677
показати весь коментар
29.04.2021 10:32 Відповісти
Український воїн зазнав поранення внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу противник 15 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5914
показати весь коментар
29.04.2021 16:47 Відповісти
 
 