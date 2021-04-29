Апеляційний суд відсторонив від посади підозрюваного в корупції керівника НААН України, - Нацполіція

28 квітня Київський апеляційний суд за клопотанням слідчого управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Нацполіції та під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора ухвалив рішення про відсторонення від посади керівника Національної академії аграрних наук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Повідомляється, що посадовець Національної академії аграрних наук підозрюється у скоєнні корупційного злочину. Слідчі Нацполіції подали клопотання до суду про обрання директору Національної академії аграрних наук України запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.

"Керівник НААН України підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Зокрема, директор сприяв у призначенні на посаду керівника одного з державних підприємств, що входять у структуру НААН України. У свою чергу новопризначений керівник мав не перешкоджати укладанню договорів про спільну діяльність між державним підприємством та конкретно визначеними суб’єктами господарської діяльності", - йдеться в повідомленні.

Також підозрюваний сприяв зарахуванню цієї ж особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшої передачі відповідних матеріалів на розгляд Президії НААН. За свою "допомогу" фігурант отримав елітний позашляховик.

Досудове розслідування триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подано до суду клопотання про обрання підозрюваному в корупції директору НААН запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - Нацполіція