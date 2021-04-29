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Новини ДТП
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Під Харковом зіткнулися два ВАЗи: постраждали семеро людей, зокрема двоє неповнолітніх, - поліція. ФОТОрепортаж

Біля села Хроли під Харковом сталася ДТП за участю двох автомобілів ВАЗ, в результаті якої постраждали сім осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції в Харківській області, аварія сталася 28 квітня близько 14:40 неподалік с. Хроли Харківського району.

Попередньо встановлено, що 18-річний водій автомобіля ВАЗ "21011" не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем "ВАЗ 21099" під керуванням 64-річного водія.

В результаті ДТП травмувалися водій ВАЗ "21011" і троє його пасажирів 16, 17 і 18 років, а також водій "ВАЗ 21099" і його пасажири - дві 34-річні жінки.

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Під Харковом зіткнулися два ВАЗи: постраждали семеро людей, зокрема двоє неповнолітніх, - поліція 01

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Під Харковом зіткнулися два ВАЗи: постраждали семеро людей, зокрема двоє неповнолітніх, - поліція 02
Під Харковом зіткнулися два ВАЗи: постраждали семеро людей, зокрема двоє неповнолітніх, - поліція 03
Фото: Нацполіція

Автор: 

ДТП (4465) Харківщина (6054)


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Ну как же не написать про столкновение ДВУХ ВАЗов!
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29.04.2021 10:33 Відповісти
Художник Пежов - "Разбитые ВАЗы"
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29.04.2021 10:44 Відповісти
Минус 2 таза...
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29.04.2021 10:34 Відповісти
Дорога там вообще никакая на протяжении километров трёх
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29.04.2021 11:01 Відповісти
Похоже на то. Заметно что скорость была небольшая, как после лобового столкновения эти тазы довольно бодро выглядят. Было бы там хотя бы 60 км/ч - вырезали бы трупов из смятых жестянок.
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29.04.2021 11:15 Відповісти
Там и 40 - много. Объезжали ямы, да не поняли друг друга
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29.04.2021 11:20 Відповісти
Там в сутки проезжает 2 машины,однако не разминулись.Молодых надо проверить на алкоголь и наркотики.Многие сельские автомобилисты боятся выезжать в крупные города,ибо теряются в наглых потоках.Обучение в Украине примитивно и дорого,к сожалению.
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29.04.2021 11:58 Відповісти
 
 