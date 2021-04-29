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Новини Коронавірус і карантин
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За добу через COVID-19 у Києві померли 30 осіб, видужали - 784, виявили 940 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві зафіксували 940 нових випадків захворювання на COVID-19 (загалом - 194 630).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, захворіли 548 жінок віком від 18 до 92 років, 355 чоловіків віком від 18 до 94 років, 22 дівчинки від 25 днів до 17 років і 15 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

За добу зареєстровано 30 летальних випадків від вірусу (всього 4567)

Крім того, госпіталізовано 86 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом і 255 з підозрою на COVID-19 і пневмоніями

Також Кличко повідомив, що 784 жителі Києва подолали коронавірус (всього 122 831).

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Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (180), Солом'янському (154) та Шевченківському (142) районах.

За добу через COVID-19 у Києві померли 30 осіб, видужали - 784, виявили 940 нових випадків, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19422) Кличко Віталій (3508) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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За рік "пандемії" в Києві від серцево-судинних хвороб і онкологій померло 150 тисяч українців. Але про ці смерті від Кличка ви не почуєте, бо вони легкі і приємні, не трагічні для родичів. І взагалі ці хвороби не заразні. Так що плювати.
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29.04.2021 10:22 Відповісти
О, перекличка росіян під українськими новинами зранку. Це московська нація вимре від триперу.
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29.04.2021 10:41 Відповісти
Педофил твой путяра. Трипер пойди проверь.
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29.04.2021 11:06 Відповісти
На біса відкривають школи? Замала статистика?
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29.04.2021 10:40 Відповісти
може, для того, щоб діти не були дебілами?
і до чого тут статистика? немає жодних підтверджених наукою даних, що діти є головними переносчиками "сарс-ков-2", їх вплив на епід. ситуацію нікчемний
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29.04.2021 10:44 Відповісти
Давайте вы в своей Москве будете решать, кто вам нужнее: живые дебилы или мертвые умные. Украинские дети не боятся компьютера.
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29.04.2021 11:07 Відповісти
Та не треба так настирливо приписувати іншим власні недоліки. Я розумію, що ти ще й некрофіл до того ж, але повір, більшість населення Землі твоїх смаків не поділяє.
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29.04.2021 11:21 Відповісти
Ну то ти ж мені приписуєш з першого свого коментаря. Чому мені не можна?
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29.04.2021 11:30 Відповісти
Антипка вже не справляється, то тебе відправили на допомогу?
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29.04.2021 11:30 Відповісти
 
 