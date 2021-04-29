За добу в Україні вакцинували від коронавірусу рекордну кількість людей - 70 469, загалом - 629 184, - Степанов
В Україні завершили вакцинацію від коронавірусу (отримали дві дози) лише 10 осіб.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"70 469 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 28 квітня 2021 р. в Україні. 629 184 особи щеплені з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 629 182 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 10 осіб (з них 2 людини отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.
За даними міністра, щеплення проводилися 267 мобільними бригадами з імунізації і 1 693 пунктами вакцинації.
"Станом на 28 квітня 2021 в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 501 690 осіб", - додав Степанов.
Найбільше за минулу добу щеплень від коронавірусу зробили в Києві (7 736), Харківській (6 234), Дніпропетровській (5 791), Київській (5 685) і Полтавській (5 640) областях, найменше - у Луганській (539), Чернівецькій (909) та Івано-Франківській (916) областях.
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я тобі ще раз кажу. Що ковакс це по факту для таких як ми благодійники. Вони подарували нам 117 тис доз пфайзеру, за які наша влада відразу на всю країну в особі президента на всіх телеканалах об'явила "переможеньку". А те що країна не отримала контракт на американську вакцину и сидить чекає подачок і хто там дасть кредит на 2,5 млрд грн для вакцин то вітання усім "уставшим от вайны" і "свідкам бариги" від "найвеличнішого". Шкода що сцить він не на свій електорат, а на всіх
Так сразу у него пошли рекорды.
Тобто в нас наразі десь 380 тисяч хворих ?
Це спричинило втрати серед військових більші, ніж від ворожих дій.
https://lb.ua/society/2021/04/04/481524_vid_kovidu_pomer_ukrainskiy.html Від ковіду помер український військовий Це 66-та смерть у ЗСУ від коронавірусу.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-55436967 У боях на Сході України за весь 2020 рік загинуло 49 українських бійців ("бойові безповоротні втрати ЗСУ"). Четверо з них загинули вже під час перемир'я.
Так що дії антиваксерів виявилися не менш шкідливі за агресію Росії.
"завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 10 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)"