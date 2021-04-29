За добу в Україні вакцинували від коронавірусу рекордну кількість людей - 70 469, загалом - 629 184, - Степанов

В Україні завершили вакцинацію від коронавірусу (отримали дві дози) лише 10 осіб.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"70 469 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 28 квітня 2021 р. в Україні. 629 184 особи щеплені з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 629 182 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 10 осіб (з них 2 людини отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.

За даними міністра, щеплення проводилися 267 мобільними бригадами з імунізації і 1 693 пунктами вакцинації.

"Станом на 28 квітня 2021 в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 501 690 осіб", - додав Степанов.

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Найбільше за минулу добу щеплень від коронавірусу зробили в Києві (7 736), Харківській (6 234), Дніпропетровській (5 791), Київській (5 685) і Полтавській (5 640) областях, найменше - у Луганській (539), Чернівецькій (909) та Івано-Франківській (916) областях.







