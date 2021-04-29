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Коболєв про звільнення: Не маю наміру влаштовувати цирк, залишаю Вітренку ключі від кабінету

Коболєв про звільнення: Не маю наміру влаштовувати цирк, залишаю Вітренку ключі від кабінету

Андрій Коболєв залишає пост глави "Нафтогазу" після 7 років роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Коболєв повідомив у Facebook.

"Сьогодні мій останній день роботи в Нафтогазі. Це були насичені 7 років 1 місяць 3 дні перетворення неможливого в досяжне. No Regrets. Озвучувати перелік досягнень Нафтогазу за цей час вважаю зайвим. Їх знають наші опоненти, знають наші союзники. Все, що ми зробили, вже увійшло в історію і ці факти не знищити", - йдеться в повідомленні.

За словами Коболєва, у нього є претензії до вчорашніх рішень уряду, але не в частині його звільнення, а в тому, що вони зараз "ставлять хрест на реформі корпоративного управління".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посли G7 про звільнення Коболєва: Виключення політичного втручання в управління держпідприємствами є важливим для виконання міжнародних зобов'язань України

"Важливо пояснити. Я не маю наміру влаштовувати цирк і підставляти під удар Нафтогаз. Зараз основне завдання команди - зберегти динаміку роботи, яка встановилася у нас останнім часом, і забезпечити розвиток видобутку, роздрібного бізнесу та інших стратегічних напрямків Групи. Я залишаю ключі від кабінету Юрію Вітренку. Останнє задоволення, яке дозволив собі як глава Нафтогазу, - підписав рішення про початок сейсмічних робіт на Чорноморському шельфі", - підсумував ексглава" Нафтогазу ".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що жодних заяв про звільнення не писав.

Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу", а заступника голови Міненерго Бойка - т.в.о. міністра енергетики.

Сьогодні Рада призначила Галущенка міністром енергетики.

Автор: 

Нафтогаз (4407) Коболєв Андрій (822) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+8
Озвучивать достижения считаю лишним, лучше просто выпишу себе премию
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29.04.2021 11:29
+7
Одна мама засумувала на березі США...
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29.04.2021 11:28
+5
Андрюха мог вежливо послать нах, а Юрик будет лизать цирковой труппе минЬетчиков ботинки.
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29.04.2021 11:35
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Одна мама засумувала на березі США...
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29.04.2021 11:28 Відповісти
карлик на засРашке празднует победу, и бывший пожарный по фамилии Фирташ может спать спокойно, никто его облгазы трогать не будет.... фиКало,мойскому отстегнет за услугу$$$
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29.04.2021 11:33 Відповісти
Озвучивать достижения считаю лишним, лучше просто выпишу себе премию
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29.04.2021 11:29 Відповісти
Заміна шила на мило.
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29.04.2021 11:33 Відповісти
Андрюха мог вежливо послать нах, а Юрик будет лизать цирковой труппе минЬетчиков ботинки.
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29.04.2021 11:35 Відповісти
То є нюанси.
Як у анекдоті.
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29.04.2021 11:57 Відповісти
а мог бы красиво наложить на стол и размазать ладошкой...(
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29.04.2021 11:34 Відповісти
Короче, решил слинять по-тихому, не поднимая волну!
К маме на Америку и концы в воду......
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29.04.2021 11:39 Відповісти
"Может всё-таки устроишь цирк? Твоя мать."

Коболєв про звільнення: Не маю наміру влаштовувати цирк, залишаю Вітренку ключі від кабінету - Цензор.НЕТ 4443
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29.04.2021 11:40 Відповісти
"Расчётные не забудь получить!"
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29.04.2021 11:42 Відповісти
Синеприменно! Маме на подарок.
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29.04.2021 11:47 Відповісти
вернется в Рошен в передовики выводить?)))
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29.04.2021 11:42 Відповісти
Блин,теперь ему остается в переходе с гитарой побираться..
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29.04.2021 11:43 Відповісти
Не намерен? Ну да, ****..ться по-тихому, куда, как рациональнее! Нахапал, гнида, немеряно, подошла очередь к корыту, следующей свиномакаке! Цирк маст гоу он.
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29.04.2021 11:44 Відповісти
А от 3хлитровых банок?
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29.04.2021 11:45 Відповісти
Результат работы, счета в банках и обнищание людей от платы за недра народа коррупционерам.
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29.04.2021 11:55 Відповісти
Под столом лежит бумажка
Под бумажкою какашка
Забирай свою какашку
Отдавай мою бумажку Мама купит мне козу, я тебе не показу!
Она будет вкусно пукать- я тебе не дам понюхать!!!......
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29.04.2021 12:23 Відповісти
Ну значит нормально денежек отлистали.
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29.04.2021 12:31 Відповісти
Да, хватит уже, наворовал достаточно /с голоду не помрет, ни он ни его внуки/!
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29.04.2021 12:38 Відповісти
Озвучивать весь список достижений не надо, достаточно одного - стоимость газа выросла с 2 гривен до 15 гривен за куб😁
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29.04.2021 12:40 Відповісти
так не потрібно, Нафтогаз зі збиткового(тобто Я як платник податків потім покривав ДІРУ) перетворився у прибутковий.
А так да гад від гада, тільки за те що бонуси отримав ))
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29.04.2021 15:12 Відповісти
А **** - можно отдохнуть, а затем через суд восстановиться и миллионы получить за время вынужденного прогула...
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29.04.2021 12:59 Відповісти
"У меня мурашки от моей Наташки..."©
Наташка Витренко Наташке Коболевой показала жопу, скрутила "факи" с двух рук и посоветовала в Мэриленде подать документы на субсидию.
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29.04.2021 13:24 Відповісти
А чего быковать? Взял все, что мог. Пора и честь знать!
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29.04.2021 13:48 Відповісти
 
 