Держдеп США: Прозорість під час призначень в енергосекторі - ключовий фактор для підтримки довіри до України

У США заявили, що прозорість під час призначень в енергетичному секторі є ключовим фактором для підтримки довіри до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter заявив спікер Держдепу США Нед Прайс.

"Повага до корпоративного управління, прозорість і сумлінність під час призначень персоналу в енергетичному секторі - чи то урядові або державні підприємства - є ключовим фактором для підтримки довіри до України та її прихильності реформам", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що жодних заяв про звільнення не писав.

Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу", а заступника голови Міненерго Бойка - т.в.о. міністра енергетики.

Профільний комітет Ради підтримав призначення Галущенка міністром енергетики. Питання призначення Галущенка розглядатиметься на сьогоднішньому засіданні парламенту.

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