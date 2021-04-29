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Новини
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У списку недружніх РФ країн, що блукає інтернетом, хороші держави. У ньому не соромно перебувати, - глава МЗС Литви Ландсберґіс

У списку недружніх РФ країн, що блукає інтернетом, хороші держави. У ньому не соромно перебувати, - глава МЗС Литви Ландсберґіс

Литві буде не соромно перебувати в списку "недружніх" Росії держав, який анонсувала влада РФ і попередньо опублікували РосЗМІ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це в коментарі Baltic News Service заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсберґіс.

Минулого тижня глава МЗС РФ Сергій Лавров повідомив, що буде сформовано список "недружніх" Росії держав.

23 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дозволяє застосовувати заходи до таких країн, наприклад, обмежувати найм російських громадян їхнім дипломатичним установам. Список країн ще не опубліковано, але РосЗМІ повідомляли, що до нього можуть потрапити Україна, США, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Канада, Британія та Австралія.

Ландсберґіс сказав, що йому складно оцінювати цю інформацію, бо Литва не отримувала ще ні офіційних заяв, ні документів.

Однак він додав, що "список, який блукає інтернетом, видається серйозним списком хороших держав, у якому не соромно перебувати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров анонсував швидку появу списку "недружніх" Росії країн: Це справа недовга

23 квітня Путін підписав указ "Про застосування заходів впливу (протидії) на недружні дії іноземних держав". Як сказано в тексті документа, він ухвалений "з метою захисту інтересів і безпеки РФ і відповідно до федеральних законів від 30 грудня 2006 № 281-ФЗ "Про спеціальні економічні заходи і примусові заходи" і від 4 червня 2018 р. № 127 ФЗ "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії США та інших іноземних держав".

Цим указом, зокрема, обмежуються можливості дипломатичних представництв таких держав наймати співробітників у Росії.

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Перелік недружніх держав визначить уряд РФ.

Газета "Известия" повідомила, що уряд РФ незабаром опублікує список "недружніх країн".

"Опинитися в "недружньому" списку ризикують приблизно десять держав. За словами одного з обізнаних співрозмовників, до списку можуть потрапити США, Польща, Чехія, Литва, Латвія, Естонія. Інше джерело газети в держструктурах додало, що цілком можливе включення до переліку також Великої Британії, Канади, України та Австралії", йшлося в публікації від 27 квітня.

Нагадаємо, раніше Лавров заявив, що список "недружніх" до РФ країн буде періодично доповнюватися і переглядатися.

Автор: 

Лавров Сергій (1576) Литва (2381) МЗС (4109) росія (64958) Ландсбергіс Габріелюс (213)


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Топ коментарі
+11
Подарите Лаврову Атлас мира, там полный список недружественных для РФ стран
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29.04.2021 11:09
+6
І мене з кумом запишіть!
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29.04.2021 11:16
+5
100% Список НЕ п"д"р"с"в
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29.04.2021 11:08
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100% Список НЕ п"д"р"с"в
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29.04.2021 11:08 Відповісти
Подарите Лаврову Атлас мира, там полный список недружественных для РФ стран
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29.04.2021 11:09 Відповісти
Тогда карлики из кремлятника засекретят этот список.
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29.04.2021 11:12 Відповісти
Весь Мир. Кроме Северной Кореи. Но и она не друг, а плацдарм.
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29.04.2021 11:12 Відповісти
Зимбабве, Конго и Сомали ещё. По своему духу террористов и мародёров, они подходят для РФ.
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29.04.2021 11:18 Відповісти
Германии и Франции там нет... Вот такой он Нормандский формат...
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29.04.2021 11:15 Відповісти
Унаследовав мавзолейное дерьмо единолично в 1991 году РАБссия превратилась в отстойник международного терроризма...,а сбитые самолеты типа Леха Качинского или малазийского Боинга то для мавзолейных уродов детская забава,не говоря о Норд Осте и Беслане с домами на Мацковии....
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29.04.2021 11:15 Відповісти
І мене з кумом запишіть!
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29.04.2021 11:16 Відповісти
Цікаво було б глянути список "дружніх" країн.
Яке там ще лайно, крім кндр і асада.
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29.04.2021 11:17 Відповісти
ХАМАС, Хезболла, Иран и Бен Ладен Мавзолейный...больше братанов нет,от слова совсем...
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29.04.2021 11:19 Відповісти
КГБ Белоруси и РАБссии раскрыли международный терроризм,буржуины Мира хотели ликвидировать фюрера Лукашеску..., сами себя назначают и ликвидируют...КГБ воно таке...
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29.04.2021 11:25 Відповісти
Страны Балтии последовательны в своем отношении к россии и там определенно невозможно такое явление как "опезеже", в отличии от Украины. Видимо, основные эшелоны кацапской биомассы во время оккупации отправлялись к нам.
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29.04.2021 11:28 Відповісти
На відміну від українців, російськомовне лайно балтійців ніколи "аднім народам" не називало.
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29.04.2021 11:32 Відповісти
Австралия?! Не Германия, не Франция? Австралия?
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29.04.2021 11:30 Відповісти
А Германия с какого перепугу в списке должна оказаться. Если убрать шелуху политических высказываний про "осуждение" и "призывания", то по факту Германия - один из лучших союзников рф, местами даже посильнее откровенно прокацапской Австрии.
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29.04.2021 11:34 Відповісти
беда пришла откуда не ждали

В блуждающем в интернете списке недружественных РФ стран хорошие государства. В нем не стыдно находиться, - глава МИД Литвы Ландсбергис - Цензор.НЕТ 8121
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29.04.2021 11:31 Відповісти
В этом списке точно есть мы. А как государство, ничего хорошего из себя мы не представляем. Высказывание лживо.
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29.04.2021 11:31 Відповісти
Майбутня коаліція?...
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29.04.2021 11:34 Відповісти
А США з Британією під зовнішнім керування кого?
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29.04.2021 11:51 Відповісти
У списку недружніх РФ країн, що блукає інтернетом, хороші держави. У ньому не соромно перебувати, - глава МЗС Литви Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 1672
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29.04.2021 12:01 Відповісти
Подаруйте тим мокшанцям глобус роїсії, хай на нього собі й "мандражують", якщо у світі так багато країн, які їх відкрито посилають на...., подалі від себе!
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29.04.2021 11:45 Відповісти
Вам кацапи, простіше скласти список васальних для вас країн, бо дружньої ні одної, а це вірмени, білоруси, північні корейці, іранці, трішечки африканців і всі терористичні угрупування і все.
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29.04.2021 13:42 Відповісти
 
 