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Новини Агресія Росії проти України
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Члени угруповання, які мали намір отруїти військовослужбовців хлором, працювали на куратора з "МДБ ЛНР" і передавали розвіддані про ЗСУ на Луганщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Члени угруповання, які мали намір отруїти військовослужбовців хлором, працювали на куратора з

Контррозвідники СБУ припинили діяльність ворожої агентурної мережі. До угруповання входили громадяни України, які виконували завдання контрольованого російськими спецслужбами так званого "МДБ ЛНР" в районі проведення операції об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що ворожі агенти, за грошову винагороду, збирали та передавали своїм кураторам розвідувальну інформацію про розташування, передислокацію, кількість особового складу, озброєння та військову техніку підрозділів ЗС України.

"У ході досудового розслідування встановлено, що члени мережі також готували терористичний акт у місці дислокації одного з підрозділів Збройних Сил України на території Луганської області шляхом отруєння військовослужбовців хімічною речовиною. За результатами проведення обшуків за місцями проживання членів агентурної мережі виявлено та вилучено речові докази злочинної діяльності – засоби конспіративного зв’язку, топографічні карти та схеми місцевості з позначеними об’єктами розвідувальних спрямувань, матеріали листування між членами мережі та співробітником так званого "МДБ ЛНР".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Припинено спробу розпилення хлору в місці дислокації ЗСУ на Луганщині. Виявлено терористичне угрупування, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Члени угруповання, які мали намір отруїти військовослужбовців хлором, працювали на куратора з МДБ ЛНР і передавали розвіддані про ЗСУ на Луганщині, - СБУ 01
Члени угруповання, які мали намір отруїти військовослужбовців хлором, працювали на куратора з МДБ ЛНР і передавали розвіддані про ЗСУ на Луганщині, - СБУ 02
Члени угруповання, які мали намір отруїти військовослужбовців хлором, працювали на куратора з МДБ ЛНР і передавали розвіддані про ЗСУ на Луганщині, - СБУ 03
Члени угруповання, які мали намір отруїти військовослужбовців хлором, працювали на куратора з МДБ ЛНР і передавали розвіддані про ЗСУ на Луганщині, - СБУ 04
Члени угруповання, які мали намір отруїти військовослужбовців хлором, працювали на куратора з МДБ ЛНР і передавали розвіддані про ЗСУ на Луганщині, - СБУ 05
Члени угруповання, які мали намір отруїти військовослужбовців хлором, працювали на куратора з МДБ ЛНР і передавали розвіддані про ЗСУ на Луганщині, - СБУ 06
Члени угруповання, які мали намір отруїти військовослужбовців хлором, працювали на куратора з МДБ ЛНР і передавали розвіддані про ЗСУ на Луганщині, - СБУ 07

Членів агентурної мережі затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Співробітнику так званого "МДБ ЛНР" заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1
ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України.

Тривають невідкладні оперативні та слідчі дії.

Раніше Цензор.НЕТ писав про те, що припинено спробу розпорошення хлору в місці дислокації ЗСУ на Луганщині.

Автор: 

СБУ (12780) теракт (1011) тероризм (2865) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+5
а вы еще все границы с оккупантом откройте, не только КПП. Идиоты кто придумал пропуск "ваших людей" с оккупированной территории. Не можете контролировать закройте.
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29.04.2021 09:55
+4
а ти не здогадуєшся хто це придумав? він кожного дня відосики знімає....
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29.04.2021 09:57
+2
Московских серебряников не хватает на нормальные телефоны . Своих холуев путинфюрер держит в черном теле .
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29.04.2021 09:55
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а вы еще все границы с оккупантом откройте, не только КПП. Идиоты кто придумал пропуск "ваших людей" с оккупированной территории. Не можете контролировать закройте.
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29.04.2021 09:55 Відповісти
а ти не здогадуєшся хто це придумав? він кожного дня відосики знімає....
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29.04.2021 09:57 Відповісти
при чем пропуск пенсов до агентуры в тылу? какая связь между ними? ты идиот?
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29.04.2021 10:04 Відповісти
Пенсионеры заниматься вербовкой.
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29.04.2021 10:07 Відповісти
какие пенсы? там кто хочет под пенсами пройдет. Не отмазывай их. Там пенсы тоже рыло в пуху.
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29.04.2021 10:08 Відповісти
Московских серебряников не хватает на нормальные телефоны . Своих холуев путинфюрер держит в черном теле .
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29.04.2021 09:55 Відповісти
как раз на войне самое надежное средство связи - КНОПОЧНЫЕ телефоны.
Все не угомонишься, тролятина, с нескольких аккаунтов Алеша строчит.
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29.04.2021 10:05 Відповісти
Пополнение обменного фонда , но только ***** по хер , раз Осел не хочет обменивать черед Мертветчука , то обменов не будет вообще.
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29.04.2021 10:01 Відповісти
скорее всего это постановка для отвлечения лохов от дерибана Зеленского и
получения новых погон
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29.04.2021 10:01 Відповісти
Новичка-не хватает?Хлором,в первую мировую травили..
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29.04.2021 10:14 Відповісти
Це мабуть повстанці, як їх називав один Найвелічайший мужичила?
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29.04.2021 10:59 Відповісти
..и шото абсолютно никакого внимания СБУ не обращает на агентурную сеть и многочисленных кураторов орудующих на Печерских Пагорбах и в офисах коломойских-ахметовых-пинчуков-фирташей..
за продажную ЦВК и Аксёнова доблестной баклановской СБУ отдельный "привет"
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29.04.2021 11:49 Відповісти
Такое гавно надо топить.
В бочке с говном!
И отправлять в запоребье с надписью "Это ваше"...
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29.04.2021 12:49 Відповісти
собрать все ето сепарское кодло и отравить хлором, чтоб последней мыслью у них было что травить людей нехорошо!
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29.04.2021 13:53 Відповісти
 
 