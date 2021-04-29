"Гадаю, що наступного тижня Степанов ще буде міністром охорони здоров'я", - "слуга народу" Корнієнко
У порядку денному Верховної Ради відсутня постанова про звільнення Максима Степанова з поста міністра охорони здоров'я.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
"Є політичні настрої в парламенті, в певних фракціях, групах, а є регламент і процедура. На сьогодні немає ініційованого позачергового засідання щодо розгляду постанови, під яке збирали підписи колеги з партії "Голос", також немає цього пункту в порядку денному чергового засідання", - розповів парламентар.
За його словами, не йдеться про зняття Степанова, "тому що зняти Рада може лише за поданням прем'єр-міністра".
"Ця постанова - звернення до прем'єр-міністра з пропозицією внести постанову про зняття міністра. Думаю, що наступного тижня Степанов ще буде міністром охорони здоров'я", - зазначив Корнієнко.
Як повідомлялося, фракція "Голос" зібрала понад 150 підписів за проведення позачергового засідання парламенту, на якому розглянуть питання відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
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