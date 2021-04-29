Під Харковом зіткнулися два ВАЗи: постраждали семеро людей, зокрема двоє неповнолітніх, - поліція. ФОТОрепортаж

Біля села Хроли під Харковом сталася ДТП за участю двох автомобілів ВАЗ, в результаті якої постраждали сім осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції в Харківській області, аварія сталася 28 квітня близько 14:40 неподалік с. Хроли Харківського району.

Попередньо встановлено, що 18-річний водій автомобіля ВАЗ "21011" не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем "ВАЗ 21099" під керуванням 64-річного водія.

В результаті ДТП травмувалися водій ВАЗ "21011" і троє його пасажирів 16, 17 і 18 років, а також водій "ВАЗ 21099" і його пасажири - дві 34-річні жінки.

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Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.





Фото: Нацполіція