Полтавщина має всі шанси найближчим часом вийти з "червоної" зони, - голова ОДА Синєгубов

Епідеміологічні показники в області покращилися, а отже, регіон має всі шанси вийти з "червоної" зони карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив глава ОДА Олег Синєгубов.

"Полтавщина має всі шанси незабаром вийти з червоної зони. Запроваджений урядом адаптивний карантин – інструмент, який дає змогу ефективно стримати й локалізувати поширення коронавірусної інфекції", - йдеться в повідомленні.

Синєгубов зазначив, що на початку квітня, коли в деяких громадах були посилені карантинні заходи, рівень госпіталізації в області сягав 80 на 100 тис. населення. Зараз - 58,2 на 100 тис. населення, тобто динаміка рівня госпіталізації зменшилася на 27%.

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"Також протягом останнього тижня завантаженість ліжок зменшилася до 44,7%. Ці показники перебувають у межах норми, водночас коефіцієнт виявлення випадків інфікування дещо підвищений – 21,7% (норма – менше 20%). Поліпшилася й динаміка виявлених випадків запалення легень: якщо нещодавно фіксували по 200 пневмоній за добу, наразі – 130. Усе це вказує на зменшення кількості важких випадків захворювання на COVID-19", - підкреслив голова ОДА.