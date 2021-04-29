70 469 щеплень від COVID-19 за добу - не межа. Зараз доводимо, що вакцинувати 6 млн осіб на місяць - реально, - Ляшко

70 469 щеплень від COVID-19 за добу - це не межа здатностей медичної системи України.

Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбук головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це просто найбільша (поки що) кількість за весь період з початку вакцинальної кампанії. У кінці березня коли я сказав, що ми підготували медичну систему і готові робити до 6 млн щеплень за місяць, зустрів шквал критики та скепсису. Зараз доводимо - це реально! Питання тільки за наявністю вакцин", - зазначив Ляшко.

Він уточнив, що, на жаль, у світі досі спостерігається глобальний дефіцит вакцин від коронавірусу.

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"Але докладаємо всіх зусиль, щоб вони були в Україні. Вакцинація від COVID-19 проводиться в кабінетах щеплення (їх вже 2127), максимально залучені мобільні бригади. Додатково ми надали можливість реєструвати на вакцинацію компанії в яких більше, ніж 50 людей хочуть зробити щеплення і щойно з’являться вакцини ми їх провакцинуємо. На сьогодні 404 колективи записали понад 50 тис. бажаючих", - додав він.

Крім цього, Ляшко уточнив, що для проведення повторної вакцинації з 19 травня по 1 червня вакциною AstraZeneca вже зарезервовано 15 тис. доз препарату.