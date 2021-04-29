Коболєв про звільнення: Не маю наміру влаштовувати цирк, залишаю Вітренку ключі від кабінету

Андрій Коболєв залишає пост глави "Нафтогазу" після 7 років роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Коболєв повідомив у Facebook.

"Сьогодні мій останній день роботи в Нафтогазі. Це були насичені 7 років 1 місяць 3 дні перетворення неможливого в досяжне. No Regrets. Озвучувати перелік досягнень Нафтогазу за цей час вважаю зайвим. Їх знають наші опоненти, знають наші союзники. Все, що ми зробили, вже увійшло в історію і ці факти не знищити", - йдеться в повідомленні.

За словами Коболєва, у нього є претензії до вчорашніх рішень уряду, але не в частині його звільнення, а в тому, що вони зараз "ставлять хрест на реформі корпоративного управління".

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"Важливо пояснити. Я не маю наміру влаштовувати цирк і підставляти під удар Нафтогаз. Зараз основне завдання команди - зберегти динаміку роботи, яка встановилася у нас останнім часом, і забезпечити розвиток видобутку, роздрібного бізнесу та інших стратегічних напрямків Групи. Я залишаю ключі від кабінету Юрію Вітренку. Останнє задоволення, яке дозволив собі як глава Нафтогазу, - підписав рішення про початок сейсмічних робіт на Чорноморському шельфі", - підсумував ексглава" Нафтогазу ".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що жодних заяв про звільнення не писав.

Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу", а заступника голови Міненерго Бойка - т.в.о. міністра енергетики.

Сьогодні Рада призначила Галущенка міністром енергетики.