На Харківщині відкрили реконструйоване приймальне відділення в одній з районних лікарень, - ОДА

У місті Дергачі на Харківщині завершилася реконструкція приймального відділення центральної районної лікарні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє спікер Харківської ОДА Владислав Сакович.

До початку ремонту приймального відділення розташовувалося на площі 200 квадратних метрів і мало тільки кілька невпорядкованих кабінетів. У ході реконструкції в межах президентської програми "Велике будівництво" площа відділення була збільшена до 700 квадратних метрів, а нові кабінети були оснащені сучасним медичним обладнанням.

"Ми отримали сучасну малу операційну, кімнати з санвузлами для комфортного перебування пацієнтів. Враховано всі сучасні вимоги для маломобільних і незрячих пацієнтів. Відремонтовано коридори і кабінети. Таких умов у нас раніше не було", - розповіла медичний директор лікарні Світлана Бережна.

У ході реконструкції приймального відділення в розпорядженні Дергачівської лікарні з'явився сучасний комп'ютерний томограф на 32 зрізи. Крім того, було встановлено новий апарат для гастроскопії і колоноскопії. Подібної апаратури в Дергачівської лікарні раніше не було, тепер же, зазначають медпрацівники, у них з'явилася можливість оперативно проводити діагностику і надавати кваліфіковану допомогу пацієнтам.

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"Відтепер ми маємо можливість обстежити повністю шлунково-кишковий тракт пацієнта. За технічного забезпечення відповідаємо всім вимогам Національної служби здоров'я за програмою раннього виявлення онкопатології шлунково-кишкового тракту", - сказала меддиректор лікарні.

З урахуванням розширення приміщення приймального відділення та оснащення його новим обладнанням тепер спектр послуг Дергачівської ЦРЛ розширився більш ніж в 2 рази, за рахунок чого лікарня зможе укладати більше контрактів з Національною службою здоров'я.

Нагадаємо, в 2021 році в Україні буде відновлено і оснащено сучасним діагностичним обладнанням 177 приймальних відділень. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.