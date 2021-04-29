УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6139 відвідувачів онлайн
Новини
831 8

"Гадаю, що наступного тижня Степанов ще буде міністром охорони здоров'я", - "слуга народу" Корнієнко

У порядку денному Верховної Ради відсутня постанова про звільнення Максима Степанова з поста міністра охорони здоров'я.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Є політичні настрої в парламенті, в певних фракціях, групах, а є регламент і процедура. На сьогодні немає ініційованого позачергового засідання щодо розгляду постанови, під яке збирали підписи колеги з партії "Голос", також немає цього пункту в порядку денному чергового засідання", - розповів парламентар.

За його словами, не йдеться про зняття Степанова, "тому що зняти Рада може лише за поданням прем'єр-міністра".

"Ця постанова - звернення до прем'єр-міністра з пропозицією внести постанову про зняття міністра. Думаю, що наступного тижня Степанов ще буде міністром охорони здоров'я", - зазначив Корнієнко.

Як повідомлялося, фракція "Голос" зібрала понад 150 підписів за проведення позачергового засідання парламенту, на якому розглянуть питання відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Також читайте: Рада може розглянути питання відставки Степанова в середині травня, - Железняк

Автор: 

відставка (1459) звільнення (2667) Степанов Максим (2196) Корнієнко Олександр (666)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И куртку на стол положит вместе с удостоверением министра?? Или все что нажил непосильным трудом ему останется???
показати весь коментар
29.04.2021 09:36 Відповісти
Наржались быстро.
Теперь "просто 3,14здят бабки".
показати весь коментар
29.04.2021 09:37 Відповісти
"Думаю, что на следующей неделе Степанов еще будет министром здравоохранения", - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 6223
показати весь коментар
29.04.2021 09:37 Відповісти
вот как от сердца отлегло, поживем еще неделю в безопасности.
показати весь коментар
29.04.2021 09:38 Відповісти
допоки президентом квартальний зевилупок-міністрами будуть стіпанови, а вченими-ківи.
показати весь коментар
29.04.2021 09:39 Відповісти
зеленский и корниенко жарят корабельную сосну покуривая айкосы
БАБАДА отпускает корниенко
бабада, бабада вторит зеленский
показати весь коментар
29.04.2021 09:43 Відповісти
СЛУГИНАРОДА - МРАЗИ
показати весь коментар
29.04.2021 09:44 Відповісти
Доктора смерть - на нары за умышленное убийство 40 тыс украинцев!
показати весь коментар
29.04.2021 09:47 Відповісти
 
 