У списку недружніх РФ країн, що блукає інтернетом, хороші держави. У ньому не соромно перебувати, - глава МЗС Литви Ландсберґіс

Литві буде не соромно перебувати в списку "недружніх" Росії держав, який анонсувала влада РФ і попередньо опублікували РосЗМІ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це в коментарі Baltic News Service заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсберґіс.

Минулого тижня глава МЗС РФ Сергій Лавров повідомив, що буде сформовано список "недружніх" Росії держав.

23 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дозволяє застосовувати заходи до таких країн, наприклад, обмежувати найм російських громадян їхнім дипломатичним установам. Список країн ще не опубліковано, але РосЗМІ повідомляли, що до нього можуть потрапити Україна, США, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Канада, Британія та Австралія.

Ландсберґіс сказав, що йому складно оцінювати цю інформацію, бо Литва не отримувала ще ні офіційних заяв, ні документів.

Однак він додав, що "список, який блукає інтернетом, видається серйозним списком хороших держав, у якому не соромно перебувати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров анонсував швидку появу списку "недружніх" Росії країн: Це справа недовга

23 квітня Путін підписав указ "Про застосування заходів впливу (протидії) на недружні дії іноземних держав". Як сказано в тексті документа, він ухвалений "з метою захисту інтересів і безпеки РФ і відповідно до федеральних законів від 30 грудня 2006 № 281-ФЗ "Про спеціальні економічні заходи і примусові заходи" і від 4 червня 2018 р. № 127 ФЗ "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії США та інших іноземних держав".

Цим указом, зокрема, обмежуються можливості дипломатичних представництв таких держав наймати співробітників у Росії.

Також читайте: Лавров про відносини РФ і США: Пропонували Адміністрації Байдена обнулити все те, що почав Обама

Перелік недружніх держав визначить уряд РФ.

Газета "Известия" повідомила, що уряд РФ незабаром опублікує список "недружніх країн".

"Опинитися в "недружньому" списку ризикують приблизно десять держав. За словами одного з обізнаних співрозмовників, до списку можуть потрапити США, Польща, Чехія, Литва, Латвія, Естонія. Інше джерело газети в держструктурах додало, що цілком можливе включення до переліку також Великої Британії, Канади, України та Австралії", йшлося в публікації від 27 квітня.

Нагадаємо, раніше Лавров заявив, що список "недружніх" до РФ країн буде періодично доповнюватися і переглядатися.