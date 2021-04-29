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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 3,1 млн, заражень вже понад 150,2 млн. Тільки за добу померли 15,3 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 3,1 млн, заражень вже понад 150,2 млн. Тільки за добу померли 15,3 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 29 квітня у світі зареєстрували 887 204 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 15 307 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 150 242 628 випадків інфікування, з них 887 204 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 164 170 людей, з них 14 821 за минулу добу.

Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 3,1 млн, заражень вже понад 150,2 млн. Тільки за добу померли 15,3 тис. осіб 01

Побороли хворобу і вилікувалися 127,7 млн ​​осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 11 627 нових випадків зараження, 18 442 людини - одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Росія.

Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 3,1 млн, заражень вже понад 150,2 млн. Тільки за добу померли 15,3 тис. осіб 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4, по летальным случаям - 6-ю и 2-ю позицию соответственно.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 11-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 4-му, за летальними випадками - 6-ту і 2-гу позиції відповідно.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Число жертв COVID-19 в мире достигло 3,1 млн, заражений уже более 150,2 млн. Только за сутки умерли 15,3 тыс. человек - Цензор.НЕТ 9052
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29.04.2021 08:43 Відповісти
Ну Китай с 1 вересня припинив тестувати масово своїх мешканців (але далі тестують приїжджих), і "вірус" перемогли. Немає тестів, немає випадків.
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29.04.2021 09:10 Відповісти
Більше вакцинованих, більше смертей.
Але баранам скажуть, що це нові штами.
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29.04.2021 09:09 Відповісти
Число жертв COVID-19 в мире достигло 3,1 млн, заражений уже более 150,2 млн. Только за сутки умерли 15,3 тыс. человек - Цензор.НЕТ 4069
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29.04.2021 09:22 Відповісти
 
 