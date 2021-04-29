Ухвалення змін до Земельного кодексу є критичним кроком на шляху до відкритого і прозорого ринку сільгоспземлі, - посольство США

Закон сприятиме децентралізації та усуватиме можливості для корупції.

Про це у Twitter повідомляє посольство США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ухвалення законопроєкту № 2194 є критичним кроком на шляху до відкритого та прозорого ринку с/г землі. Після його ухвалення закон сприятиме децентралізації та усуватиме можливості для корупції. Проєкти законів № 2195, № 3205 - важливі кроки, які ще очікують на рішення ВР", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше парламент ухвалив закон про внесення змін до Земельного кодексу та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.

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