УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13737 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 844 2

Держдеп США підтвердив готовність включитися в роботу "Кримської платформи": Із задоволенням чекаємо продовження співпраці

Держдеп США підтвердив готовність включитися в роботу

Сполучені Штати вітають і підтримують мирну ініціативу України "Кримська платформа" й готові долучитися до неї, щоб досягти остаточної мети - припинення російської окупації Кримського півострова.

Про це повідомили в середу в офісі представника Державного департаменту США у відповідь на інформаційний запит Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"США вітають нову ініціативу України "Кримська платформа" та із задоволенням очікують продовження співпраці з Україною, а також нашими союзниками та партнерами щодо припинення російської окупації Кримського півострова й агресії (РФ. – Ред.) на сході України", - зауважили в американському зовнішньополітичному відомстві.

Крім того, у Держдепартаменті підкреслили, що США "підтверджують свою підтримку суверенітету й територіальній цілісності України, включно з її територіальними водами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європарламент готує жорсткі санкції проти Росії, якщо вона продовжить агресію проти України

Як повідомлялося, "Кримська платформа" – це новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною. Він має на меті підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму; відповіді викликам безпеки; посилення міжнародного тиску на Росію; запобігання подальшим порушенням прав людини; захист жертв окупаційного режиму; та зрештою деокупацію Криму. Україна активно пропонує іншим державам приєднатися до цієї міжнародної ініціативи.

Перший саміт міжнародної "Кримської платформи" запланований на 23 серпня в Києві. Нині триває підготовча робота на цьому напрямі.

Автор: 

Держдепартамент США (1613) США (22545) Кримська платформа (320)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Танунах
показати весь коментар
29.04.2021 10:48 Відповісти
Обком дяди Сэма сам эту платформу и замутил
показати весь коментар
30.04.2021 15:46 Відповісти
 
 