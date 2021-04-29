За призначення Галущенка міністром енергетики збереться приблизно 245 голосів нардепів, - "слуга народу" Арахамія

Лідер фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія вважає, що за призначення Германа Галущенка міністром енергетики збереться приблизно 245 голосів народних депутатів, за мінімально необхідних 226.

Про це він розповів журналістам перед початком засідання Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Арахамії, нині відбуваються зустрічі Галущенка з фракцією ОПЗЖ, групами "Довіра" і "За майбутнє", а фракція СН вже погодила його кандидатуру.

Нардеп зізнався, що підтримує призначення Галущенка міністром енергетики.

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Говорячи про те, чим відрізняються програми попереднього кандидата на пост міністра енергетики Юрія Вітренка і нинішнього Германа Галущенка, він порадив послухати виступ Галущенка з трибуни Ради перед голосуванням за його призначення.

"А взагалі Вітренко має досвід в сфері Нафтогазу, а зараз найбільша проблема в енергетиці саме в енергетичній сфері, а тут Галущенко саме фахівець. Він розуміє всі системні проблеми, які тут є", - додав Арахамія.