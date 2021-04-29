За закриття Керченської протоки потрібно заборонити кораблям РФ заходити в порти США та Європи, - Гербст

Колишній посол США в Україні Джон Гербст закликав західних союзників заборонити російським кораблям заходити в американські та європейські порти у відповідь на закриття Москвою Керченської протоки.

Про це він заявив на онлайн-дискусії YES "Загрози безпеці України, і як має діяти світова спільнота", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сполучені Штати і наші партнери по Євросоюзу, а також Велика Британія і Канада мають діяти спільно, змусивши Москву заплатити ціну за нинішню ескалацію в Чорному та Азовському морях. Цією ціною могла б бути заборона російським кораблям заходити в порти США та Європи", - сказав Гербст.

"Давайте покажемо Москві, що тільки через те що вона послабила загрозу нового вторгнення, їй не минеться безкарно той новий рівень пресингу, який вона зараз чинить на Україну на морі", - сказав експосол.

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За його словами, чим рішучішою буде реакція на російські провокації й агресію, тим менша вірогідність нових провокацій у майбутньому.

Російська Федерація оголосила, що з кінця квітня по жовтень 2021 року закриває частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та суден інших країн під приводом військових навчань.

Як заявили в Міністерстві закордонних справ України, такі дії РФ є грубим порушенням права на свободу судноплавства, а також черговою спробою узурпувати суверенні права України як прибережної держави.

МЗС висловило протест у зв’язку з цими діями Російської Федерації та закликало міжнародних партнерів посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора.