УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6209 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 422 10

70 469 щеплень від COVID-19 за добу - не межа. Зараз доводимо, що вакцинувати 6 млн осіб на місяць - реально, - Ляшко

70 469 щеплень від COVID-19 за добу - не межа. Зараз доводимо, що вакцинувати 6 млн осіб на місяць - реально, - Ляшко

70 469 щеплень від COVID-19 за добу - це не межа здатностей медичної системи України.

Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбук головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це просто найбільша (поки що) кількість за весь період з початку вакцинальної кампанії. У кінці березня коли я сказав, що ми підготували медичну систему і готові робити до 6 млн щеплень за місяць, зустрів шквал критики та скепсису. Зараз доводимо - це реально! Питання тільки за наявністю вакцин", - зазначив Ляшко.

Він уточнив, що, на жаль, у світі досі спостерігається глобальний дефіцит вакцин від коронавірусу.

Також читайте: За добу в Україні вакцинували від коронавірусу рекордну кількість людей - 70 469, загалом - 629 184, - Степанов

"Але докладаємо всіх зусиль, щоб вони були в Україні. Вакцинація від COVID-19 проводиться в кабінетах щеплення (їх вже 2127), максимально залучені мобільні бригади. Додатково ми надали можливість реєструвати на вакцинацію компанії в яких більше, ніж 50 людей хочуть зробити щеплення і щойно з’являться вакцини ми їх провакцинуємо. На сьогодні 404 колективи записали понад 50 тис. бажаючих", - додав він.

Крім цього, Ляшко уточнив, що для проведення повторної вакцинації з 19 травня по 1 червня вакциною AstraZeneca вже зарезервовано 15 тис. доз препарату.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
6 млн прививок в месяц есть чем делать?
показати весь коментар
29.04.2021 11:44
+1
Ляшко это диагноз
показати весь коментар
29.04.2021 11:32
+1
бо там уряд працює ,а у нас тільки імітує..
показати весь коментар
29.04.2021 13:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По примеру паРАШИ Ляшко тоже перешёл на кокс?
показати весь коментар
29.04.2021 11:27 Відповісти
Ляшко это диагноз
показати весь коментар
29.04.2021 11:32 Відповісти
6 млн прививок в месяц есть чем делать?
показати весь коментар
29.04.2021 11:44 Відповісти
Он же не заявлял что сделают 6 млн. Он чисто теоретически предположил. Ну, если нам подарят эти миллионы доз, шприцы, средства обработки и волонтерский корпус уколистов.
показати весь коментар
29.04.2021 11:59 Відповісти
і бажано щоб у вакцин був малий строк використання, як астразенека (до 31.05.21), що прийшла від ковакс 23 квітня, це класна сракопіджигалочка, тільки так активується 70 тищ-6млн.
показати весь коментар
29.04.2021 12:08 Відповісти
Хто ближче до корита (до вакцин), того і вакцинують, списків понароблювали, а вакцинуватись проблемно, повний бардак.
показати весь коментар
29.04.2021 12:01 Відповісти
В Бутані було 37 лікарів на 760 тис населення. Вони за тиждень провакцинували 450 тис людей.
показати весь коментар
29.04.2021 12:05 Відповісти
бо там уряд працює ,а у нас тільки імітує..
показати весь коментар
29.04.2021 13:54 Відповісти
як кажуть говорити не мішки носити,ну як це може бути якщо з оф.інформаційних джерел відомо що немає стільки наявної вакцини,хіба що її будуть бадяжити 1 до 10000?
показати весь коментар
29.04.2021 13:52 Відповісти
 
 