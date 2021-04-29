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Ухвалення змін до Земельного кодексу є критичним кроком на шляху до відкритого і прозорого ринку сільгоспземлі, - посольство США
Закон сприятиме децентралізації та усуватиме можливості для корупції.
Про це у Twitter повідомляє посольство США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Ухвалення законопроєкту № 2194 є критичним кроком на шляху до відкритого та прозорого ринку с/г землі. Після його ухвалення закон сприятиме децентралізації та усуватиме можливості для корупції. Проєкти законів № 2195, № 3205 - важливі кроки, які ще очікують на рішення ВР", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше парламент ухвалив закон про внесення змін до Земельного кодексу та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.
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+5 Arkady Korshun
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корешам зеленского нужны земля и не нужны голодные лохобаны,
что птддерживает посоььство США ? Дерибан и кидалово ?
оккупантов, подогревая шахтёрскую пьянь , которая выползла, с мусорскоот одобрения,
еа улицы требовать российских пенсий и ништяков, теперь эти же, практически, мусора
принимают законы о дерибане, только теперь они поняли, что кремляди их бортуют,
и имитируют гос.деятельносьь, а посольство США вынужденно поддерживает бандитов ...
США "нам" не враги, нт мы сами голосуем за русский мир и клованов с ермаками ...
Твою или мою?
не думаю, что ваш дробовик их остановит
Агрисивные США?
суд Линча это ни о чём
Зараз коррупціонери захапали тисячі гектарів державної землі безкоштовно.
Тому скажемо наше велике НІ земельному ринку. Нехай земля залишається в держвласності, аж поки щирі українці через різні хитрі схеми не зроблять її своєю. Дамо відпір іноземним інтервентам! Україна для українців* !!!
* з потрійним українсько-ізраїльско-кіпрським громадянством
по нашим новостям идет что все, продали вас
Теперь разрешено передавать и продавать право аренды без согласования с владельцем пая, предоставляя преимущественное право на покупку земли лицам, которые собираются заниматься добычей полезных ископаемых, заставляя крестьян, обрабатывающих землю на основе права пользования и пожизненного владения, выкупить свои огороды по рыночной стоимости, конкурируя с зарубежными банками", - сказано в сообщении пресс-службы партии.
Тимошенко напомнила, что президент обещал референдум по этому вопросу.
"Я хочу напомнить всем, как президент обещал, что проведет референдум и спросит у людей, продавать землю иностранцам и вообще продавать ли ее. Сегодня без каких-либо референдумов у нас с вами забрали 72% территории Украины. Именно столько составляет сельскохозяйственная земля. Нам больше не будет принадлежать не только земля. Украинцам не будут принадлежать урожаи, доходы от своей земли, народу не будет принадлежать ничего на нашей земле и даже под ней. Потому что нас только что 284 депутата продали - по требованию президента. Потому что он лично во главе всего этого стоит", - заявила политик.
Нардеп добавила, что сегодняшняя власть пришла к управлению страной при помощи олигархов и выполняет из прихоти, "распродавая землю, стратегические объекты, газ и нефтепроводы, недра". Она заявила, что украинский народ с этим не согласится.