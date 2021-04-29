За добу через COVID-19 у Києві померли 30 осіб, видужали - 784, виявили 940 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві зафіксували 940 нових випадків захворювання на COVID-19 (загалом - 194 630).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, захворіли 548 жінок віком від 18 до 92 років, 355 чоловіків віком від 18 до 94 років, 22 дівчинки від 25 днів до 17 років і 15 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

За добу зареєстровано 30 летальних випадків від вірусу (всього 4567)

Крім того, госпіталізовано 86 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом і 255 з підозрою на COVID-19 і пневмоніями

Також Кличко повідомив, що 784 жителі Києва подолали коронавірус (всього 122 831).

Читайте також: Київ послаблює карантин: З 1 травня транспорт працюватиме в звичайному режимі, школи і дитсадки відкриються з 5 травня

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (180), Солом'янському (154) та Шевченківському (142) районах.