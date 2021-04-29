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За закриття Керченської протоки потрібно заборонити кораблям РФ заходити в порти США та Європи, - Гербст

За закриття Керченської протоки потрібно заборонити кораблям РФ заходити в порти США та Європи, - Гербст

Колишній посол США в Україні Джон Гербст закликав західних союзників заборонити російським кораблям заходити в американські та європейські порти у відповідь на закриття Москвою Керченської протоки.

Про це він заявив на онлайн-дискусії YES "Загрози безпеці України, і як має діяти світова спільнота", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сполучені Штати і наші партнери по Євросоюзу, а також Велика Британія і Канада мають діяти спільно, змусивши Москву заплатити ціну за нинішню ескалацію в Чорному та Азовському морях. Цією ціною могла б бути заборона російським кораблям заходити в порти США та Європи", - сказав Гербст.

"Давайте покажемо Москві, що тільки через те що вона послабила загрозу нового вторгнення, їй не минеться безкарно той новий рівень пресингу, який вона зараз чинить на Україну на морі", - сказав експосол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експосол Гербст: Коли відносини РФ з Китаєм загостряться, Москві буде все одно, чи вступає Україна в НАТО

За його словами, чим рішучішою буде реакція на російські провокації й агресію, тим менша вірогідність нових провокацій у майбутньому.

Російська Федерація оголосила, що з кінця квітня по жовтень 2021 року закриває частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та суден інших країн під приводом військових навчань.

Як заявили в Міністерстві закордонних справ України, такі дії РФ є грубим порушенням права на свободу судноплавства, а також черговою спробою узурпувати суверенні права України як прибережної держави.

МЗС висловило протест у зв’язку з цими діями Російської Федерації та закликало міжнародних партнерів посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора.

Автор: 

Азовське море (1617) Керченська протока (360) росія (64958) Чорне море (1661) Гербст Джон (111)


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Топ коментарі
+7
Молодцы американцы !!!

И трубопрокладчики выгнать из территориальных вод в Балтике на фиг
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29.04.2021 09:20
+6
та нет скорее жлобье с ЕС будет таки платить росии за газ по СП2
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29.04.2021 09:12
+6
це тушонка із нехрещонних рускіх мальчіков в одніх трусіках ?
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29.04.2021 09:13
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Россия должна заплатить цену за закрытие Керченского пролива, - Хербст - Цензор.НЕТ 7852
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29.04.2021 09:11 Відповісти
це тушонка із нехрещонних рускіх мальчіков в одніх трусіках ?
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29.04.2021 09:13 Відповісти
та нет скорее жлобье с ЕС будет таки платить росии за газ по СП2
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29.04.2021 09:12 Відповісти
Европа и сейчас платит. Просто после стоительства СП2 посредникам ничего перепадать не будет.
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29.04.2021 09:20 Відповісти
Накаси! Выкуси!!
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29.04.2021 09:33 Відповісти
Что за посредники такие? Кто это покупает у рф газ и перепродает его в Европу?
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29.04.2021 09:40 Відповісти
Не так выразился, но думаю и так понятно о чём идёт речь.
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29.04.2021 10:07 Відповісти
Надо конкретизировать. Именно сосисочники и жабоеды. Они дупу лижут Путлеру.
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29.04.2021 13:56 Відповісти
а за отжатие крысма ?
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29.04.2021 09:12 Відповісти
Не понял! Пролив открыт, а буквально позавчера я увидел просто рекордное количество судов на рейде Мариупольского порта. Аж семь! И в порту девять! Я давненько такого не упомню.
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29.04.2021 09:13 Відповісти
Андрюша, прекрати бухать и протри шнифты и тогда увидишь, что суда только на приколе стоят.
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29.04.2021 09:33 Відповісти
На каком приколе, детка??? Если их не было, а потом они появились. И шо, сразу стали на прикол??? Два немаленьких балкера и пять малышей, да? Кстати, я приезжаю смотреть в оптику, будучи за рулем, а значит- трезвый. А ты, детка- бредишь, завязывай с наркотой.
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29.04.2021 09:36 Відповісти
да да! я вот тоже стою на рейде и писяю заборт
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29.04.2021 09:36 Відповісти
Не знаю насколько это эффективно. Что бы иметь возможность зайти в американский порт, до него нужно дойти. До Америки дров не хватит....
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29.04.2021 09:16 Відповісти
Молодцы американцы !!!

И трубопрокладчики выгнать из территориальных вод в Балтике на фиг
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29.04.2021 09:20 Відповісти
Зачем Расеи держать военный флот во внутреннем море, если американские ракеты могут со Средиземного моря обслуживать военные базы Московии в Крыму?...а .Украине давно пора прорыть на перешейке 20 км канала, для своего пролива, потому что соседка Московия никуда не денется
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29.04.2021 09:24 Відповісти
Лучше тогда вообще не иметь флот. Нет флота, нет проблем. Всё логично.
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29.04.2021 09:28 Відповісти
Скока-скока км??? Двадцать? Ну, прорыли 20 км, допустим. Что далее? Суда с какой осадкой смогут подойти к прорытому до глубины 8,0 м каналу со стороны Азовского моря? Не знаешь? А ты глянь на карту, для начала.
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29.04.2021 09:28 Відповісти
Хватит тролляка свою дупу рвать за паРашу. Иди помолись на икону своего Обнулённого.
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29.04.2021 09:44 Відповісти
О, ещё одна тварь-провокатор! Так скажи мне, ты за то чтобы рыть канал?
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29.04.2021 09:45 Відповісти
Смотрел проект Канал где то чуть больше 130 км из них 20 км суша занимает..
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29.04.2021 10:57 Відповісти
Проект на кшалт розвороту Дніпра, дешевше побудувати гіперпул.
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29.04.2021 12:32 Відповісти
вам там мало заплатили за северный поток? нужно доплатить и ***сь та Украина конём? Надоело уже слушать этих "озабоченцев"
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29.04.2021 09:28 Відповісти
https://short.d3.ru/kto-obzyvaetsia-2145493/ Кто обзывается...

Росія має заплатити ціну за закриття Керченської протоки, - Гербст - Цензор.НЕТ 3061

https://news.rambler.ru/other/44964205-reshenie-putina-ili-verhushka-lesnoy-mafii-medvedeva/ Бывший юрист https://ria-rosbolt.medium.com/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B8-4-%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0-f96a9af1bbe7 мафии , https://imrussia.org/en/politics/235 дослужившийся https://xn----7sbb1bhmfhfkaw4ne.xn--p1ai/%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD/ до звания военного https://dvornik-patriot.livejournal.com/434197.html преступника , https://www.kommersant.ru/doc/4793481 назвал кого-то другого политическим проходимцем. (Бурные аплодисменты, переходящие в пощечины).
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29.04.2021 09:38 Відповісти
анальний дружок путятишны?
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01.07.2021 12:11 Відповісти
клован зеленский такого указания в Омане от Патрушева не получаль
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29.04.2021 09:39 Відповісти
"По его словам, чем решительнее будет реакция на российские провокации и агрессию, тем меньше вероятность новых провокаций в будущем."
_Именно! Но, на беду - для всего мира! - руководители Запада понимать сие просто отказываются!
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29.04.2021 09:42 Відповісти
Хербст возмущён, а от Бубочки ни слова, нельзя злить Путлера перед встречей.
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29.04.2021 09:45 Відповісти
И опять "бывшие" говорят то, что нужно... Ох, уж эта дипломатия...
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29.04.2021 09:51 Відповісти
Если РФ в нарушение международных и морских законом закрывает пролив для прохода судов . То адекватным ответам таких действий стало бы закрытие Черноморских и Датских проливов. Превратив для РФ Балтийское и Черное море в закрытые лужи , на время их ограничительных действий в акватории Азовского и Черного морей и Керченского пролива. Одна угроза применения подобных санкций быстро бы отрезвила головы рашен неадекватов. А уж закрытие портов других стран для судов РФ это была бы просто дополнительная опция. Одно удивляет как подобное государство может быть членом ПАСЕ, ОБСЕ, и даже ООН.
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29.04.2021 09:56 Відповісти
очень правильное решение!
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29.04.2021 10:24 Відповісти
Россия за все должна платить. И много...
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29.04.2021 10:41 Відповісти
А мені здається краще Гербсту промовчати, бо це ж провокація московії, так зелені мухи? Ще ДБР від "ДНР" порушить справу, низя, в нас перестать стріляйт і нічого поганого не казати про ворога, бо заборонять показувати кіно зеленомухінської кіностудії на московії.
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29.04.2021 10:47 Відповісти
Держава, яка відверто зневажає міжнародне право, в тому числі міжнародне морське право, не має користуватися зручностями, які надають міжнародні угоди. Тому чорноморські протоки мають бути закриті для будь-яких суден РФ.
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29.04.2021 11:53 Відповісти
Джон всё распинается да распинается, а на него Хербст ложат и ложат. Или кладут?
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29.04.2021 12:51 Відповісти
Ай молодцы. Похоже наконец нашли управу на москальских орков, пропади они пропадом. Давить их надо по всем напрямкам.
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29.04.2021 12:52 Відповісти
 
 