Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 3,1 млн, заражень вже понад 150,2 млн. Тільки за добу померли 15,3 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 29 квітня у світі зареєстрували 887 204 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 15 307 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 150 242 628 випадків інфікування, з них 887 204 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 164 170 людей, з них 14 821 за минулу добу.







Побороли хворобу і вилікувалися 127,7 млн ​​осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 11 627 нових випадків зараження, 18 442 людини - одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Росія.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4, по летальным случаям - 6-ю и 2-ю позицию соответственно.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 11-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 4-му, за летальними випадками - 6-ту і 2-гу позиції відповідно.