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Держдеп США: Прозорість під час призначень в енергосекторі - ключовий фактор для підтримки довіри до України

Держдеп США: Прозорість під час призначень в енергосекторі - ключовий фактор для підтримки довіри до України

У США заявили, що прозорість під час призначень в енергетичному секторі є ключовим фактором для підтримки довіри до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter заявив спікер Держдепу США Нед Прайс.

"Повага до корпоративного управління, прозорість і сумлінність під час призначень персоналу в енергетичному секторі - чи то урядові або державні підприємства - є ключовим фактором для підтримки довіри до України та її прихильності реформам", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що жодних заяв про звільнення не писав.

Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу", а заступника голови Міненерго Бойка - т.в.о. міністра енергетики.

Профільний комітет Ради підтримав призначення Галущенка міністром енергетики. Питання призначення Галущенка розглядатиметься на сьогоднішньому засіданні парламенту.

Читайте також: Вітренко: Сьогодні мій останній день на чолі Міненерго

Автор: 

Держдепартамент США (1613) призначення (2275) енергетика (2578) Міненерго (1399)


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Топ коментарі
+6
ой... ну какой жеж серьезный этот Госдеп...
па-прикольнее надо воспринимать шапито...
Прозорість під час призначень в енергосекторі - ключовий фактор для підтримки довіри до України, - Держдеп - Цензор.НЕТ 8896

...
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29.04.2021 09:27
+4
Вова, это тебе, дурень! "величичайший лидер" будет выкинут на мороз, если не одумается. Прикрыться войной не получиться, дурбелик.
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29.04.2021 09:36
+3
Вы опоздали лет так на сто, дедушка членин оценил бы ваш спич
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29.04.2021 09:50
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А шо, хатєлкі нє прівєтствуются? А єслі хоцца? Очень хоцца?
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29.04.2021 09:19 Відповісти
ой... ну какой жеж серьезный этот Госдеп...
па-прикольнее надо воспринимать шапито...
Прозорість під час призначень в енергосекторі - ключовий фактор для підтримки довіри до України, - Держдеп - Цензор.НЕТ 8896

...
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29.04.2021 09:27 Відповісти
Коболев...Ха!..разъел харю на крови трудового народа! Уууу мерзавец!
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29.04.2021 09:30 Відповісти
Вы опоздали лет так на сто, дедушка членин оценил бы ваш спич
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29.04.2021 09:50 Відповісти
Вова, это тебе, дурень! "величичайший лидер" будет выкинут на мороз, если не одумается. Прикрыться войной не получиться, дурбелик.
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29.04.2021 09:36 Відповісти
Ага.
ВАЗеленський, якраз, в "турборежимі", *********** на посади кервника "нафтогазу" і міністра енергетики ставлеників бені та деркача, тих що під американськими санкціями.
Таке дивне "співпідіння".
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29.04.2021 10:13 Відповісти
на р/с нефтегаза сегодня накопилось 2 млрд$. лилшние!
Держдеп США: Прозорість під час призначень в енергосекторі - ключовий фактор для підтримки довіри до України - Цензор.НЕТ 5641
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29.04.2021 11:17 Відповісти
Журналіст ВВС, питає Кулєбу: « але ж Коломойський є злочинцем в Україні і в США де проти нього ведеться слідство, чому Зеленський нічого з цим не робить?»
Кулєба: «президент Зеленський вважає, що все погане потрібно залишити в минулому і рухатися далі»
П@@дець , їх потрібно вішати !!
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29.04.2021 11:23 Відповісти
Хотим сказать Америке, что сами с усами, но! Увы, пока мы без штанов.
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29.04.2021 11:43 Відповісти
ну это все в угоду олигархам

Увольнение главы «Нафтогаза» Андрея Коболева обернется для Украины осложнением переговоров по предоставлению стране международной финансовой помощи на сумму 5,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ранее украинский кабмин снял Коболева, находившегося на посту исполнительного директора «Нафтогаза» с 2014 года, с должности, аргументируя решение убытком компании в 19 миллиардов гривен (684 миллиона долларов) за минувший год. С 29 апреля главой компании станет Юрий Витренко.

«Неожиданный шаг рискует расстроить западных доноров, в том числе Международный валютный фонд, которые поддерживали Коболева», - утверждает Bloomberg.

Также агентство уточнило, что Коболев являлся «отцом» украинского реверса газа и «главным архитектором» реформы энергетики, которая поспособствовала «сокращению бюджетному дефициту» на Украине, вместе с тем внутри страны он подвергался критике за повышение тарифов на отопление.
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29.04.2021 11:58 Відповісти
 
 