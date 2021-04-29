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Новини Агресія Росії проти України
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У кінці липня РФ знову почне перекидання своїх військ до кордону України, - Арестович

У кінці липня РФ знову почне перекидання своїх військ до кордону України, - Арестович

Росія планує повернути до українського кордону свої війська. Це може статися в кінці липня в рамках підготовки до навчань "Захід-2021".

Про це заявив в ефірі "Україна 24" радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він заявив, що РФ вивела від 30% до 50% особового складу, проте військова техніка залишається.

"З огляду на те, що у вересні буде активна фаза російсько-білоруських навчань "Захід-2021", вони знову почнуть перекидання військ в кінці липня", - заявив Арестович.

Також читайте: РФ поки не відвела війська від кордону з Україною у Воронезькій області, - голова Держприкордонслужби Дейнеко

За його словами, в кінці липня Україна повернеться до тієї ж ситуації, "яка була два тижні тому". Але до цього, зазначив Арестович, буде зустріч президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена.

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.

20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України. 22 квітня Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.

Автор: 

агресія (1194) армія рф (17228) кордон (4751) росія (64946) військові навчання (2775) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+4
В конце июля РФ вновь начнет переброску своих войск к границе Украины, - Арестович - Цензор.НЕТ 9437...
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29.04.2021 08:49
+4
Арестович,харе из себя Вангу строить!
Нам одного Гордона хватает.
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29.04.2021 08:51
+4
В конце июля РФ вновь начнет переброску своих войск к границе Украины, - Арестович - Цензор.НЕТ 1002
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29.04.2021 08:53
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В конце июля РФ вновь начнет переброску своих войск к границе Украины, - Арестович - Цензор.НЕТ 9437...
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29.04.2021 08:49 Відповісти
а копировщики сайтов РФ и ДНР его подельники.
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29.04.2021 08:55 Відповісти
Мвлорос ..
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29.04.2021 08:59 Відповісти
Мвлорос/ Тот же автор. Вис.....соя !?/ І ця юда ..!? /...На *пецика * ? ...Т /Пральна ...А даффай ......Сіманенка !?...Ні ....Ківу ! Во-о-о-./Так так ...і *сою * пожираю /...*Мальчік Ваня рошенку* -са....! /....ПС ....)))...Товари для *пециків* !? /Так а що там мусолити ? ..*Канкретна (кац) * ! /Оу-у-у...щас-с-с(кац) .../.Соя ......здується мабуть !? / Ну так ..постав *картинку Люлі * !? / Дай *сцилочку*./ А мог за семь лет вместо перепечаток из сайтов РФ и ДНР паскудящих украинцев "ржачных" картинок научиться писать комменты.
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29.04.2021 09:11 Відповісти
всех расстрелять!
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29.04.2021 09:00 Відповісти
всех расстрелять!-Это вряд ли. Копировщикам Коломойский своей победой обязан.
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29.04.2021 09:20 Відповісти
В цьому дописі я висловлю думку, з якою НЕ погодиться 99 % політиків, аналітиків, прогнозистів, експертів:

-Привид Путіна бродить саме росією, а Європою - лише його тьмяна тінь. Замаячів повний кінець епохи Путіна!

-Його брязкання зброєю продиктовано ВИКЛЮЧНО з його боротьбою за власне виживання в середині країни- бо попереду (19 вересня 2021 року)-парламентські вибори. Щоб піднеяти "бойовий дух" ординців...і обнадіяти, що тоді вже для них "щастя й настане" Якщо на виборах ЄР (з колаборантами) втратить свою більшість в держдумі , то настане повний кінець Путіну. В якій формі ... політичній чи фізичній - побачимо через пів-року!

-Бо він вже не радий тим, що розв'язавши війну з Україною, повністю втратив зовнішню підтримку свого іміджу.

-На тлі міжнародних санкцій і різкого погіршення економічного становища в росії, не лише його імідж, а і його майбутнє - під великим питанням...

-Тому він запланував повернути до українського кордону війська . Це може статися в кінці липня в рамках підготовки до

російсько-білоруських навчань "Захід-2021". Бо нині він відвів від 30% до 50% особового складу від кордонів України, проте військова техніка залишається. Тобто, в кінці липня Україна повернеться до тієї ж ситуації, яка була пів-місяця тому.

-І коли Путін вже чітко бачитиме "свій кінець", він введе військовий стан, розв'яже війну з Україною, відмінить вибори... і залишиться "довічним президентом", якщо свої його ж і не прикінчать...

-А щоб попередити саме такий сценарій розвитку подій, Байден і зустрінеться в липні з Путіним, де (імовірно ???) запропонує йому політичний притулок... (на випадок програшу Путіним думських виборів)

-Але Байден і не дуже торпедуватиме Путіну завершення "Північного потоку -2", щоб залишити надію Путіна на виграш його політсил на парламентських виборах... яке подасть для світу під "соусом" примирення з Німеччиною"

-У всякому випадку - Третьої світової не буде, бо інакше всій кліці Путіна (якщо виживуть) прийдеться до кінця їхнього життя (якщо то можна буде назвати життям) провести в бункерах, а підніматися на поверхню лише в скафандрах... та ще й про зарубіжні авуари прийдеться "забути".

-А Україні слід наполегливо готуватися до можливого нападу...
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29.04.2021 10:47 Відповісти
Я думаю, что скоро сводки будут звучать примерно так: сегодня наши граждане из ОРДЛО с 13.00 до 14.00 и с 18.30 до 19.30. на отдельных участках фронта соблюдали режим тишины и перемирие. Число погибших и раненых, по распоряжению СНБО, продолжает быть засекреченным.
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29.04.2021 08:50 Відповісти
Арестович,харе из себя Вангу строить!
Нам одного Гордона хватает.
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29.04.2021 08:51 Відповісти
В конце июля? То есть- через три месяца? Арестович, давай доживем до этого, для начала. Давай? Потом обсудим, в августе.
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29.04.2021 08:51 Відповісти
Якраз в серпні на день Незалежності ***** може пошухерити. Йому ця дата як серпом.
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29.04.2021 09:22 Відповісти
Зеленский не понимает, что Путин хочет встретиться с ним не в Ватикане, а в Велюре.
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29.04.2021 08:51 Відповісти
В конце июля РФ вновь начнет переброску своих войск к границе Украины, - Арестович - Цензор.НЕТ 1002
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29.04.2021 08:53 Відповісти
Ёлы-палы! Что, снова намечается снег??? Кошмар!
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29.04.2021 08:54 Відповісти
це тобі не Африка.
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29.04.2021 08:55 Відповісти
Это так... но, судя по фотке, встреча таки состоится явно не в Ватикане.
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29.04.2021 08:58 Відповісти
какаяразница. Взагалі то добре, щоб вона пройшла в кафе сєпар в Донецьку.
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29.04.2021 08:59 Відповісти
Судя по размеру пыняходав там апосраный ссарь мардвы в нижней позиции: рема и ромула под волчицей.
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29.04.2021 11:05 Відповісти
Він взагалі вважає , що зустріч з клованом зіпсує його репутацію.
Вкотре дивуюсь українцям...виставити проти фсбівського вбивці клована...
І сподіватись на ЩО ?? На диво ? Чи поржать в останнє..
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29.04.2021 08:54 Відповісти
У кінці липня РФ знову почне перекидання своїх військ до кордону України, - Арестович - Цензор.НЕТ 647
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29.04.2021 10:12 Відповісти
Адын уже клован был: кучма с мардовскава - клоун, так шо клован против носильщика чумаданав прафесара.
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29.04.2021 11:07 Відповісти
Не могу отделаться от впечатления:

1. куда Ишак не приедет, там везде катастрофа (пожар в Париже, снегопад в Катаре и т.п.)

2. и на всей Земле тоже после его избрания тоже глобальная катастрофа! - короновирус, пуцька окончательно рехнулся и т.п.

Господь нам показывает - уберите, уберите, уберите кретина.
Уберите.
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29.04.2021 08:52 Відповісти
73% скотов просрали страну , а Господь теперь должен разгребать ?
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29.04.2021 08:59 Відповісти
Нах пущай в моськов на стрелку едит.
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29.04.2021 11:08 Відповісти
Дристович вже збирає валізи ?
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29.04.2021 08:53 Відповісти
Люська опохмелилась и начала отрабатывать корм?
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29.04.2021 08:56 Відповісти
Судя по сему санкции это туалетная бумага для Кремля и ***** ... .Не то пальто ...
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29.04.2021 08:56 Відповісти
Об этом заявил в эфире https://www.youtube.com/watch?v=D5c3p8AWjpk "Украина 24" советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович - дальше можно не читать эти влажные пугалки
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29.04.2021 09:01 Відповісти
У кінці липня РФ знову почне перекидання своїх військ до кордону України, - Арестович - Цензор.НЕТ 2251
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29.04.2021 09:02 Відповісти
Ми вже добре знаємо цю фотку.
Вона тут служить також для заклику щодо підтримки НАШОЇ армії.

І без щура зрозуміло (правда, не всім), що нічого не скінчено.
фюрер завдання номер 1 виконав: отримав запрошення на зустріч.
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29.04.2021 09:04 Відповісти
Все це твої фантазії Люся . . Можливо паРаша почне перекидання військ , а можливо й не почне ,, а можливо взагалі - хейло здохне . Що зараз "гадати на кавовій гущі" .
Ти роби своє , там куди тебе призначив голобородько ,, а прогнозуванням можливих дій військ рєфє , нехай займається наш генштаб і наша розвідка .
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29.04.2021 09:25 Відповісти
"З огляду на те, що у вересні буде активна фаза російсько-білоруських навчань "Захід-2021", вони знову почнуть перекидання військ в кінці липня", - заявив Арестович. У кінці липня РФ знову почне перекидання своїх військ до кордону України, - Арестович - Цензор.НЕТ 2544
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29.04.2021 10:09 Відповісти
150000 призывной мардвы против 250000 ВСУ, 250000 опытного резерва и 100000 нацгвардии. Плановые потери мардвы 100000, после чего мардовская армиё перестанет существовать, пида рассия лишится сопредельных областей, в ней будет инициирована революция и развал с анексией ее территорий соседями.
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29.04.2021 11:14 Відповісти
Арестович озвучивает новую методичку из "центра".
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11.07.2021 21:43 Відповісти
 
 