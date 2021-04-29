Держдеп США підтвердив готовність включитися в роботу "Кримської платформи": Із задоволенням чекаємо продовження співпраці

Сполучені Штати вітають і підтримують мирну ініціативу України "Кримська платформа" й готові долучитися до неї, щоб досягти остаточної мети - припинення російської окупації Кримського півострова.

Про це повідомили в середу в офісі представника Державного департаменту США у відповідь на інформаційний запит Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"США вітають нову ініціативу України "Кримська платформа" та із задоволенням очікують продовження співпраці з Україною, а також нашими союзниками та партнерами щодо припинення російської окупації Кримського півострова й агресії (РФ. – Ред.) на сході України", - зауважили в американському зовнішньополітичному відомстві.

Крім того, у Держдепартаменті підкреслили, що США "підтверджують свою підтримку суверенітету й територіальній цілісності України, включно з її територіальними водами".

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Як повідомлялося, "Кримська платформа" – це новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною. Він має на меті підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму; відповіді викликам безпеки; посилення міжнародного тиску на Росію; запобігання подальшим порушенням прав людини; захист жертв окупаційного режиму; та зрештою деокупацію Криму. Україна активно пропонує іншим державам приєднатися до цієї міжнародної ініціативи.

Перший саміт міжнародної "Кримської платформи" запланований на 23 серпня в Києві. Нині триває підготовча робота на цьому напрямі.